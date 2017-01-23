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 Масштабные мероприятия по подготовке отрядов территориальной обороны прошли в шести областях зоны ответственности ОК "Север", - Минобороны. ФОТОрепортаж

В оперативном командовании "Север" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины совместно с местными органами государственной власти были проведены мероприятия по подготовке военнообученных ресурсов, в том числе в интересах своевременного развертывания и функционирования системы территориальной обороны в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Масштабные мероприятия по подготовке отрядов территориальной обороны состоялись в шести областях зоны ответственности ОК "Север" (Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская области и город Киев. - Ред.) . В течение 20 - 21 января были проведены основные элементы учебных сборов с отрядами территориальной обороны. Непосредственно в полевых условиях участников практически обучали особенностям и порядку несения службы на блокпостах и ​​во время охраны важных объектов. Провели тренировку по тактической подготовке, в частности тактическому передвижению и перемещению при ведении огня, военно-медицинской подготовке по оказанию первой медицинской помощи при неотложном состоянии, огневой подготовке с выполнением упражнений стрельб из пистолета Макарова и автомата АК-74. По словам командиров отрядов, индивидуальная подготовленность каждого бойца выдает хороший результат выполнения задач подразделением в целом, поэтому подобные мероприятия будут проводиться и в дальнейшем", - рассказали в ведомстве.

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Да было дело, но по факту всё свелось к отстрелу 5 патронов ПМ и 20 АК.
Идея не плохая, но свелось всё в "для галочки"
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А вот это плохо. Таких резервистов надо замыкать на стрелковые клубы и т.д. В СиСиСеРе, я сам, пацаном на стрельбу ходил. Стрелял с мелкокалиберного пистолета, будучи малолетним. При этом, никто права тягать такой ствол, мне не давал.
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а также нужно привлекать бойцов УПА по передаче опыта
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Да ладно, у нас все желающие в свое время ездили на стрельбы бесплатно, еще кашей в обед кормили.
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Немного не так. Каждое село должно знать что и где будут делать его жители после начала войны.
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правильно- Загін оборони району територіальної оборони, розрахований таким чином щоб надійно перекрити кордони району та забезпечити охорону і оборону адмін будівель, боротьба з ДРГ та підтримання правового режиму "Воєнного стану"
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Вот кому ПЕРВЫМ можно\нужно разрешение на короткоствол давать, Бутускин!
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с короткостволом ты самооборону только от шпаны можешь организовать. У них под рукой должно быть штатное, боевое оружие...
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Шо ты говоришь!? От не знал! Не об том речь. Сабж был: КОМУ можно давать дозвил?
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один минус этих отрядов. это время. пока они собирутся, пока им дадут оружие-в условиях войны пройдет драгоценное время- и место встречи все знают))военкомат-кто помешает дрг противника всех без оружных там почикать-во врмея сбора??? поэтому в нормальных странах оружие и экипорвка таких подразд. хранится дома. А сбор происходит уже бойцов готовых к отражению агрессии.
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дома оружие и экипировка хранится только в одной стране - Швеции (если не ошибаюсь). Во всех остальных - нет
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Лиха беда начало... Почему беда? Да потому, что такие мероприятия уже надо было проводить ежемесячно на протяжении последних двух лет как минимум! Ну и каждый такой "отряд" надо создавать не "для галочки", а для дела! Вот потому в каждом районе нашей страны должны быть созданы такие отряды численностью до роты (около 100 человек), а в каждой области - численностью до батальона (около 500 человек). И когда это будет сделано, когда на обучение этих патриотов будут выделены реальные силы и средства, когда функционирование данных территориальных единиц самообороны будет поставлено на постоянную основу, то тогда можно говорить не беда, а радость! А пока все это выглядит как пиар власти на патриотических чувствах граждан Украины... К большому сожалению...
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вот у нас на складах много винтовок мосина. при хорошем апгрейде-толковая штука получается-почему не продавать их отрядам самообороны за символ.цену?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМасштабные мероприятия по подготовке отрядов территориальной обороны прошли в шести областях зоны ответственности ОК "Север", - Минобороны. ФОТОрепортаж
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