 Пьяный водитель "ВАЗ 2109" вылетел на встречку и врезался в "Форд": семь человек травмированы, пятеро из них - дети, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции в Ивано-Франковской области.
По данным ведомства, авария произошла 22 января около 18 часов. 45 мин. на выезде из города Яремче. Как теперь установлено, 27-летний житель села Мыкулычын Яремчанского городского совета, двигаясь на автомобиле "ВАЗ 2109", не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем "Форд Фиеста" под управлением 38 -летнего иванофранковца.
В результате аварии водитель автомобиля "ВАЗ 2109" получил телесные повреждения в виде ссадин ноги. Его 29-летнюю жену и троих детей 6, 4 и 3 лет госпитализировали в Яремчанскую больницу с травмами головы.
Еще одного 3-летнего мальчика-близнеца с тяжелыми повреждениями головы доставили в областную детскую больницу.
Кроме того, в ДТП пострадал еще один ребенок-4-летняя пассажирка "Форда". У нее диагностированы посттравматические головные боли.
Работники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, в котором травмированы люди. В частности, было установлено, что водитель "Жигулей" находился за рулем изрядно подвыпившим.
Напомним, что ранее во Львове нетрезвый водитель, уходя от патрульных, врезался в ограждение университета. Источник:
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Савченко на Майдане!!
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Мент останавливает машину и говорит:
- Вы первый кто проехал на этом перекрестке без нарушений, вот вам 1000 рублей!
- О! Права куплю !
- Вы без прав?
Жена : -Не слушайте его, чего по пьяни только не скажешь?
- Так вы еще и пьян!?
Теща: - Я же говорила, что на ворованной машине далеко не уедешь!!!
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