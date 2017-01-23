 Порошенко прибыл с официальным визитом в Эстонию. ФОТО

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Президента, в программе официального визита Главы Украинского государства встреча с Президентом Эстонской Республики госпожой Керсти Кальюлайд "один на один" и переговоры делегаций Украины и Эстонии под председательством Президентов.
Президент также проведет встречи с Премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратасом и Спикером Рийгикогу (парламента) Эстонской Республики Эйки Нестором.
Программой визита запланирована встреча Президента Украины и госпожи Марины Порошенко с представителями украинской общины, которые проживают в Эстонии.
682 6
Порошенко наградил выдающихся украинцев ко Дню Соборности Украины. ФОТОрепортаж(104)
Порошенко присвоил Тине Кароль звание народной артистки(295)
"Восстановление территориальной целостности Украины является нашим главным приоритетом", - Порошенко(176)
Порошенко наградил орденом Свободы председателя Меджлиса Чубарова(34)
Тина Кароль стала народной артисткой Украины(0)
Порошенко присвоил звание Героя Украины Владимиру Жемчугову. ФОТО(86)
Порошенко заявил, что Украина никогда не откажется от Донбасса: "Вы собирали эти территории, чтобы ими раскидываться?"(350)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить