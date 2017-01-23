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Все про:задержание (4853) лифт (38) Нацполиция (5562)

 Группа похитителей лифтового оборудования задержана в столице, - полиция. ФОТОрепортаж

Оперативники столичного главка совместно с сотрудниками районного управления полиции задержали трех молодых людей с чемоданом, в которой они несли только что похищенные лифтовые катушки. Начато уголовное производство.

На территории Дарницкого района неизвестные лица похищали лифтовые катушки, сообщили Цензор.НЕТ в Отделе коммуникации полиции Киева.

Правоохранители, отрабатывая район и прилегающую территорию, увидели подозрительных мужчин, которые странно себя вели и несли большую сумку.

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При осмотре оперативники обнаружили лифтовые катушки.

Трое злоумышленников в возрасте от 25 до 39 лет недавно освободились из мест лишения свободы, где отбывали наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, кражи и разбои.

лифтлифтлифт

Похитители правоохранителям рассказали, что поднимались на последний этаж дома и путем повреждения замков входных дверей проникали в лифтовое помещение.

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С помощью инструментов, которые имели при себе, демонтировали и похищали лифтовые катушки.

Похищенное сдавали в пункт приема металлолома. На полученные деньги покупали наркотики.

лифтлифтлифт

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Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 ( Кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им грозит до шести лет лишения свободы.
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Дякую поліції-важливу для людей справу зробили.
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так в лифт их, и тросы обрезать, пусть полетают.
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Пусть воняет, лиж бы другим не повадно было лифты ломать.
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Ключевое слово - ездить. А не пешком на 16-й переться.
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Не вийде. Там є обмежувачі швидкості які заклинять кабіну в разі обриву канатів.
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Значить так их скинуть и сказать, что они ошиблись дверью.
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Кураторы конечно находятся в России.
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Ясний-красний що це проіскі ФСБ. Лампочки в під"їздах вони теж викручують.
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Насколько знаю, что украдено уже много катушек по Киеву. Теперь ставят сигнализации и платят большие деньги за катушки.
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замок на входных дверях ломают постоянно, как правило, после этого ломается лифт. "совпадение - не думаю!"
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это тормозные катушки... на третьей фотографии показан редуктор со шкивом, и пустая площадка с четырьмя отверстиями для крепления этой катушки. Под ней тормозные колодки..
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Не надо в суд. Дайте подержать их за глотку тем людям, что живут на верхних этажах, особенно- вселяющимся и завозящим всю мебель и утварь, мамашам с колясками, старикам, что еле ходят и т.д.! " Не думаю, чтоб они долго говорили.."(с).
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Обана, я вот поведаю вам историю...сдать такую катушку от 500 грн, а новая до 10 тысяч стоит..у нас на районе снимали, ходил по квартирам собирал деньги на хороший замок, так все отнекиваются (30-50 грн жалко), плюнул - сам поставил. Зато когда сперли в соседнем доме пару штук так заметушились..что за менталитет...живем в одном подьезде, а гадят себе же под ноги...хорошо что ОСББ сделали, порядок наведут
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Это я к чему, к тому что бы предостеречь, проверьте свои лесн клетки в домах на крайнем этаже и установите норм замок, тк проблемы такие гастролеры могут натворить...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГруппа похитителей лифтового оборудования задержана в столице, - полиция. ФОТОрепортаж
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