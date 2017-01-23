 СБУ обнаружила два тайника с боеприпасами в районе проведения АТО. ФОТОрепортаж

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины, вблизи села Джемильное на Луганщине правоохранители изъяли из тайника четыре гранатомета РПГ-26. Схрон был оборудован в лесопосадке возле автодороги Старобельск - Сватово.
В разрушенном доме в селе Широкино Донецкой области правоохранители обнаружили две тротиловые шашки общим весом шестьсот граммов, гранату Ф-1 и несколько десятков патронов различного калибра.
Задокументированные материалы сотрудники СБУ передали в соответствующие инстанции Национальной полиции для правонарушения производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
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