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 Украинские военнослужащие в Люблине отметили День Соборности Украины, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В Люблине 22 января украинские офицеры Литовско-польско-украинской бригады при поддержке польских и литовских коллег отметили День Соборности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В частности, военнослужащие многонациональной бригады совместно с руководством Генерального консульства Украины в Люблине и представителями местной украинской общины почтили похороненных на Люблинском кладбище воинов Украинской Народной Республики. Это могилы тех украинцев, которые с польской армией отступили в Польшу под натиском наступающей российских войск в 1920 году. Есть здесь и памятный знак в их честь", - рассказали в ведомстве.

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"Памяти воинов Украинской Народной Республики, Главного Атамана Симона Петлюры, союзников Польши в войне 1920 года, которые жили в Люблине и окрестностях", - говорится на знаке.

"Сегодня украинцы отмечают 98-летие исторического Акта Злуки. Мы вспоминаем тех людей, которые еще 100 лет назад пожертвовали собой ради единой и соборной Украины. Мы очень хорошо понимаем цену того поступка, ведь сегодня как украинские воины мы снова обороняем Украину от внешнего агрессора с оружием в руках. В этот день для каждого украинца важно чувствовать поддержку наших друзей. И поэтому мы рады, что можем разделить День Соборности Украины и память об украинских воинах прошлого с нашими собратьями по оружию - военными Республики Польша и Литовской Республики, которые проходят службу в ЛитПолУкрбриге. Ведь мы объединены ради мира и обороны наших стран, а потому делаем все возможное, чтобы кровавые страницы истории больше не возвращались", - отметил полковник Владимир Юданов, заместитель командира Литовско-польско-украинской бригады.

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Футбольная война между Сальвадором и Гондурасом, этому яркое подтверждение. Футбол таки изобрели англичане.
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Вот об этих общих моментах истории , когда украинцы гибли вместе с поляками под натиском гебнявой казламордии , и надо помнить и делать выводы , и объединиться ,когда гидра совдепии сново поднимает кровавую голову , а не штурхать друг друга в тяжелое время.
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