 Группа похитителей лифтового оборудования задержана в столице, - полиция. ФОТОрепортаж

На территории Дарницкого района неизвестные лица похищали лифтовые катушки, сообщили Цензор.НЕТ в Отделе коммуникации полиции Киева.
Правоохранители, отрабатывая район и прилегающую территорию, увидели подозрительных мужчин, которые странно себя вели и несли большую сумку.
При осмотре оперативники обнаружили лифтовые катушки.
Трое злоумышленников в возрасте от 25 до 39 лет недавно освободились из мест лишения свободы, где отбывали наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, кражи и разбои.
Похитители правоохранителям рассказали, что поднимались на последний этаж дома и путем повреждения замков входных дверей проникали в лифтовое помещение.
С помощью инструментов, которые имели при себе, демонтировали и похищали лифтовые катушки.
Похищенное сдавали в пункт приема металлолома. На полученные деньги покупали наркотики.
Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 ( Кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им грозит до шести лет лишения свободы.
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