 На Днепропетровщине открыли внутреннюю экспозицию первого в Украине Музея АТО, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Около 2 тысяч экспонатов выставки рассказывают истории простых жителей области, которые первыми бросились на защиту Родины и стали настоящими Героями. Посетить музей могут все желающие,сообщили Цензор.НЕТ в департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью.
Внутренняя экспозиция, которая называется "Гражданский подвиг жителей Днепропетровщины", занимает почти 600 квадратных метров и насчитывает почти 2 тысячи экспонатов. Она разместилась в трех залах. В первом - вещи жителей области, которые сделали свой вклад в защиту Украины. Здесь инструменты медиков, одежда капелланов, шевроны добровольцев, афиши волонтерских акций, фото военных корреспондентов, детские рисунки.
Во втором зале - фотографии полутысячи погибших Героев. А еще - дорогие их сердцу вещи: любимые шахматы, книга, икона, письмо от матери, мобильный телефон со следом от взрыва. Этот "Зал памяти" посвящен всем, кто отдал жизнь за Украину.
"Я передала в музей бронежилет и именную, пробитую вражеской пулей каску моего мужа. Эти вещи дороги мне, но отдавала, не жалея. Люди должны видеть, какой ценой достается мир в нашем доме. Приходить в музей буду вместе с сыном. Он знает, что его отец - Герой", - поделилась жена погибшего бойца АТО Светлана Губа.
Сильные эмоции ждут посетителей в мультимедийном зале, созданном по образцу современных европейских музеев. Здесь показывают панорамные документальные фильмы о войне на Востоке. Изображение транслируют сразу на четырех стенах, перенося в эпицентр событий.
"В этой экспозиции не забыли никого - ни бойцов, ни волонтеров, ни врачей. Так и должно быть. Украинцы должны видеть, что воевали такие же простые люди, как они: с открытым сердцем и добрыми глазами. Они выполняли задачи не потому, что любят войну. А потому, что это их долг - защищать Родину", - поделился впечатлениями командир танкового батальона, Герой Украины Евгений Межевикин.
Внутренняя экспозиция Музея АТО находится в Диораме исторического музея им. Яворницкого. Адрес: г. Днепр, пр. Д. Яворницкого, 16.
Уличную экспозицию первого в Украине Музея АТО открыли весной 2016-го. Она называется "Дорогами Донбасса". В центре выставки - военная техника: БТР, медицинская "таблетка", миномет, зенитная установка, военный джип, башня танка, сгоревшая машина. В целом - около 400 экспонатов.
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он уже не в тренде
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Я би залюбки відвідала.
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