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Все про:Порошенко (10468) Эстония (446)

 Порошенко прибыл с официальным визитом в Эстонию. ФОТО

Президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко прибыли в Эстонскую Республику.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Президента, в программе официального визита Главы Украинского государства встреча с Президентом Эстонской Республики госпожой Керсти Кальюлайд "один на один" и переговоры делегаций Украины и Эстонии под председательством Президентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эстония как председатель ЕС приложит все усилия для мирного решения конфликта на Донбассе, - премьер Ратас

порошенко

Президент также проведет встречи с Премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратасом и Спикером Рийгикогу (парламента) Эстонской Республики Эйки Нестором.

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Программой визита запланирована встреча Президента Украины и госпожи Марины Порошенко с представителями украинской общины, которые проживают в Эстонии.
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хомяк-путешественник опять будет верещать "мойнарод, моястрана"?
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Мабуть знову на фронті загострення і цей трусливий генералісімув знові тікає від прийняття потрібних рішень. А може просто треба нові магазини в Естонії відкрити, треба ж користуватись безкоштовним літаком для розвитку власного бізнесу!
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Фабрику из Липецка в Тарту собрался переносить. ROSHEN - Kalev
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Так эстонцы - не расеяне, они соевый шоколад не едят.
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В Латвию слетать уже не. Что уже не приглашают?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко прибыл с официальным визитом в Эстонию. ФОТО
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