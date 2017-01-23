 Порошенко провел переговоры с премьер-министром Эстонии. ФОТО

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе украинского Президента, глава государства выразил благодарность Премьер-министру Эстонии за твердую политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, европейской и евроатлантической интеграции нашего государства.
Президент отдельно поблагодарил эстонскую сторону за помощь во внедрении реформ в Украине. Петр Порошенко выразил надежду на дальнейшее активное сотрудничество с Эстонией в вопросах имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и поблагодарил за поддержку позиции Украины относительно необходимости скорейшего вступления в силу.
Глава государства отметил, что Эстония является очень перспективным экономическим партнером нашего государства.
Одной из приоритетных задач было названо расширение двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе за счет использования возможностей, которые предоставляет зона свободной торговли между Украиной и ЕС.
Собеседники договорились активизировать экономическое сотрудничество, а также активизировать деятельность Межправительственной украинско-эстонской комиссии по вопросам торгового, экономического и научно-технического сотрудничества и проведения ее очередного заседания в ближайшие месяцы.
Собеседники договорились оживить сотрудничество в области электронного управления и кибербезопасности.
Во время встречи отмечалась наличие значительных возможностей для увеличения объемов эстонских инвестиций в Украину. Президент пригласил эстонский бизнес принять участие в приватизации в нашем государстве.
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