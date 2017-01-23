 Луценко: 77% назначений в местные прокуратуры - люди не из системы. Как и обещал - зеленая трава пробьет асфальт. Инфографика

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Генпрокурор УкраиныЮрий Луценко.
"Закончили конкурс на 600 вакансий в местных прокуратурах. На основе открытых тестов 77% назначений - юристы из-за системы", - написал он.
"Как и обещал - зеленая трава пробьет асфальт", - добавил Луценко.
Напомним, комиссия по отбору кандидатов на административные должности прокуроров и следователей Генеральной инспекции Генпрокуратуры Украины приняла решение рекомендовать главе ведомства Юрию Луценко для назначения руководителем Генинспекции двух кандидатов Владимира Уварова и Владимира Купецкого.
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походу уже пробила
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такого количества фриков
нет ни в одном правительстве мира
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Ундервуд!Фу! Вундеркинд!
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И не в стакане виски глубина.
А снится вже тграва, тграва у дома,
Зеленая, зеленая тграва.
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- Селедка! (С)
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Югик!!! Вот это и плохо шо у нас у власти главные: то асфальт, то трава ...........................
А народ нашей страны ждет, когда у нас в правительстве наконец то появятся: высопрофессиональные, культурные и образованные личности, которые выведут Украину из этого совкового дерьма в котором вы воровские ублюдки нас держите!!!
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В предыдущем конкурсе, люди вне системы, имели право попробовать себя исключительно на должности руководителей. Понятно что прийти с улицы и сразу возглавить прокуратуру они не могли даже теоретически. В результате все были отсеяны, так как явно уступали людям из системы, которые имели 10-летний и более, опыт работы. К конкурсу же на рядовых прокуроров их просто не допустили (потому что надо было сокращать тех кто есть) провели его только среди прокурорских, а по его результатам, провели сокращение.
Когда же те кто прошел конкурс (среди простых/рядовых) поняли что их наи.пали с зарплатой, они начали массово увольняться. В результате, среди низовых, только за год, появилось 680 вакантов. Вот именно на эти должности (РЯДОВЫХ), и провел Юга конкурс. Поскольку действующие рядовые работать там не хотят и массово увольняются, то на конкурс прошли люди со стороны (которые благодаря телеку думают что там манна небесная) ну и те идиоты (с числа) бывших, которые не смогли пройти конкурс в прошлом.
Что же касается руководителей прокуратур (куда в прошлом никто с улицы не попал) то по Закону, точнее по изменениям принятым под Югу, он будет их лично назначать, без какого то конкурса, как минимум до апреля этого года.
А теперь сравните то что я написал, с тем что оно нам трет!
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Кому Юга застёгивает- не понятно.
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