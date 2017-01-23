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Все про:взятка (3266) Луцк (308) пограничники (1045) СБУ (13057) Матиос Анатолий (419)

 Полковник контрразведки СБУ задержан за попытку взятки в Луцке, - Матиос. ФОТОрепортаж

23.01.2017 военная прокуратура Луцкого гарнизона по материалам и совместно с оперативными сотрудниками Управления внутренней безопасности СБ Украины, задокументировали факт вымогательства и получения взятки исполняющим обязанности начальника отдела (г. Луцк) военной контрразведки Департамента контрразведки СБ Украины подполковником С.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Он отметил: "Контрразведчик получил неправомерную выгоду в размере 15 тыс. грн. от военнослужащих Луцкого пограничного отряда за не направление в правоохранительные органы информации о возможной противоправной деятельности последнего, будто бы связанной с незаконным перемещением товаров через госграницу Украины.

Деньги обнаружены и изъяты во время осмотра места происшествия. Офицер задержан в порядке ст. 208 УПК Украины".

Смотрите также: На взятке в $500 задержан работник ГФС в Луцке, - СБУ. ФОТО

взятка сбу матиос

Также читайте: В Луцке задержан на взятке областной руководитель строительной инспекции, - генпрокурор Луценко

взятка сбу матиос


Смотрите также: За вымогательство и получение 140 тысяч гривен взятки на Львовщине задержан помощник нардепа из коалиции, - Матиос. ФОТОрепортаж

взятка сбу матиос

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А це той додік який обіцяв стріляти майданівців якщо вони вийдуть на протести проти порошенка? А запотехов він стріляти не йде?
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Якщо в СБУ після Криму не провели переатестацію та люстрацію, то СБУ зараз більша загроза для України ніж ДНР та ЛНР. Треба швиденько ліквідовувати СБУ і створювати нову спецслужбу! Якщо в СБУ беруть хабарі контррозвідники то навіщо нам така спецслужба взагалі?
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что тебе мешает это сделать - напрашивается вопрос: - ты случайно не танцор...?
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Цікаво, він на трьохповерхову хатинку встиг наконтрити ))))
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Чого ж йому не вистачало, що клюнув на 15 тис. гривень?
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Штрафом в 2.5 тысячи отделается,хоть бы на повышения не поперли
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С такой контразведкой, которую за 15 штук купить можно, ни один секрет от ху%ла не утаишь.
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Страна должна знать своих героев!!! Ловят ловят лиц не показывают, какой смысл???

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Фізичну форму в сбу вже не перевіряють? Чи він спеціаліст з контррозвідки по тортикам?
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З такою пикою йому місце в ВР або КМ.. гАндоші в радникі, вони як близнюки )))))
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Козел драный. Опозорил военную контрразведку. Тьфу. Баклан конченный. Зато наверно оперов долбал за планирование, рабочие тетради палки, галки -очки голы секунды. Ну что генерал Лещенко, классные кдры выдвигаешь на руководящие должности?
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А чому обличчя плаксивим смайлом прикрили?
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Патамушта через пару дней или месяцев откупится и всё заглохнет.. и показнык "работы" типа есть !!! Но реальной тюрьмы для таких - нет !!!
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Ну полиняет полкан на определённую сумму, а потом наш самый гуманный вынесет оправдательный вердикт.
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О, вездесущий Матиос вернулся. А полковники в СБУ какие-то мелкие пошли. 15 тыс. грн. - курам на смех для пацанов.
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Да это чес и треп собачий, показуха одна! Был вор Янык теперь на его месте маланец вальцман , но у последнего видимо вообще все отсутствует кроме аппетита! така хуйня малята !
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Это что получается, контрразведчик делился с гарантом? Или брал для гаранта?
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Дайте йому 100тис. зарплати, ну шоб не вівся на взятки.)))
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а где же честь мундира , пуля в висок , прыжок с 9 этажа , траур и похорон с оданием военных почестей , измельчали особисты коль не смогли паскуде организовать последнюю путь .
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Часи змінилися. І це-яскравий приклад цього.
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Тут є позитив - ФСБшник давав 15 тис СБУшнику, а не навпаки. Хто кому данину платить? Стало як у Чеченії. Скоро в пут-ына гроші скінчаться
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Это не полковник, а позор СБУ. Любой начальник райотдела за 15 тыс. грн даже разговаривать не будет.
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полковник контрразведки попался на взятке ? сука продажная, вы потрясите его хорошенько - наверняка окажется ещё и предателем
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Ось таких я би власною рукою розстрілював.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолковник контрразведки СБУ задержан за попытку взятки в Луцке, - Матиос. ФОТОрепортаж
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