 Украина больше всего страдает от новейших методов войны, применяемых РФ, - Стець. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Очевидно, Украина больше всего страдает от новейших методов войны, которые сегодня применяет Россия. Слабость государственных коммуникаций делает нас чрезвычайно уязвимыми и создает угрозу для наших партнеров. Мы вынуждены догонять весь цивилизованный мир в умении и способности доносить свою позицию до людей, как внутри страны, так и за ее пределами. Именно на это направлены усилия Украины в развитии системы стратегических коммуникаций. И именно в этом вопросе мы нуждаемся в помощи Альянса. Мир столкнулся с гибридной войной, которая полностью изменила привычные рамки взаимодействия в информпространстве. Информационная составляющая стала одной из главных в обеспечении безопасности и развития любого государства. Нам всем придется вырабатывать новые правила и подходы, закладывать их в новые законы, формировать принципиально новые рамки реальности", - написал он.
Стець также отметил, что провел встречи с заместителем Генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии Илдемом, Поверенным в делах США в НАТО, и постоянными представителями Литвы и Великобритании в НАТО.
Как сообщалось ранее, в ходе заседания Комиссии Украина-НАТО украинская сторона сообщила о прогрессе в развитии системы государственных стратегических коммуникаций и представила план работы в этом направлении на 2017 год.
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Родился в селе Багачевка Звенигородского района Черкасской области. После 8-го класса школы А.Гриценко поступил в суворовское училище в Киеве. В 1979 году окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище. В 1993-м - Институт иностранных языков Минобороны США, в 1994-м - оперативно-стратегический факультет Университета Военно-воздушных сил США, в 1995-м - Академию ВС Украины. Карьера.<br /> <br />За 25 лет армейской карьеры проходил службу в строевых частях, работал преподавателем в военном вузе, на штабных должностях в Минобороны Украины, возглавлял Управление проблем военной безопасности и военного строительства Научно-исследовательского центра Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. А.Гриценко - полковник запаса, кандидат технических наук, автор свыше 100 научных работ, изданных в Украине, Бельгии, Нидерландах, США, ФРГ и Швейцарии. По завершении военной службы работал руководителем Аналитической службы аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины. <br /><br />С декабря 1999 года - президент Украинского центра экономических и политических исследований им.А.Разумкова. Кроме того, с февраля 2000 года - внештатный консультант Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины, а с ноября 2000-го - член Общественного совета экспертов по внутриполитическим вопросам при Президенте Украины. В 2004 году А.Гриценко работал в избирательном штабе Виктора Ющенко, принимал самое активное участие в написании программы оппозиционного кандидата на пост Президента.
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Я притримуюся традиційних цінностей. Піду на роботу перевірю стан.
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Щось сталося?
Ти добре почуваєшся?
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им бы были огурцы солёные,капуста квашенаЮ,селёдка да водка или брага....или боярышник и портрет шаломова(путина) на столе - ВСЁ
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Блоггер .lana_sator решила встретить новый год в Абхазии. В ходе своего путешествия она сделала достаточно большой фоторепортаж о том, как сегодня живет эта территория, признанная в качестве независимого государства только Россией и несколькими государствами третьего мира.
Путешественница выложила у себя в блоге около 100 фотографий объектов абхазской промышленности и инфраструктуры, которые сегодня находятся в разрушенном состоянии. В Абхазии царит тотальная разруха. Разрушено практически все - железная дорога, электростанции, шахты, заводы, дома. Война, которая отгремела в 1993 году, уничтожила лишь малую часть этих объектов. Большинство из них развалилось и закрылось уже в послевоенные годы.
Жителям Донбасса материал рекомендуется к прочтению в первую очередь. Чтобы знали, к чему готовиться. Русский мир - он ведь везде работает примерно одинаково.
Смотреть ФОТО!
http://newsdaily.com.ua/post/6841
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больше всего Україна страдает от ю2влади КРАПКА
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