EN|RU|UK
Темы дня:

Покушение на Геращенко

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины, Фоторепортаж
  1704  58
Все про:ГПУ (7983) конкурс (578) Луценко (6321) прокуратура (2554) тестирование (213)

 Луценко: 77% назначений в местные прокуратуры - люди не из системы. Как и обещал - зеленая трава пробьет асфальт. Инфографика

Конкурс на 600 вакансий в местных прокуратурах завершен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Генпрокурор УкраиныЮрий Луценко.

"Закончили конкурс на 600 вакансий в местных прокуратурах. На основе открытых тестов 77% назначений - юристы из-за системы", - написал он.

"Как и обещал - зеленая трава пробьет асфальт", - добавил Луценко.

прокуратура

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко про закон о спецконфискации: "Надеюсь, что буквально на следующей пленарной неделе он проголосуется"

Напомним, комиссия по отбору кандидатов на административные должности прокуроров и следователей Генеральной инспекции Генпрокуратуры Украины приняла решение рекомендовать главе ведомства Юрию Луценко для назначения руководителем Генинспекции двух кандидатов Владимира Уварова и Владимира Купецкого.


 перейти на форум
 
   
VEhrdlVXMDVSMFF3V1dKUmRHUkRPVEJNY2xGMmFUaDJNRXh5VVhaMFF6a3dUSEpTWnpsSFFUQlpSamd3VEM5U1owNURLekJNY2xKbk9VZEJNRXhFVW1kMFIwUXdXVVJSYzBoNlVtZDBRekV3V1VoU1ozUkROREJaUkZGMmRFTjVNRXhFVVhaa1F6UXdURlk0TUVwUVVXNDVRMm89
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Где работа твоей парафии Луценко? Где работа?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на самом деле смешного мало
такого количества фриков
нет ни в одном правительстве мира
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЮГИК НУ КАК ТАМ КРУПНАЯ РЫБА ПЕРЕСТАЛА КЛЕВАТЬ ИЛИ ТЫ УЖЕ ВСЕХ ПЕГЕСАЖАЛ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
статистика,цифры,факты... пришел джони и сказал зрада и вранье и все тут !
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Юрко , жодному твоєму слову не вірю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
і в майбутньому не повірю, вже пробачай за правду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
дети и внуки прокуроров пробиваются к рыбным местам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И ерема был не из системы.И шокин. - Просто кумовья.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всі давно зрозуміли, що трава Юрику б'є у голову.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О, генитальный плокулол перешел с алкоголя на траву???? Прелестно!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Югик доказывает, что любая кухарка может руководить государством
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Многостаночник! И в дорожном строительстве, и в флористике, и в праве разбирается, а еще и разговаривать не научился. Ундервуд! Фу! Вундеркинд!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дети, внуки, племянники прокуроров, но "не из системы прокуратуры", так как еще не работали в прокуратуре.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
цифра то какая красивая юГику приснилась - 77! а бабета из какой "не системы"? вот эта вот
 показать весь комментарий
Ответить
 
И снится Юге, не рокот космгрома,
И не в стакане виски глубина.
А снится вже тграва, тграва у дома,
Зеленая, зеленая тграва.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хто малював цей графік? Львівщина - жодного нового прокурора, всі зі старої свори. Може в інших регіонах нових набрали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та клерки на первичных посадах не интересуют. Те кто ними будет управлять - вот первостепенный вопрос. Старая прокурорская мафия как раз и есть те 23 процента
 показать весь комментарий
Ответить
 
Рыба гниёт с головы... Луценко, давай статистику, сколько поймано коррупционеров при тебе, сколько из них посажено и сколько откупилось )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что то эта трава постоянно сорняком трудновыводимым становтся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда асфальтовая дорога зарастает зеленой травой - херово ездить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Как и обещал - зеленая трава пробьет асфальт", - добавил Луценко.
====================================================

Югик!!! Вот это и плохо шо у нас у власти главные: то асфальт, то трава ...........................


А народ нашей страны ждет, когда у нас в правительстве наконец то появятся: высопрофессиональные, культурные и образованные личности, которые выведут Украину из этого совкового дерьма в котором вы воровские ублюдки нас держите!!!







 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Херня це все відставка всіх прокурорів і суддів зменшення іх кількості і підвищення зарплат то була би настояща реформа а так через пару років будем мати те що було а може ще і гірше - прогрес то не стоіть на місці ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
это он выпускников набрал штоле и чего только 600, я чего то прдумал что инфографик составлен для всей прокуратуры от наивный
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну я так понял активистов с юридическим образованием или ...
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Юггик,ты точно белочку хапанул,у нас в Закарпатье все прокурорские на местах, и ни одного с улицы не взяли,думаю такая картина по всей Украине,даже руководители практически все те же,некоторых просто поменяли местами
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
думаю вы просто не в курсе. Домовой кстати неправ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сергей, а почему вы думаете что именно я и не в курсе. Поверьте, еще как. Многих знал и знаю лично.
 показать весь комментарий
Ответить
 
потому что это не афишируется, кроме того, их сразу же отправили на курсы и на местах их нет. Факт на лицо на 680 вакантов взяли 600 человек. У нас на Закарпатье ваканты были и людей взяли. У вас может и не было. Мой пост, больше касался Домового.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ОК... У нас и правда несколько по иному вакансии закрывались...
 показать весь комментарий
Ответить
 
взяли. В Мукачевской двое новых с улицы. по другим думаю тоже. Кстати в наших прокуратурах были ваканты, а в областной, насколько знаю, там куча народу в декретах прячется... Просто Юга выдает это как за новую кровь в руководстве, а на самом деле, набрали молодежь на рядовые посады. Самое интересное почему то??? вакантные? Это че там творится что столько вакантов за один год?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну перепутал он. То что на схеме желтеньким "новые". Главное, что ему не зеленые чертики на схеме!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как ваша "трава" ДСОшников впритул расстреляла? Или " трава" это чтой- то другое, тоже зелёненькое, шуршащее?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Юра уже давно и успешно пробил дно. Задолго до Майдана, кстати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Приходжу нещодавно в ГПУ. Кажу - в Дарницькій прокуратурі Києва хабарниця і сепарша, яка без жодного доказу сфабрикувала кримінальну справу проти того, на кого напали бандити, як вона каже "майдауна", і спільно з цими бандитами вимагає гроші за закриття. Відповідь - Луценко впливу на свої кадри не має, прийому не проводить, звертайтесь до ЗМІ, нового Майдану не боїмося, бо наша влада вічна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Как и обещал - зеленая трава пробьет асфальт", - добавил Луценко.Источник: http://censor.net.ua/p424508. Юрец буквально воспринял рекомендации и начал приседать на годжубас!!! Не знаю, как асфффффалдт, но баню ему пробило конкретно, особенно єто заметно по тем кандидатам, которіе побидюли
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если из бочки выкинуть протухшую рыбу, но не всю - оставить пару хвостов, и наполнить мёдом - угадайте чем будет вонять весь мёд в бочке?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто такой Юга, чего стоят его слова, и как правда отличается от того что он рассказывает, постараюсь коротко:
В предыдущем конкурсе, люди вне системы, имели право попробовать себя исключительно на должности руководителей. Понятно что прийти с улицы и сразу возглавить прокуратуру они не могли даже теоретически. В результате все были отсеяны, так как явно уступали людям из системы, которые имели 10-летний и более, опыт работы. К конкурсу же на рядовых прокуроров их просто не допустили (потому что надо было сокращать тех кто есть) провели его только среди прокурорских, а по его результатам, провели сокращение.
Когда же те кто прошел конкурс (среди простых/рядовых) поняли что их наи.пали с зарплатой, они начали массово увольняться. В результате, среди низовых, только за год, появилось 680 вакантов. Вот именно на эти должности (РЯДОВЫХ), и провел Юга конкурс. Поскольку действующие рядовые работать там не хотят и массово увольняются, то на конкурс прошли люди со стороны (которые благодаря телеку думают что там манна небесная) ну и те идиоты (с числа) бывших, которые не смогли пройти конкурс в прошлом.
Что же касается руководителей прокуратур (куда в прошлом никто с улицы не попал) то по Закону, точнее по изменениям принятым под Югу, он будет их лично назначать, без какого то конкурса, как минимум до апреля этого года.
А теперь сравните то что я написал, с тем что оно нам трет!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"зеленая трава пробьет асфальт". Зеленее уже не будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А если всё-таки травинка пробивает асфальт, то какими силами?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Врёт, как дышит. У нас в прокуратуре все кадры старой школы, в соседних тоже.
Кому Юга застёгивает- не понятно.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЛуценко: 77% назначений в местные прокуратуры - люди не из системы. Как и обещал - зеленая трава пробьет асфальт. Инфографика
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик Геращенко_Антон Гройсман ГСЧС День Соборности Украины Донбасс ДТП евромайдан Евросоюз Кабмин Киев Луганщина Луценко минские соглашения Нацполиция память ПАСЕ покушение Пономарев Илья Порошенко пьянство Россия СБУ США терроризм Трамп Шеремет Эстония
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти