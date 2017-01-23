EN|RU|UK
Темы дня:

Покушение на Геращенко

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины, Фоторепортаж
  5018  53
Все про:преследование (349) репрессии (1565) уголовное дело (2188) Правый сектор (781) Следком РФ (119)

 Следком РФ открыл уголовные дела против 5 граждан РФ за "причастность к деятельности "Правого сектора". ФОТОрепортаж

В Следственном комитете (СК) РФ заявили о том, что возбудил уголовное дело в отношении 5 граждан РФ по обвинению в причастности к деятельности запрещенной в России организации "Правый сектор".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

"Сотрудниками управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК России совместно с ФСБ и МВД России проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, в ходе которых получены данные, свидетельствующие о причастности ряда граждан России к деятельности организации "Правый сектор", запрещенной решением Верховного суда РФ на территории Российской Федерации. На основании этих данных возбуждены уголовные дела в отношении пятерых граждан России: Игоря Чудинова, Геннадия Хамраева, Георгия Стоцкого, Романа Стригункова и Александра Валова. В их действиях усматривается признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ (руководство деятельностью экстремистской организации и участие в ней)", - сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следком РФ заочно предъявили обвинение еще двум командирам ВСУ

"По данным следствия, все пятеро россиян в разное время они покинули Российскую Федерацию и направились на Украину, где вступили в ряды "Правого сектора". В зависимости от должности каждый из них выполнял определенные задачи в интересах этой организации. Чудинов как заместитель командира одного из боевых структурных подразделений Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", а Хамраев как боец названного подразделения принимали активное участие в операциях против "ДНР" и "ЛНР". Стоцкий, Стригунков и Валов стали активистами "Правого сектора" и систематически принимали участие в митингах, шествиях и других общественно-массовых мероприятиях этой организации. В сети Интернет они вели пропаганду идеологии, целей и задач "Правого сектора", идеализируя деятельность руководителей и активистов упомянутой организации", - уверяют в СК РФ.


александр игорь георгий роман геннадий хамраев валов стоцкий стригунков/ чудинов

Александр Валов

александр игорь георгий роман геннадий хамраев валов стоцкий стригунков/ чудинов

Георгий Стоцкий (справа)

александр игорь георгий роман геннадий хамраев валов стоцкий стригунков/ чудинов

Роман Стригунков (справа)

александр игорь георгий роман геннадий хамраев валов стоцкий стригунков/ чудинов

Геннадий Хамраев

александр игорь георгий роман геннадий хамраев валов стоцкий стригунков/ чудинов

Игорь Чудинов
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Операции против ДНР,разве РФ признала ДНР?Следком это такие же пираты,как и в сомалийские,только в галстуках,но бандиты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ХАЧУ ПОМОЧЬ ФСБе !
скажу по-секрету ,что все кто едет по дороге в правом ряду-все тайные агенты Правого сектора .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Следком не против избрания Трампа?клоуны
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
наверняка халдеи панамского хрячка постарались информация кацапам передать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пять раз нажал, еле заспамил. Упёртый,видать кацап.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а шо,в Кацапіі єсть,хоть і мєдлєнний - Інтернет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Жора портянкин,харе прикидаться,тут все уже поняли что никакойты не носков - ты гандонов-штопанный!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Минимальная зарплата в багатай РФ 6800 р
В Украине 3200 грн,больше,чем в бомжатской РФ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а Крым у тебя таки Украина!
щас тя товарищ майор в ГУЛАГЪ отправит...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С учетом что гривна к рублю сейчас 1 к 2, то нисколько не больше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Правый сектор можно переименовать в левый, а он - не запрещён.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ненадо ничего переименовывать. Пусть рашисты и дальше какают в свои портки, от упомонания о ПС.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Минимальная зарплата в Украине январь 2017 г. - 111,9 евро. Офигенная разница.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну все, тепер порох їх екстрадує на мацковію...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Треба запровадити практику надання звання Героя України тим проти кого запорєбрікова гебня порушує справи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну и когда же откроют уголовное дело о запрете роSSии как самой крупной террористической организации??? Ведь ни кто в мире не оспаривает тот факт, что рашисты основные террористы на весь мир.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как это по кацапски! Заочно судить за деятельность в другом государстве! А кацапских наемников,воюющих за террористические организации Лугандон и ИГИЛ почему то судить не хъотят! Можно и Обаму засудить за санкции,и Меркель с Олландом!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кстати! А чего не хотят российские суды засудить Россию за использование власовского флага?
 показать весь комментарий
Ответить
 
связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны
--------------------------------------------
а что такого запрещенного ПС делает? интересно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Отсюда вывод:
Если выбрал путь борьбы
с путинской диктатурой - иди в нелегалы
никаких фото, не регистрируйся в соцсетях...
Терпения и выдержки Вам парни.
Надеюсь Вы доживете до российской
национально-освободительной Революции!!!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСледком РФ открыл уголовные дела против 5 граждан РФ за "причастность к деятельности "Правого сектора". ФОТОрепортаж
 Облако тегов
акция Антитеррористическая операция армия РФ боевик военнослужащие Геращенко_Антон День Соборности Украины Донбасс допинг-контроль ДТП евромайдан история Киев Крым крымские татары Луганщина награда Нацполиция Олег Богачук память Порошенко разведка репрессии Россия СБУ Совбез ООН спорт США терроризм Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти