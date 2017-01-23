 Следком РФ заявил об открытии уголовного дела против 5 граждан РФ за "причастность к деятельности "Правого сектора". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
"Сотрудниками управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК России совместно с ФСБ и МВД России проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, в ходе которых получены данные, свидетельствующие о причастности ряда граждан России к деятельности организации "Правый сектор", запрещенной решением Верховного суда РФ на территории Российской Федерации. На основании этих данных возбуждены уголовные дела в отношении пятерых граждан России: Игоря Чудинова, Геннадия Хамраева, Георгия Стоцкого, Романа Стригункова и Александра Валова. В их действиях усматривается признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ (руководство деятельностью экстремистской организации и участие в ней)", - сказано в сообщении.
"По данным следствия, все пятеро россиян в разное время они покинули Российскую Федерацию и направились на Украину, где вступили в ряды "Правого сектора". В зависимости от должности каждый из них выполнял определенные задачи в интересах этой организации. Чудинов как заместитель командира одного из боевых структурных подразделений Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", а Хамраев как боец названного подразделения принимали активное участие в операциях против "ДНР" и "ЛНР". Стоцкий, Стригунков и Валов стали активистами "Правого сектора" и систематически принимали участие в митингах, шествиях и других общественно-массовых мероприятиях этой организации. В сети Интернет они вели пропаганду идеологии, целей и задач "Правого сектора", идеализируя деятельность руководителей и активистов упомянутой организации", - уверяют в СК РФ.
Александр Валов
Георгий Стоцкий (справа)
Роман Стригунков (справа)
Геннадий Хамраев
Игорь Чудинов
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скажу по-секрету ,что все кто едет по дороге в правом ряду-все тайные агенты Правого сектора .
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Антипутинский митинг в Киеве закончился грандиозным провалом
Сегодня 9:45
Антипутинский митинг в Киеве закончился грандиозным провалом Федеральное агентство новостей
Анонсированная во множестве украинских СМИ акция на Майдане под названием «Стоп Путин!» собрала 40 человек участников и столько же журналистов, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий. Акцию, согласно анонсам, проводили несколько общественных организаций, в частности национальное движение «Державницька ініціатива Яроша». К радикальным националистам примкнуло объединение российских граждан, уехавших из России под видом политических беженцев. В их числе Ольга Курносова, Юрий Мельничук и еще несколько граждан, котор
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В Украине 3200 грн,больше,чем в бомжатской РФ
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