 Семейная ссора в Одессе закончилась тройным убийством: подозреваемый задержан. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, в 2:15 в полицию позвонил житель одного из домов на улице Паустовского и заявил, что в подъезде громко кричит окровавленный юноша. По указанному адресу прибыл экипаж патрульных. На лестнице правоохранители обнаружили следы крови, а на четвертом этаже - тело парня с многочисленными колото-резаными ранами шеи.
Следы привели полицейских к соседнему дому. Там в полуподвальном помещении они нашли еще два трупа с признаками насильственной смерти. Погибшими оказались 16-летний одессит, его 21-летняя сестра и их знакомый в возрасте около 40 лет. Все трое жили в том же полуподвальном помещении. Кроме них, там также проживала мать молодых людей и ее сожитель. На момент трагедии женщина находилась за пределами города.
Опросив жителей дома, полицейские установили, что мужчина, гнавшийся за парнем, - сожитель его матери. Вскоре по полученным приметам патрульные задержали подозреваемого на улице Махачкалинской.
Задержанный предварительно признался в содеянном. Правонарушитель рассказал, что конфликт возник из-за алкоголя. Придя домой, мужчина увидел, что домочадцы распивают спиртное. Это его возмутило, начался скандал, в ходе которого он схватился за нож. Первым от рук злоумышленника погиб самый старший мужчина. Затем удар в шею получил сын сожительницы. Пока злоумышленник расправлялся с его сестрой, раненому юноше удалось выскочить на улицу и позвать на помощь. Однако до приезда полиции он не дожил.
После убийств подозреваемый переоделся и ушел из дома. По дороге он избавился от ножа и своей одежды со следами крови.
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
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Так чувак боролся с пьянством, как умел.
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Я вообще не пью, не чего, даже пива...
И чухаю себя в свои 32, на 16....
Синька это хуйня полная...
Табуреточная тяга, и не более...
Пусть все бухло, останется кацапам, не пейте дорогие Украинцы..
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а вообще есть пословица - не умеешь пить - не пей
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