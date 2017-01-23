 Аварийность на дорогах: критическая ситуация на Прикарпатье, напряженная - на Львовщине. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, 23 января критической по уровню аварийности остается ситуация в Ивано-Франковской области. Высокий уровень аварийности (рост количества ДТП - от 10% до 50%) зафиксирован во Львовской области.
(Инфографика Нацполиции)
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