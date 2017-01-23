 4 автобуса сгорели на Луганщине. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, на открытой территории на улице Канатной загорелись списанные автобусы. Огнем уничтожены салоны и повреждены корпуса одного ЛАЗ и трех "Икарусов", а также тентовое покрытие прицепа для грузовика.
В тушении были задействованы 7 пожарных и 2 автоцистерны.
(Фото Главного управления ГСЧС в Луганской области)
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Списали списане? Чи приховали украдене?
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