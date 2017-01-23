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Все про:взятка (3264) налоговая (714) СБУ (13055) Харьковщина (980)

 Сотрудница налоговой на Харьковщине попалась на взятке в 20 тысяч, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали на взятке главного инспектора управления доходов и сборов с физических лиц объединенной налоговой инспекции в одном из райцентров Харьковщины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что чиновник требовал двадцать тысяч гривен от местного жителя за не проведение проверки его сельскохозяйственной деятельности.

Сотрудники спецслужбы задокументировали получение главным инспектором части денег. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно сообщения чиновнице о подозрении в совершении преступления.

Правоохранители также проверяют возможную причастность к разоблаченного факта одного из руководителей этой объединенной налоговой инспекции. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия".

Смотрите также: При получении 3 тыс. грн взятки в Одессе задержан сотрудник налоговой инспекции, - прокуратура. ФОТО

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взятка

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Цензор, сколько можно писать, как их ловят. Наймите кора, который будет публиковать, как их садят. Либо вынесите в отдельную страницу, кого поймали и кого посадили и не делайте из этого сенсацию. Статистика - вещь упрямая.
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А, что со всей крупной рыбой разобрались. "Бриллиантовых" прокуроров, судей посевальщиков и прочих любителей " зелени" с 6 нулями разобралиь, разместили в колониях. Теперь дергаете мелочевку. А может на отлов крупной рыбы табу, так как она идет на нерест на банковую?! Борьба с корупцией это не столько задержание, сколько реальные сроки с долгосрочной путевкой на зону. А шоу "кто больше задержит, кто больше отпустит" уже вызывает отвращение.
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Каждый день попадаются ...и все равно берут!? И ,больше того,требуют!?И как искоренить ежели ,это в крови?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотрудница налоговой на Харьковщине попалась на взятке в 20 тысяч, - СБУ. ФОТО
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