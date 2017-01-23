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Все про:переговоры (3051) Порошенко (10477) Эстония (453)

 Порошенко провел переговоры с премьер-министром Эстонии. ФОТО

В рамках официального визита в Эстонскую Республику Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с Премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе украинского Президента, глава государства выразил благодарность Премьер-министру Эстонии за твердую политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, европейской и евроатлантической интеграции нашего государства.

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Президент отдельно поблагодарил эстонскую сторону за помощь во внедрении реформ в Украине. Петр Порошенко выразил надежду на дальнейшее активное сотрудничество с Эстонией в вопросах имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и поблагодарил за поддержку позиции Украины относительно необходимости скорейшего вступления в силу.

эстония

Глава государства отметил, что Эстония является очень перспективным экономическим партнером нашего государства.

Одной из приоритетных задач было названо расширение двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе за счет использования возможностей, которые предоставляет зона свободной торговли между Украиной и ЕС.

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Собеседники договорились активизировать экономическое сотрудничество, а также активизировать деятельность Межправительственной украинско-эстонской комиссии по вопросам торгового, экономического и научно-технического сотрудничества и проведения ее очередного заседания в ближайшие месяцы.

Собеседники договорились оживить сотрудничество в области электронного управления и кибербезопасности.

Во время встречи отмечалась наличие значительных возможностей для увеличения объемов эстонских инвестиций в Украину. Президент пригласил эстонский бизнес принять участие в приватизации в нашем государстве.
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Эстония нормальная страна и люди хорошие,эстонцы,не русские изгои
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Рютские с этим не согласны. Каждая рютская свинья когда услышит про эстонцев сразу начинает оглушительно вижжать - "Ха! Да разве эстонцы это люди? Их даже на карте не видно!"....Вот такая есть на земле порода вонючих московских свинособак
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Помню эстонские экипажи,эстонцы нормальные люди,а русские,которые там живут,примерно на уровне цыганей,воруют,бухают и сплетничают,жалкий народец-изгой
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