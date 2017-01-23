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 Закарпатские автоперевозчики использовали поддельные штампы, печати и документы нескольких стран, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Закарпатье сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и полиции выявили схему использования поддельных таможенных и разрешительных документов для международных грузоперевозок.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, менеджмент нескольких местных автоперевозчиков через коммерческую структуру заказывал фальшивые штампы, печати, многократные разрешения на международные перевозки, таможенные бланки и документы госучреждений Украины и других стран. По поддельным документам перевозчики осуществляли рейсы в Европу и Россию.

Во время обысков в офисных помещениях автоперевозчиков и коммерческой структуры оперативники изъяли более 100 фальшивых штампов и печатей Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, министерств транспорта Словакии и России.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 358 и ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины.

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(Фото СБУ)
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циганчата так і не зрозуміли що у Європі ВСІ документи переводяться у електронну форму...а ці дебіли все штампи ріжуть
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Знаю, что Толик Сосула из Тячева постоянно на таможне по поддельным документам аферами занимался. Он ходил в АСД и это было его прикрытием.

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Цензор.НЕТФотоОбществоЗакарпатские автоперевозчики использовали поддельные штампы, печати и документы нескольких стран, - СБУ. ФОТОрепортаж
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