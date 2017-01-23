 4 человека провалились под лед в Одесской области: ребенок и мужчина погибли. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, в поселке Лиманское (Раздельнянский район) на Кучурганском водохранилище на расстоянии 500 м от берега провалились под лед 4 человека, из них двое детей.
Местные рыбаки спасли мальчика 2009 г. р. и мужчину 1988 г. р. Пострадавшие госпитализированы в реанимационное отделение Раздельнянской районной больницы с диагнозом "переохлаждение тела".
Позже спасатели обнаружили тела еще двух человек, пропавших на водохранилище, - мальчика 2006 г. р. и мужчины 1984 г. р.
(Фото Главного управления ГСЧС в Одесской области)
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Куда они поперлись...
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