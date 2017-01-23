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Все про:боеприпасы (826) Кривой Рог (542) оружие (3557) СБУ (13053)

 СБУ изъяла посылку с оружием и боеприпасами в Кривом Роге. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали жителя города Кривой Рог во время получения посылки с оружием и боеприпасами.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины, оперативники Управления СБУ в Кировоградской области установили, что опасное отправление поступило в Кривой Рог из поселка Устимовка на Кировоградщине.

Правоохранители изъяли из посылки пистолеты "Макарова" и "ТТ" с патронами, три гранаты РГД-5 и РГН и пять радиостанций с базовой станцией к ним.

Смотрите также: СБУ обнаружила два тайника с боеприпасами в районе проведения АТО. ФОТОрепортаж

Открыто уголовное производство за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

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Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления отправителя посылки.

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А радиостанции уже тоже оружие ? Пардон, сейчас это называется "товары двойного назначения"
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ПМ - переделка из сигнального.
Есть же умельцы. Калибр только непонятен.Похоже, что 9х17
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Интересно , а нахрена ПМ перестволили да еще и под ПБС? Клоуны реальные, если в ПБ глу шак - интегрированная в пистолет система (да еще дырки по нарезам "забабаханы" (для снижения скорости пули до дозвуковой). От ентого девайса очень мало толку...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ изъяла посылку с оружием и боеприпасами в Кривом Роге. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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