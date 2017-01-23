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 Пьяный водитель "ВАЗ 2109" вылетел на встречку и врезался в "Форд": семь человек травмированы, пятеро из них - дети, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В результате ДТП на Прикарпатье пострадали семь человек, среди них пять детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции в Ивано-Франковской области.

По данным ведомства, авария произошла 22 января около 18 часов. 45 мин. на выезде из города Яремче. Как теперь установлено, 27-летний житель села Мыкулычын Яремчанского городского совета, двигаясь на автомобиле "ВАЗ 2109", не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем "Форд Фиеста" под управлением 38 -летнего иванофранковца.

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В результате аварии водитель автомобиля "ВАЗ 2109" получил телесные повреждения в виде ссадин ноги. Его 29-летнюю жену и троих детей 6, 4 и 3 лет госпитализировали в Яремчанскую больницу с травмами головы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аварийность на дорогах: критическая ситуация на Прикарпатье, напряженная - на Львовщине. ИНФОГРАФИКА

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Еще одного 3-летнего мальчика-близнеца с тяжелыми повреждениями головы доставили в областную детскую больницу.

Кроме того, в ДТП пострадал еще один ребенок-4-летняя пассажирка "Форда". У нее диагностированы посттравматические головные боли.

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Работники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, в котором травмированы люди. В частности, было установлено, что водитель "Жигулей" находился за рулем изрядно подвыпившим.

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Напомним, что ранее во Львове нетрезвый водитель, уходя от патрульных, врезался в ограждение университета. Источник:


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жена и трое детей в машине и пьяный? ну ладно - с ним все понятно, но жена куда смотрела когда садилась с детьми к нему в машину?
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жена которая позволяет садиться мужу пьяным за руль и нарушать законодательство даже уверен в этом ничего плохого не думая что он делает,это обычное явление для наших граждан садиться пяным за руль какое это может быть нарушение это образ жизни такой, то такая женщина не в состоянии будет думать что это плохим чем то может закончиться,ведь наверняка уже сто раз так ездили и все нормально было.
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Детей жалко, не зря народ про таких горе родителей-водителей анекдоты сочиняет.

Мент останавливает машину и говорит:
- Вы первый кто проехал на этом перекрестке без нарушений, вот вам 1000 рублей!
- О! Права куплю !
- Вы без прав?
Жена : -Не слушайте его, чего по пьяни только не скажешь?
- Так вы еще и пьян!?
Теща: - Я же говорила, что на ворованной машине далеко не уедешь!!!

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пока что да,жалко,но проблема в том что такие дети которые растут и воспитываються в семье с такими родителями в будущем становяться такими же а может еще и хуже
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПьяный водитель "ВАЗ 2109" вылетел на встречку и врезался в "Форд": семь человек травмированы, пятеро из них - дети, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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