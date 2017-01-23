 Масштабные мероприятия по подготовке отрядов территориальной обороны прошли в шести областях зоны ответственности ОК "Север", - Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Масштабные мероприятия по подготовке отрядов территориальной обороны состоялись в шести областях зоны ответственности ОК "Север" (Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская области и город Киев. - Ред.) . В течение 20 - 21 января были проведены основные элементы учебных сборов с отрядами территориальной обороны. Непосредственно в полевых условиях участников практически обучали особенностям и порядку несения службы на блокпостах и во время охраны важных объектов. Провели тренировку по тактической подготовке, в частности тактическому передвижению и перемещению при ведении огня, военно-медицинской подготовке по оказанию первой медицинской помощи при неотложном состоянии, огневой подготовке с выполнением упражнений стрельб из пистолета Макарова и автомата АК-74. По словам командиров отрядов, индивидуальная подготовленность каждого бойца выдает хороший результат выполнения задач подразделением в целом, поэтому подобные мероприятия будут проводиться и в дальнейшем", - рассказали в ведомстве.
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Идея не плохая, но свелось всё в "для галочки"
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