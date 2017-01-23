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 На Днепропетровщине открыли внутреннюю экспозицию первого в Украине Музея АТО, - Резниченко. ФОТОрепортаж

На Днепропетровщине открыли внутреннюю экспозицию первого в Украине Музея АТО. Масштабная выставка занимает почти 600 квадратных метров. Любимые вещи Героев, фотографии, ордена, форма, оружие и мультимедийный зал, который создает "эффект присутствия".

Около 2 тысяч экспонатов выставки рассказывают истории простых жителей области, которые первыми бросились на защиту Родины и стали настоящими Героями. Посетить музей могут все желающие,сообщили Цензор.НЕТ в департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью.

музей днепр

музей днепр

музей днепр

"Жители Днепропетровщины одними из первых объединились и начали отстаивать независимость Родины. Кто-то ушел добровольцем на фронт, кто-то стал волонтером, кто-то оставил родную больницу и поехал лечить бойцов на фронт. Подвигу каждого жителя области посвящена внутренняя экспозиция Музея АТО. Выставка хранит историю побед и боль утраты. Она - о каждом из нас", - отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Внутренняя экспозиция, которая называется "Гражданский подвиг жителей Днепропетровщины", занимает почти 600 квадратных метров и насчитывает почти 2 тысячи экспонатов. Она разместилась в трех залах. В первом - вещи жителей области, которые сделали свой вклад в защиту Украины. Здесь инструменты медиков, одежда капелланов, шевроны добровольцев, афиши волонтерских акций, фото военных корреспондентов, детские рисунки.

Во втором зале - фотографии полутысячи погибших Героев. А еще - дорогие их сердцу вещи: любимые шахматы, книга, икона, письмо от матери, мобильный телефон со следом от взрыва. Этот "Зал памяти" посвящен всем, кто отдал жизнь за Украину.

"Я передала в музей бронежилет и именную, пробитую вражеской пулей каску моего мужа. Эти вещи дороги мне, но отдавала, не жалея. Люди должны видеть, какой ценой достается мир в нашем доме. Приходить в музей буду вместе с сыном. Он знает, что его отец - Герой", - поделилась жена погибшего бойца АТО Светлана Губа.

Сильные эмоции ждут посетителей в мультимедийном зале, созданном по образцу современных европейских музеев. Здесь показывают панорамные документальные фильмы о войне на Востоке. Изображение транслируют сразу на четырех стенах, перенося в эпицентр событий.

"В этой экспозиции не забыли никого - ни бойцов, ни волонтеров, ни врачей. Так и должно быть. Украинцы должны видеть, что воевали такие же простые люди, как они: с открытым сердцем и добрыми глазами. Они выполняли задачи не потому, что любят войну. А потому, что это их долг - защищать Родину", - поделился впечатлениями командир танкового батальона, Герой Украины Евгений Межевикин.

музей днепр

музей днепр

музей днепр

музей днепр


Внутренняя экспозиция Музея АТО находится в Диораме исторического музея им. Яворницкого. Адрес: г. Днепр, пр. Д. Яворницкого, 16.

Уличную экспозицию первого в Украине Музея АТО открыли весной 2016-го. Она называется "Дорогами Донбасса". В центре выставки - военная техника: БТР, медицинская "таблетка", миномет, зенитная установка, военный джип, башня танка, сгоревшая машина. В целом - около 400 экспонатов.
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Так а с вами общаться нечего........о крымсе не пишете
он уже не в тренде
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Сезон не удался..... пляжи пустые и фотки в 4 часа утра
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Ця тема не про Крим. Краще описуйте свої почуття від споглядання музейної експозиції.
Я би залюбки відвідала.
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Что то никто тут свої почуття не описує
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Я дважды посещала уличную экспозицию. Большинство народа начинают рыдать уже при входе. Это очень трагичная экспозиция.
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Лучше бы подумали,что предпринять...Чтобы украинцев не убивали.
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Да. Но бывает и так. И скажите, почему мы не удивляемся?

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Цензор.НЕТФотоОбществоНа Днепропетровщине открыли внутреннюю экспозицию первого в Украине Музея АТО, - Резниченко. ФОТОрепортаж
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