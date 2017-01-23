 СБУ изъяла посылку с оружием и боеприпасами в Кривом Роге. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины, оперативники Управления СБУ в Кировоградской области установили, что опасное отправление поступило в Кривой Рог из поселка Устимовка на Кировоградщине.
Правоохранители изъяли из посылки пистолеты "Макарова" и "ТТ" с патронами, три гранаты РГД-5 и РГН и пять радиостанций с базовой станцией к ним.
Открыто уголовное производство за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления отправителя посылки.
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Есть же умельцы. Калибр только непонятен.Похоже, что 9х17
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