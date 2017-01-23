 Полковник контрразведки СБУ задержан за попытку взятки в Луцке, - Матиос. ФОТОрепортаж

23.01.2017 военная прокуратура Луцкого гарнизона по материалам и совместно с оперативными сотрудниками Управления внутренней безопасности СБ Украины, задокументировали факт вымогательства и получения взятки исполняющим обязанности начальника отдела (г. Луцк) военной контрразведки Департамента контрразведки СБ Украины подполковником С.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал главный военный прокурор Анатолий Матиос. Он отметил: "Контрразведчик получил неправомерную выгоду в размере 15 тыс. грн. от военнослужащих Луцкого пограничного отряда за не направление в правоохранительные органы информации о возможной противоправной деятельности последнего, будто бы связанной с незаконным перемещением товаров через госграницу Украины.
Деньги обнаружены и изъяты во время осмотра места происшествия. Офицер задержан в порядке ст. 208 УПК Украины". Смотрите также: На взятке в $500 задержан работник ГФС в Луцке, - СБУ. ФОТО
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