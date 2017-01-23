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 Семейная ссора в Одессе закончилась тройным убийством: подозреваемый задержан. ФОТО

В Одессе мужчина убил трех человек. Злоумышленник задержан.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, в 2:15 в полицию позвонил житель одного из домов на улице Паустовского и заявил, что в подъезде громко кричит окровавленный юноша. По указанному адресу прибыл экипаж патрульных. На лестнице правоохранители обнаружили следы крови, а на четвертом этаже - тело парня с многочисленными колото-резаными ранами шеи.

Следы привели полицейских к соседнему дому. Там в полуподвальном помещении они нашли еще два трупа с признаками насильственной смерти. Погибшими оказались 16-летний одессит, его 21-летняя сестра и их знакомый в возрасте около 40 лет. Все трое жили в том же полуподвальном помещении. Кроме них, там также проживала мать молодых людей и ее сожитель. На момент трагедии женщина находилась за пределами города.

Опросив жителей дома, полицейские установили, что мужчина, гнавшийся за парнем, - сожитель его матери. Вскоре по полученным приметам патрульные задержали подозреваемого на улице Махачкалинской.

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Задержанный предварительно признался в содеянном. Правонарушитель рассказал, что конфликт возник из-за алкоголя. Придя домой, мужчина увидел, что домочадцы распивают спиртное. Это его возмутило, начался скандал, в ходе которого он схватился за нож. Первым от рук злоумышленника погиб самый старший мужчина. Затем удар в шею получил сын сожительницы. Пока злоумышленник расправлялся с его сестрой, раненому юноше удалось выскочить на улицу и позвать на помощь. Однако до приезда полиции он не дожил.

После убийств подозреваемый переоделся и ушел из дома. По дороге он избавился от ножа и своей одежды со следами крови.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

убийство

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синька зло, сколько говорить. Не опускайтесь до уровня кацапов.
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Придя домой, мужчина увидел, что домочадцы распивают спиртное. Это его возмутило, начался скандал...

Так чувак боролся с пьянством, как умел.
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Nu da, vot toljko, sovsem ne smesjno. jesli konesjno eto razborki kacapov - nu togda tradiciji a ne prosto ubijstvo.
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а ты думаешь наши люди далеко от кацапов ушли? или ты думаешь что около 100 лет жить вместе с кацапами которые насаживали свой язык,менталитет другим национальностям прошли бесследно? или ты думаешь украинская кровь не разбавлена русской? да пол страны имеют русских или мать или отца
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Нехуй бухать....
Я вообще не пью, не чего, даже пива...
И чухаю себя в свои 32, на 16....
Синька это хуйня полная...
Табуреточная тяга, и не более...
Пусть все бухло, останется кацапам, не пейте дорогие Украинцы..
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та ладно), пить тоже можно вполне достойно, не опускаясь до уровня свинособак из раши.
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Уважаю таких людей... сам стараюсь макс. раз в неделю или по праздникам...
а вообще есть пословица - не умеешь пить - не пей
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перечитайте еще раз новость и особенно внимательно прочтите про мотивы убийства
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСемейная ссора в Одессе закончилась тройным убийством: подозреваемый задержан. ФОТО
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