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Все про:Лисичанск (114) Луганщина (3594) пожар (2946) ГСЧС (661)

 4 автобуса сгорели на Луганщине. ФОТОрепортаж

В Лисичанске (Луганская область) произошло возгорание четырех автобусов. Травмированных и погибших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, на открытой территории на улице Канатной загорелись списанные автобусы. Огнем уничтожены салоны и повреждены корпуса одного ЛАЗ и трех "Икарусов", а также тентовое покрытие прицепа для грузовика.

В тушении были задействованы 7 пожарных и 2 автоцистерны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дорогой внедорожник сгорел на столичной улице. ФОТОрепортаж

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(Фото Главного управления ГСЧС в Луганской области)
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Списані, значить там розібрано все ходове. Чому ж вони загорілись???
Списали списане? Чи приховали украдене?
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Ну й добре.А то цей антикваріат їздив би іще 30 років.
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Кто такой Кива? .. Отводят также как и с Сирии..
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Цікаво що цей ківа на цей раз штрикнув собі ,що його так штирить!?
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В рашку на металл надо было вывезти, а собственник не отдавал. Вот, убедили теперь.
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