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 Хотим обеспечить бойцов 54-й бригады планшетами со спецпрограммами для точного и слаженного огня, - волонтер Мысягин. ДОКУМЕНТ+ФОТО

Украинским волонтерам нужна помощь в приобретении планшетов с установленным специальным программным обеспечением для украинских воинов в зоне АТО.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал волонтер Юрий Мысягин, передает Цензор.НЕТ.

"Мы предварительно писали о большом и новом нашем проекте по славной 54-й бригаде. Вот теперь время пришло. Все подсчитали, согласовали и нашли. Поехали. Вы все читали и переживали во время тяжелых боев на Светлодарской дуге, когда бойцы 54-й бригады брали под свой контроль "тот самый лес" и последующее дальнейшее продвижения вперед на соседних участках передовой. За последний месяц, 54-я так хорошо продвинулась вперед, что уже неплохо видно пригород Дебальцева. А с некоторых позиций расстояние до него не больше 6 км. Весь этот успех просто невозможен без наших богов войны, которых мы все называем одним словом АРТА, а военные аббревиатурой БрАГ ( бригадно-артиллерийская группа ) в которую входят: ГСАДн - гаубично самоходный артиллерийский дивизион, РеАДн - реактивный дивизион, БУАР (батарея управления артиллерийской разведки). Итак. У нас есть непростая задача. Хотим обеспечить всю нашу АРТУ 54-й бригады современными 7-дюймовыми планшетами с установленными на них специальными военными программами для точного и слаженного огня. Мы хотим, чтобы они стали еще агрессивней и современней", - рассказал волонтер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Холодно было очень. Минус 29. Ресницы замерзали", - грузинские легионеры 25-го батальона готовят хинкали и поют песни у Первомайска, на новых позициях, отбитых у боевиков РФ. ВИДЕО

"Нам нужна помощь всех кто хочет и готов помогать нашей новой Армии. Каждый из Вас будет знать, что когда славная 54-я бригада будет освобождать наши территории, это благодаря Вашей помощи они минимизируют свои потери и успешно продвигаются вперед. Нам надо:

Планшет Asus MeMO Pad 7 - 32 шт.

Карта память SDC10G2/32GBSP - 32 шт.

Защитная пленка на экран - 32 шт

Специальные защитные военные чехлы для планшетов - 32 шт

Андроид приставка MINIX NEO X8 Plus - 1 шт.

Благодаря нашим друзьям, Геннадию Машинсону и Алексею Шевчуку, у нас есть возможность все приобрести по доступным ценам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Благодаря читателям "Цензор.НЕТ" деньги на квадрокоптер для бойцов на передовой собрали за два дня, - волонтер. ФОТО

Планшеты - 81 $ ( на сегодня 2276 грн.)

Карты памяти - 13 $ (на сегодня 365 грн.)

Защитная пленка - 25 грн.

Специальный защитный военный чехол для планшета - 400 грн

Андроид приставка - 3200 грн.

ИТОГО: 101325 грн.

Друзья, просим про перепост. Так-же просим помощи в продвижении и распространении у средства массовой информации, которые всегда нам помогают. Вместе работаем на победу", - обратился к украинцам Мысягин.


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мысягин планшетымысягин планшеты

* * * * *

Для тех кто хочет помочь.

5363 5423 0554 3606 ( гривня )

Карта Приватбанка

Хотите что-то передать или как-то помочь, звоните, по любым вопросам.

+38 (067) 737-22-44 Юрий Мысягин.

----------------------------------------

Для перевода гривни на нашу карту, с других банков Украины.
ПАО КБ "Приватбанк"
ОКПО 14360570
МФО 305299
Счет получателя 29244825509100
Назначение платежа - 5363 5423 0554 3606
Мысягин Юрий Михайлович

-----------------------------------------

Если вы живёте не в Украине, напишите Дiду Панасу.
Через него для нас можно абсолютно анонимно перевести деньги через биткоин-кошелек ( пометка для Юрия Мысягина )

https://www.facebook.com/boris.nemirovski.3?__mref=message

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Также переводы можно отправлять через Western Union, MoneyGram, Золотая Корона или другие системы.
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вроде бы как там-перемирие?не?
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"Хочешь мира - готовься к войне".

А шо перемирие делает оккупированные территории освобожденными?
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ВСУ отбили новые территории и продвинулись ближе к границе ...01N 2017
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За помощью к нашим олигархам и их прихлебателям -Порошенку,Ахметову,Фирташу,Бойку,Вилкулу,Кононенку,Кернесу,Добкину,Коломойскому,Пашинскому и компании бандодепутатов .У них бабла немеряно,а армии нихера не дают.
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Порошенко фабрику продаст и купит всё что хотите.
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там нету радиомодуля 3G, только через роутер и там Виндовс
????
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Так вирусы и шпионские прораммы охотно через WIFI устанавливаются.
Установятся и будут вносить деструктивные действия в ПО артиллеристов, например, менять координаты.
А потом, при подключении к WIFI после стрельб будут сливать отчет на кацапские серверы и загужать новые алгоритмы для деструктивных действий.
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В детскую песочницу тяжело попасть?
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от чего же тяжело? у вас, орков кацапских, это отлично получается.
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от не треба путати ЗАВЄТИ путіна , котрий прізіваєт прікріватся жінками і дітьми .
Коли підараси сєпари ведуть обстріл з під дитсадка , школи . чи лікарні ТО ЕТО ЖЄ ВОЄНАЯ ХІТРОСТЬ ..
Уроди бля ... Воювать і вміють лише з під заложників.....
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Где ваши обезьяны соберутся, туда и попадем. Мы же не виноваты, что ваша расия свои батареи и огневые точки в детских садах обустраивает. Хотя , что с вас убогих спрашивать... Боярышник в помощь....
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Не понятно почему МО этим не занимается. Все эти планшеты как пара выстрелов с танка стоят.
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Так пара выстрелов с танка еще с Совка в наследство достались, и на них не украдешь. А вот на паре планшетов... да если не меньше 20% отката... так это же генеральский бутерброд икрой можно намазать!
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потому что волонтеры тоже кушать хотят....вот и крутятся, лохов ищут. Кто то на лечение покалеченных собирает деньги и пробухивает, кто то на этом....Сколько раз по новостям показывали этих ***
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Уж лучше волонтеров кормить, чем Ахметова с Новинским.
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Святое дело. Значит опять будем жертвовать из своих еще сильно довоенных зарплат...
Одно утешает... Наши "депутаты" съездили за 20 штук у.е. на иннаугурацию Трампа...
А тем временем на передке чего только не хватает. Тосола, одежды, тепловизоров, носков, жгутов, буржуек, ... да еще 100500 позиций чего.
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А если попросить в магазине 32 планшета , то цена может хорошо подвинуться.
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Нам нужна помощь всех кто хочет и готов помогать нашей новой Армии

Волонтеры перебивая друг друга, затараторили:
- Рой ямку.
- Клади золотые.
- Посыпь солью.
- Зачерпни из лужи, полей хорошенько.
- Да не забудь сказать «крекс, фекс, пекс»…
При всех случаях лохотрона идите *** с вашими аферами......Никак не нажретесь, лохотронщики...
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Смотрю на фото и не могу понять - что такого специального и что военного у "Специальных защитных военных чехлов для планшетов"?
Кто в курсе, зачем артиллеристам ТВ-приставка?
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1. А что собственно вы там пытаетесь увидеть? Пулеметную ленту, прицел ?

2. А где на фото таковая ?
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Лера,мне кажется,вам,не стоит лезть в военные дела,думаю там люди знают зачем и почему.Не хочешь помочь, не помогай,но не задавай глупых вопросов.
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В ВОВ артиллеристы без планшетов стали Богом войны.
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ВОВ - это выдумка савецких историков. Богами войны их отдельно никто не нарекал. В любой войне и стране артиллерия - это самое главное. До 70% потерь личного состава от нее.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныХотим обеспечить бойцов 54-й бригады планшетами со спецпрограммами для точного и слаженного огня, - волонтер Мысягин. ДОКУМЕНТ+ФОТО
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