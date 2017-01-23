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 Украина больше всего страдает от новейших методов войны, применяемых РФ, - Стець. ФОТО

Министр информационной политики Украины Юрий Стець в пятницу с рабочим визитом посетил штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где принял участие в заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне Комитета по вопросам партнерства и коллективной безопасности

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Очевидно, Украина больше всего страдает от новейших методов войны, которые сегодня применяет Россия. Слабость государственных коммуникаций делает нас чрезвычайно уязвимыми и создает угрозу для наших партнеров. Мы вынуждены догонять весь цивилизованный мир в умении и способности доносить свою позицию до людей, как внутри страны, так и за ее пределами. Именно на это направлены усилия Украины в развитии системы стратегических коммуникаций. И именно в этом вопросе мы нуждаемся в помощи Альянса. Мир столкнулся с гибридной войной, которая полностью изменила привычные рамки взаимодействия в информпространстве. Информационная составляющая стала одной из главных в обеспечении безопасности и развития любого государства. Нам всем придется вырабатывать новые правила и подходы, закладывать их в новые законы, формировать принципиально новые рамки реальности", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина расторгла с РФ соглашение о сотрудничестве в сфере телерадиовещания

стець

Стець также отметил, что провел встречи с заместителем Генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии Илдемом, Поверенным в делах США в НАТО, и постоянными представителями Литвы и Великобритании в НАТО.

Как сообщалось ранее, в ходе заседания Комиссии Украина-НАТО украинская сторона сообщила о прогрессе в развитии системы государственных стратегических коммуникаций и представила план работы в этом направлении на 2017 год.



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Найбільша слабкість України це ідіотські призначення порошенка! Якби замість Стеця та інших непрофесіоналів на відповідальних посадах були б справжні фахівці своєї справи, тоді б Україна не була б такої беззахисною проти путіна. Саме нікчемність Президентських призначенців робить нас дуже слабкими! Насправді Україна дуже сильна, треба тільки позбутись ідіотів у владі!!!!!!!!!!
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А Гриценко справжній спеціаліст і в чому?
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В електрифікації. Полковник інженерно-електрифікаційних військ. Ну, ще чув що красти добре вміє.
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БИОГРАФИЯ
Родился в селе Багачевка Звенигородского района Черкасской области. После 8-го класса школы А.Гриценко поступил в суворовское училище в Киеве. В 1979 году окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище. В 1993-м - Институт иностранных языков Минобороны США, в 1994-м - оперативно-стратегический факультет Университета Военно-воздушных сил США, в 1995-м - Академию ВС Украины. Карьера.<br /> <br />За 25 лет армейской карьеры проходил службу в строевых частях, работал преподавателем в военном вузе, на штабных должностях в Минобороны Украины, возглавлял Управление проблем военной безопасности и военного строительства Научно-исследовательского центра Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. А.Гриценко - полковник запаса, кандидат технических наук, автор свыше 100 научных работ, изданных в Украине, Бельгии, Нидерландах, США, ФРГ и Швейцарии. По завершении военной службы работал руководителем Аналитической службы аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины. <br /><br />С декабря 1999 года - президент Украинского центра экономических и политических исследований им.А.Разумкова. Кроме того, с февраля 2000 года - внештатный консультант Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины, а с ноября 2000-го - член Общественного совета экспертов по внутриполитическим вопросам при Президенте Украины. В 2004 году А.Гриценко работал в избирательном штабе Виктора Ющенко, принимал самое активное участие в написании программы оппозиционного кандидата на пост Президента.
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Перед Різдвом 2010 Гриценко та Забужко по телебаченню закликали не голосувати за Тимошенко, а Яценюк мямлив про те, що він нікому не хоче нав'язувати свою думку але сам не буде підтримуваи Юльку. Пам'ятаю, як Гриценко на Майдані майже кожен вечір волав, що має достовірну інформацію про штурм "цієї ночі". Тому, я не сприймаю Гриценко (разом з вище перерахованими) інакше ніж консерву.
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та у кожного своя думка чим ми і відрізняємося.
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У кожного Абрама своя программа,кожен Іван має свій план,але не кожен Петро згоден на то.
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а тепер мені розкажіть про наших хєнєралів. почни з литвина і по порядку-.... да і за чудо з фарфоровими зубами незабудь.
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Хто володіє інформацією-той володіє світом. Тому її і треба захищати.
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есть всё таки разница между информацией и пропагандой. У Стеця пропаганда.
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Я хоч слово про Стеця сказав? І де можна побачити зразки "пропаганди Стеця"? Дякую за відповідь зарані.
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тогда при чём здесь информация? Сабж о визите Стеця в НАТО.
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Мир столкнулся с гибридной войной, которая полностью изменила привычные рамки взаимодействия в информпространстве. Информационная составляющая стала одной из главных в обеспечении безопасности и развития любого государства. Нам всем придется вырабатывать новые правила и подходы, закладывать их в новые законы, формировать принципиально новые рамки реальности", - написал он. Источник: http://censor.net.ua/p424432
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А я так думаю, что по большому счёту всё это дерьмо. Ничего нового в этом нет. Методы известны издревле, развилися только технологии. В каждой войне был поц, который кричал, что у него есть чудо-оружие, которое гаранирует победу. Самая большая "гибридность" в торговле с противником. Вот чего небыло раньше так это бизнеса с врагом. Хотя если взглянуть на историю Ост-индийской компании то, наверное там можно найти аналогии.
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Це ваша думка і я її поважаю. Та світ дійсно не може поки адекватно відповідати на виклики інформаційної війни. І скандал у США з втручанням у їх вибори це дуже наглядно всім показав.
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А що там особливого сталося в США, чого не бувало раніше? Викинули в прессу компромат? Кинь ці казочки про якусь кацапську вундервафлю. Традиційні ГБшні методи, які використовуються десятиліттями.
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Розвідці США скажи, що вони "казочки" розповідають. А я послухаю.
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А найбільше про те, що розповідає розвідка США ви від кого дізнаєтеся?
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Зранку прокидаюся-а він поряд лежить. І так кожного ранку-а у вас хіба не так?
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У мене з ранку дружина під боком, а іноді малий серед ночі залізе і ногами боки намне
Я притримуюся традиційних цінностей. Піду на роботу перевірю стан.
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Гарно вам... А мені клята розвідка США свою звітність підсовує. От кляті піндоси...
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Пропаганда у кацапів. У Стеця облом на обломові.
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ото ж бо й воно. А він думає, що в Брюселі дурники сидять, яким можна локшину на вуха вішати. а вони самі знають, в чому головна проблема і хто є Стець
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Не важливо, що ти думаєш про Стеця. Важливо, що з ним зустрічаються та узгоджуют плани взаємодії з Україною.
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Це перемога! Три роки зустрічаються і узгоджують плани.
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З ким Стець три роки зустрічається з приводу підтримки інформаційної безпеки України? Дякую за перелік зустрічей зарані.
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І про додаток зразків його "пропаганди" теж не забувайте. Ще раз дякую.
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Если и пропаганда то бездарная. А за информационным полем вообще не следят. Укрящик наполнен рашаподелками, начиная от совеЦких подвигов до обливанием грязью наших главных союзников- американцев. При этом рашкованы забывают сказать, что без помощи Штатов и Англии воевали бы с Германией еще 10 лет.
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да потому, что канали пренадлежат барыгам и никто не имеет над ними власти. У нас власть негласного сговора чиновников. Они бы с радостью под Кремль лягли да сцикотно. ВОт нитуды и не сюди мнутся.
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Джамальчику, ну що там, вашу клоаку не відновили? Чи ННН для вас нову зробив?
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А главной проблемой - тот, кто возглавляет коррупцию
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Пойду тоже... Трудоустрою племянника. Хоть на греков, но тоже польза будет. Хотя бы одной, отдельно взятой семье.
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Я смотрю главноуе оружие Стеця-Хрещатик всё чаще стреляет холостыми,заплесневелыми шакаладками....Кто его спамит?дайте насладится его никчемностью!!!
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Прекращайте раздувать огонь ненависти. Сейчас человек себя адекватно ведет и ничего преступного не постит. Ошибаться может каждый.Он у меня (наверное рекорд по времени бана).Так что все мы тут не без греха.
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Дякую за ці слова. Одна Єдина Соборна Украіна!
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І це каже той, хто заявив що я його ворог?
Щось сталося?
Ти добре почуваєшся?
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та ти і ну туди і не сюди-кацахол одним словом
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Гнать этого лузера поганой метлой...пусть идет в "подсобники" к третьему разнорабочему по установке телевышки на Карачуне!
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Кроме личных способностей Стеця важную роль играют так же адекватность поставленых ему задач. Есь задачи, с которыми и гений не справится. Например: поднятие рейтинга шоколаду.
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Большое спасибо нашим Грузинским Братьям
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Стець, мурло ти паршиве, головна проблема війни у таких як ти п.дарс.х і твоїх господарях!
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Г-н Стець, больше всего Украина страдает от бездарей и клептократов.
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так мордорцам даунбаса всё равно!
им бы были огурцы солёные,капуста квашенаЮ,селёдка да водка или брага....или боярышник и портрет шаломова(путина) на столе - ВСЁ
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Вся ця буча,сварки,мені дуже чітко показують те,шо було колись за часів славетніх нашіх Запорізьких козаків.....той час був істориками охрестин для України,як Руїна.....і зараз тіж самі чварки,підлиськування маскавітському каганату.....ох ,коли вже прийде той козаче,який ладу наведе в Україні...??? Слава Україні! ! !
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Дай ссылку, где хоть один руководитель рф-ии сказал, что Трамп снимет санкции. Я только слышал, что они говорили, санкции надолго и не стоит надеяться на их отмену. Он всего лишь повторил свои слова.
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Их тоже освободили! Как выглядит Абхазия в 2017 году.
Блоггер .lana_sator решила встретить новый год в Абхазии. В ходе своего путешествия она сделала достаточно большой фоторепортаж о том, как сегодня живет эта территория, признанная в качестве независимого государства только Россией и несколькими государствами третьего мира.
Путешественница выложила у себя в блоге около 100 фотографий объектов абхазской промышленности и инфраструктуры, которые сегодня находятся в разрушенном состоянии. В Абхазии царит тотальная разруха. Разрушено практически все - железная дорога, электростанции, шахты, заводы, дома. Война, которая отгремела в 1993 году, уничтожила лишь малую часть этих объектов. Большинство из них развалилось и закрылось уже в послевоенные годы.
Жителям Донбасса материал рекомендуется к прочтению в первую очередь. Чтобы знали, к чему готовиться. Русский мир - он ведь везде работает примерно одинаково.
Смотреть ФОТО!
http://newsdaily.com.ua/post/6841
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не бреши,стиць- 3.14здиць!!
больше всего Україна страдает от ю2влади КРАПКА
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Спасибо за новость, хоть на начальника посмотрю.
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можешь даже привет передать)) Хай видит что все на рабочих местах
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Работа у него такая, дальтоническая - черное от белого не отличать раз папик приказали. За то и платят ему папик гривной, а народ "проникновенной" любовью
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Талант керівника - вміти ефективно використовувати наявні ресурси. В 2014 році пропонував залучити до інформаційної війни викладачів вищів і студентів. Це щодня десятки тисяч комп"ютерів в мережі. Необхідна певна підготовка інструкторів, як методиці троллингу так і вивчення специфіки суб"єктів пропаганда (в РФ їх 89 і вони мають національну, релігійну і географічну специфіку). Вгадайте чим це скінчилось ? Тисячі українських добровольців почали самостійно боротися із московитською нечистю. Державним чиновникам легше жебракувати в НАТО , ніж організувати інформаційний опір. Не можу сказати, що нічого не зроблено, проте, переконаний, ми не використали всі наявні ресурси для перемоги. Стець працює шаблонно, без вогника, безініціативно, така собі сира мишка із зарплатою міністра.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраина больше всего страдает от новейших методов войны, применяемых РФ, - Стець. ФОТО
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