 Закарпатские автоперевозчики использовали поддельные штампы, печати и документы нескольких стран, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, менеджмент нескольких местных автоперевозчиков через коммерческую структуру заказывал фальшивые штампы, печати, многократные разрешения на международные перевозки, таможенные бланки и документы госучреждений Украины и других стран. По поддельным документам перевозчики осуществляли рейсы в Европу и Россию.
Во время обысков в офисных помещениях автоперевозчиков и коммерческой структуры оперативники изъяли более 100 фальшивых штампов и печатей Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, министерств транспорта Словакии и России.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 358 и ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины.
(Фото СБУ)
1402 2
Аварийность на дорогах: критическая ситуация на Прикарпатье, напряженная - на Львовщине. ИНФОГРАФИКА(6)
Несколько автомобилей переехали пешехода-нарушителя в Киеве. ФОТО+ВИДЕО(48)
Гражданин Украины пытался вывезти в Россию 10 кг "травки" в бензобаке. ФОТОрепортаж(45)
Дорогой внедорожник сгорел на столичной улице. ФОТОрепортаж(103)
Земельное рабство на 10 лет: "Мрия" С.Чернявского подделала подписи на договорах 350 крестьян(0)
ЦРУ рассекретило почти 1 млн архивных документов: Украина упоминается в 11 тысячах(14)
ЦРУ выложило в открытый доступ 13 млн архивных документов о своей деятельности, в том числе и в период холодной войны(18)
Ответить
Je l'ai déjà trouvé! Et je vous envoie une demande d'ami.
Ответить