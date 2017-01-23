EN|RU|UK
Темы дня:

Покушение на Геращенко

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины, Фоторепортаж
  1541  34
Все про:преследование (349) репрессии (1564) уголовное дело (2188) Правый сектор (781) Следком РФ (119)

 Следком РФ заявил об открытии уголовного дела против 5 граждан РФ за "причастность к деятельности "Правого сектора". ФОТОрепортаж

В Следственном комитете (СК) РФ заявили о том, что возбудил уголовное дело в отношении 5 граждан РФ по обвинению в причастности к деятельности запрещенной в России организации "Правый сектор".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

"Сотрудниками управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК России совместно с ФСБ и МВД России проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, в ходе которых получены данные, свидетельствующие о причастности ряда граждан России к деятельности организации "Правый сектор", запрещенной решением Верховного суда РФ на территории Российской Федерации. На основании этих данных возбуждены уголовные дела в отношении пятерых граждан России: Игоря Чудинова, Геннадия Хамраева, Георгия Стоцкого, Романа Стригункова и Александра Валова. В их действиях усматривается признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ (руководство деятельностью экстремистской организации и участие в ней)", - сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следком РФ заочно предъявили обвинение еще двум командирам ВСУ

"По данным следствия, все пятеро россиян в разное время они покинули Российскую Федерацию и направились на Украину, где вступили в ряды "Правого сектора". В зависимости от должности каждый из них выполнял определенные задачи в интересах этой организации. Чудинов как заместитель командира одного из боевых структурных подразделений Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", а Хамраев как боец названного подразделения принимали активное участие в операциях против "ДНР" и "ЛНР". Стоцкий, Стригунков и Валов стали активистами "Правого сектора" и систематически принимали участие в митингах, шествиях и других общественно-массовых мероприятиях этой организации. В сети Интернет они вели пропаганду идеологии, целей и задач "Правого сектора", идеализируя деятельность руководителей и активистов упомянутой организации", - уверяют в СК РФ.


александр игорь георгий роман геннадий хамраев валов стоцкий стригунков/ чудинов

Александр Валов

александр игорь георгий роман геннадий хамраев валов стоцкий стригунков/ чудинов

Георгий Стоцкий (справа)

александр игорь георгий роман геннадий хамраев валов стоцкий стригунков/ чудинов

Роман Стригунков (справа)

александр игорь георгий роман геннадий хамраев валов стоцкий стригунков/ чудинов

Геннадий Хамраев

александр игорь георгий роман геннадий хамраев валов стоцкий стригунков/ чудинов

Игорь Чудинов
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Операции против ДНР,разве РФ признала ДНР?Следком это такие же пираты,как и в сомалийские,только в галстуках,но бандиты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ХАЧУ ПОМОЧЬ ФСБе !
скажу по-секрету ,что все кто едет по дороге в правом ряду-все тайные агенты Правого сектора .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Следком не против избрания Трампа?клоуны
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
приятно смотреть на современную Украину! У власти ворье, барыги и лежецы! В шестерках у них лютые нацыки (что бы майданутые снова на майдан не поперлись)! Страна вымирает, нищета....
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
так еще в хероя откровенные фашисты! и сми стараются - оскатинивание продолжается
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
вы и с обычными властями и сми были нищей страной! а сейчас то вообще




 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
а на Украине процветают кладбища хирургических отходов! совпадение, не думаю
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
вы же весь интернет и стройки в РФ перерыли в поисках перемог! но почему у себя не замечаете бескрайние захоронения?

\
 показать весь комментарий
Ответить
 
наверняка халдеи панамского хрячка постарались информация кацапам передать.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
вы только интернету специализируетесь, наховноисходящие?

Антипутинский митинг в Киеве закончился грандиозным провалом

Сегодня 9:45

Антипутинский митинг в Киеве закончился грандиозным провалом Федеральное агентство новостей
Анонсированная во множестве украинских СМИ акция на Майдане под названием «Стоп Путин!» собрала 40 человек участников и столько же журналистов, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий. Акцию, согласно анонсам, проводили несколько общественных организаций, в частности национальное движение «Державницька ініціатива Яроша». К радикальным националистам примкнуло объединение российских граждан, уехавших из России под видом политических беженцев. В их числе Ольга Курносова, Юрий Мельничук и еще несколько граждан, котор
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пять раз нажал, еле заспамил. Упёртый,видать кацап.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
просто в вашем свинарнике инет медленный! на пособие по безработице не разгуляться


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Жора портянкин,харе прикидаться,тут все уже поняли что никакойты не носков - ты гандонов-штопанный!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
мне теперь более понятно, почему крымчане поспешили из свинарника!! убогая ворующая нация рагулей

 показать весь комментарий
Ответить
 
Минимальная зарплата в багатай РФ 6800 р
В Украине 3200 грн,больше,чем в бомжатской РФ
 показать весь комментарий
Ответить
 
Правый сектор можно переименовать в левый, а он - не запрещён.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСледком РФ заявил об открытии уголовного дела против 5 граждан РФ за "причастность к деятельности "Правого сектора". ФОТОрепортаж
 Облако тегов
акция Антитеррористическая операция Геращенко_Антон День Соборности Украины Донбасс допинг-контроль ДТП евромайдан история Киев Крым Луганщина майдан награда Олег Богачук память покушение Порошенко Россия спорт США терроризм Трамп убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти