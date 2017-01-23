 Сотрудница налоговой на Харьковщине попалась на взятке в 20 тысяч, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что чиновник требовал двадцать тысяч гривен от местного жителя за не проведение проверки его сельскохозяйственной деятельности.
Сотрудники спецслужбы задокументировали получение главным инспектором части денег. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно сообщения чиновнице о подозрении в совершении преступления.
Правоохранители также проверяют возможную причастность к разоблаченного факта одного из руководителей этой объединенной налоговой инспекции. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия".
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