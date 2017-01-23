 Полковник контрразведки СБУ задержан за попытку взятки в Луцке, - Матиос. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом в Фейсбуке написал главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Он отметил: "

Контрразведчик получил неправомерную выгоду в размере 15 тыс. грн. от военнослужащих Луцкого пограничного отряда за не направление в правоохранительные органы информации о возможной противоправной деятельности последнего, будто бы связанной с незаконным перемещением товаров через госграницу Украины.