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 СБУ обнаружила два тайника с боеприпасами в районе проведения АТО. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили два хранилища с оружием и боеприпасами в районе проведения антитеррористической операции.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины, вблизи села Джемильное на Луганщине правоохранители изъяли из тайника четыре гранатомета РПГ-26. Схрон был оборудован в лесопосадке возле автодороги Старобельск - Сватово.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: 16-летний житель Донецкой области хранил дома 600 патронов и наркотики. ФОТОрепортаж

В разрушенном доме в селе Широкино Донецкой области правоохранители обнаружили две тротиловые шашки общим весом шестьсот граммов, гранату Ф-1 и несколько десятков патронов различного калибра.

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Смотрите также: 25 гранат найдены на Житомирщине. ФОТОрепортаж

Задокументированные материалы сотрудники СБУ передали в соответствующие инстанции Национальной полиции для правонарушения производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
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Хорошая работа. Молодцы опера, четко сработали. Респект (Андрюха твои?).
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На прошлой неделе один тайник нашли. И сразу в понедельник следующей уже два, что будет к концу недели , а если взять по окончанию года? Вооружат силы АТО.
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Все сухое и чистое, как буд то час назад пложили. Да и набор странный - горсть разных патронов, взрывчатка без взрывателей. И гранатометы спецом положили что бы не видно было маркировки.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСБУ обнаружила два тайника с боеприпасами в районе проведения АТО. ФОТОрепортаж
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