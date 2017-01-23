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 Аварийность на дорогах: критическая ситуация на Прикарпатье, напряженная - на Львовщине. ИНФОГРАФИКА

За минувшие сутки (22 января) на дорогах Украины вследствие ДТП погибли 6 человек, травмированы 46.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, 23 января критической по уровню аварийности остается ситуация в Ивано-Франковской области. Высокий уровень аварийности (рост количества ДТП - от 10% до 50%) зафиксирован во Львовской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несколько автомобилей переехали пешехода-нарушителя в Киеве. ФОТО+ВИДЕО

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