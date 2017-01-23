 Хотим обеспечить бойцов 54-й бригады планшетами со спецпрограммами для точного и слаженного огня, - волонтер Мысягин. ДОКУМЕНТ+ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал волонтер Юрий Мысягин, передает Цензор.НЕТ.
"Мы предварительно писали о большом и новом нашем проекте по славной 54-й бригаде. Вот теперь время пришло. Все подсчитали, согласовали и нашли. Поехали. Вы все читали и переживали во время тяжелых боев на Светлодарской дуге, когда бойцы 54-й бригады брали под свой контроль "тот самый лес" и последующее дальнейшее продвижения вперед на соседних участках передовой. За последний месяц, 54-я так хорошо продвинулась вперед, что уже неплохо видно пригород Дебальцева. А с некоторых позиций расстояние до него не больше 6 км. Весь этот успех просто невозможен без наших богов войны, которых мы все называем одним словом АРТА, а военные аббревиатурой БрАГ ( бригадно-артиллерийская группа ) в которую входят: ГСАДн - гаубично самоходный артиллерийский дивизион, РеАДн - реактивный дивизион, БУАР (батарея управления артиллерийской разведки). Итак. У нас есть непростая задача. Хотим обеспечить всю нашу АРТУ 54-й бригады современными 7-дюймовыми планшетами с установленными на них специальными военными программами для точного и слаженного огня. Мы хотим, чтобы они стали еще агрессивней и современней", - рассказал волонтер.
"Нам нужна помощь всех кто хочет и готов помогать нашей новой Армии. Каждый из Вас будет знать, что когда славная 54-я бригада будет освобождать наши территории, это благодаря Вашей помощи они минимизируют свои потери и успешно продвигаются вперед. Нам надо:
Планшет Asus MeMO Pad 7 - 32 шт.
Карта память SDC10G2/32GBSP - 32 шт.
Защитная пленка на экран - 32 шт
Специальные защитные военные чехлы для планшетов - 32 шт
Андроид приставка MINIX NEO X8 Plus - 1 шт.
Благодаря нашим друзьям, Геннадию Машинсону и Алексею Шевчуку, у нас есть возможность все приобрести по доступным ценам.
Планшеты - 81 $ ( на сегодня 2276 грн.)
Карты памяти - 13 $ (на сегодня 365 грн.)
Защитная пленка - 25 грн.
Специальный защитный военный чехол для планшета - 400 грн
Андроид приставка - 3200 грн.
ИТОГО: 101325 грн.
Друзья, просим про перепост. Так-же просим помощи в продвижении и распространении у средства массовой информации, которые всегда нам помогают. Вместе работаем на победу", - обратился к украинцам Мысягин.
* * * * *
Для тех кто хочет помочь.
5363 5423 0554 3606 ( гривня )
Карта Приватбанка
Хотите что-то передать или как-то помочь, звоните, по любым вопросам.
+38 (067) 737-22-44 Юрий Мысягин.
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Для перевода гривни на нашу карту, с других банков Украины.
ПАО КБ "Приватбанк"
ОКПО 14360570
МФО 305299
Счет получателя 29244825509100
Назначение платежа - 5363 5423 0554 3606
Мысягин Юрий Михайлович
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Если вы живёте не в Украине, напишите Дiду Панасу.
Через него для нас можно абсолютно анонимно перевести деньги через биткоин-кошелек ( пометка для Юрия Мысягина )
https://www.facebook.com/boris.nemirovski.3?__mref=message
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Также переводы можно отправлять через Western Union, MoneyGram, Золотая Корона или другие системы.
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А шо перемирие делает оккупированные территории освобожденными?
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????
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Установятся и будут вносить деструктивные действия в ПО артиллеристов, например, менять координаты.
А потом, при подключении к WIFI после стрельб будут сливать отчет на кацапские серверы и загужать новые алгоритмы для деструктивных действий.
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Коли підараси сєпари ведуть обстріл з під дитсадка , школи . чи лікарні ТО ЕТО ЖЄ ВОЄНАЯ ХІТРОСТЬ ..
Уроди бля ... Воювать і вміють лише з під заложників.....
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Одно утешает... Наши "депутаты" съездили за 20 штук у.е. на иннаугурацию Трампа...
А тем временем на передке чего только не хватает. Тосола, одежды, тепловизоров, носков, жгутов, буржуек, ... да еще 100500 позиций чего.
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Волонтеры перебивая друг друга, затараторили:
- Рой ямку.
- Клади золотые.
- Посыпь солью.
- Зачерпни из лужи, полей хорошенько.
- Да не забудь сказать «крекс, фекс, пекс»…
При всех случаях лохотрона идите *** с вашими аферами......Никак не нажретесь, лохотронщики...
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Кто в курсе, зачем артиллеристам ТВ-приставка?
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2. А где на фото таковая ?
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