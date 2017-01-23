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 4 человека провалились под лед в Одесской области: ребенок и мужчина погибли. ФОТО

В Одесской области четыре человека провалились под лед. В результате двое из них утонули.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, в поселке Лиманское (Раздельнянский район) на Кучурганском водохранилище на расстоянии 500 м от берега провалились под лед 4 человека, из них двое детей.

Местные рыбаки спасли мальчика 2009 г. р. и мужчину 1988 г. р. Пострадавшие госпитализированы в реанимационное отделение Раздельнянской районной больницы с диагнозом "переохлаждение тела".

Позже спасатели обнаружили тела еще двух человек, пропавших на водохранилище, - мальчика 2006 г. р. и мужчины 1984 г. р.

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ледлед

(Фото Главного управления ГСЧС в Одесской области)
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Там нет российских войск, так что же они отводить собираются?
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Жестоко наказать выжившего отца!!! На уровне государства такие выходки надо присекать! Только вот государство не заинтересовано в сохранности жизней своих гражданю
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Государство на складе мозги не хранит и под роспись родителям не выдает!
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Очень жаль.Кстати на фото самая большая труба в Европе.(Из бывших достижений СССР)
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каждый год кого-то черти надирают на лед лезть! можно подумать, что им есть без той рыбы было нечего. Ужас.
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безмозглые родители - завести детей на полкилометра по льду от берега! ну если такая необходимость уже походить по льду - ну ходи по берегу, где неглубоко! нет, же!
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Сейчас у нас стало гораздо теплее, снег подтаивает и сходит, лед разрыхляется.
Куда они поперлись...
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Зинмие рыбаки как мотоциклисты на байках под 200км\ч - ищут на жопу приключений. И находят, черт побери.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия4 человека провалились под лед в Одесской области: ребенок и мужчина погибли. ФОТО
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