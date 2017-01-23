 Виновники пьяного ДТП в Киеве пытались скрыться, угрожая людям автоматом. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", выяснилось, что женщина за рулем автомобиля Hyundai Elantra пыталась затормозить перед пешеходным переходом. Hyundai развернуло на 180 градусов и автомобиль врезался в две машины - Chevrolet и Nissan.
Алкотестер показал 1,12 промилле у женщины-водителя.
На месте аварии собралось около 100 местных жителей, приехало три полицейских патруля.
Свидетели рассказали, что пассажир Hyundai, который оказался мужем виновницы ДТП, сначала угрожал им автоматом Калашникова, а затем пересел за руль и пытался уехать с места аварии. Возмущенные люди перегородили дорогу.
В автомобиле виновницы ДТП обнаружено огнестрельное оружие, которым, по словам свидетелей, пассажир Hyundai угрожал им.
На месте работает следственно-оперативная группа.
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Смотрю сегодня видео 22 января 2014-го года на Грушевского, и думаю, что "Беркут" не посмел бы так нагло действовать, если опасался получить пулю от тех, по кому они стреляли и били с грубыми нарушениями закона о милиции. Просто само понимание этой угрозы бы останавливало от такого беспредела.
Случаи с Пашинским и Геращенко просто обязывают "Народный фронт" немедленно подать законопроект о разрешении покупки, скрытного ношения и применения короткоствольного огнестрельного оружия для самообороны граждан. Назову это просто - право на пистолет. Дело несложное - тем более в обществе есть альтернативные законопроекты, котрые можно и нужно взять за основу.
Почему в Украине необходимо право на пистолет?
1. Реально высокий уровень преступности. Особенно беспокоят преступления против женщин, наглые разбойные нападения и ограбления.
2. Власти нигде не могут прийти на помощь немедленно, и у добропорядочного гражданина должно быть оружие, так принято во многих странах мира.
3. Мы живем под угрозой российской агрессии, и продажа оружия имеет важное значение для усиления мобилизационного потенциала страны. Люди с пистолетом получают дополнительную подготовку, практику ношения, применения.
4. Расширение возможностей по приобретению оружия способствует развитию оружейного рынка. У Украины отсутствует собственное производство патронов, увеличение потребления патронов наверняка приведет к развитию собственного производства.
5. В Украине слабо развита инфраструктура для стрелкового дела. Расширение спроса позволит укрепиться стрелковым клубам, повысит их профессионализм.
6. Это повысит конкуренцию на рынке охранных услуг, тогда частные охранные фирмы также будут обеспечены боевым оружием, как государственные (за исключением автоматов).
7. Украинская власть неоднородна, и среди порядочных правоохранителей есть немало и непорядочных, неграмотных. Чтобы не повторялись такие случаи как на Грушевского, каждый правоохранитель должен знать, что если он будет нарушать закон против граждан своей страны, если ответные действия могут последовать мгновенно. Этот фактор заставит представителей власти более тщательно следовать всем установленным процедурам.
Я бы, например, пистолет тоже приобрел, если бы пистолет можно было купить. Мне в 2014-м предлагали наградное оружие - в общем, и причина тогда была - для поездок в АТО. Но я отказался, мне неудобно получать наградное оружие, когда такой награды нет у многих заслуженных воинов, и нет у обычных граждан. Но я бы приобрел пистолет на общих основаниях, если их сделают доступными для обычных граждан.
Потому что я лежал в палате нейрохирургии больницы скорой помощи, и видел, как каждую неделю туда доставляли людей с черепно-мозговыми травмами в результате разбойных нападений.
Опыт Молдовы и Болгарии, очень близких к нам по психологии и социальному уровню развития показывает, что никакого всплеска преступности не происходит, и все в норме, а вот уровень безопасности и ощущение безопасности у граждан возрастает.
Украина имеет и свой собственный опыт войны. Несмотря на резкое увеличение количества оружия на руках граждан, как легального, так и особенно нелегального, никакого всплеска преступлений с применением оружия не произошло.
То есть украинцы даже с нелегальным оружием на руках демонстрируют свойственное спокойствие.
Думаю, все опасения политиков лишены реальных оснований, и являются обычной перестраховкой. Будут ли проблемы, будет ли это оружие кого-то убивать? Увы, да. Но эти случаи будут кране редкими.
Уверен, что далеко не все приобретут себе пистолет даже среди тех, кто имеет право.
Стрелять из законного ствола это значит кричать - "Это я стрелял!" так что с такими вещами не балуются.
Что необходимо предусмотреть?
1. Право на пистолет предоставляется штатным сотрудникам силовых структур, а также военнослужащим оперативного резерва ВСУ, НГУ, СБУ. Разрешение на приобретение предоставляет в данном случае командир части.
2. Для обычных граждан, которые в эту категорию не входят, порядок приобретения более сложный. Психологические тесты, тесты на алкоголь и наркотики. Обследования можно проводить с определенной периодичностью. Допустим, каждые два года. . Отсутствие судимостей и конфликтов с законом. Регулярные нарушения правил дорожного движения, развод.
3. Курсы подготовки для владения пистолетом должны быть утверждены государством, а заниматься этим должны стрелковые школы. Курс государство может сделать не легкий, а включающий разнообразные упражнения, развивающие навыки техники безопасности, применения, тактики. Это будет полезно и для человека, и для безопасности общества в целом.
4. Закон должен четко регламентировать порядок хранения, ношения, применения оружия гражданами, а также порядок лишения их прав на оружие в случае совершения правонарушений, установленных судом.
5. Развитию рынка оружия очень мешает чрезмерная зарегулированность, которая ограничивает предложение орудия и боеприпасов на рынке, так как рынок по сути контролируют чиновники государственной разрешительной системы и лицензирующие структуры, которые нацелены на создание преференций, чем на конкуренцию.
6. У нас все боятся "свободной продажи оружия". Но такая свобода есть только в США. В Канаде, например, правила очень жесткие, и по хранению и по применению, например. Причем даже в своем собственном доме оружие хранится и применяется согласно четко установленному регламенту, нарушение которого может дорого обойтись в ходе судебного разбирательства. Нам нужен разумный баланс. Алкоголиков, наркоманов, преступников, сумасшедших в любом обществе немало. И пистолет существует не для того, чтобы стрелять по людям, а для того, чтобы у адекватных граждан было больше возможностей, чем у вероятных преступников. Это не панацея - это дополнительный шанс.
Юрий БУТУСОВ
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https://youtu.be/xCG69Qqf8mU?t=1147
Вот тебе ответ представителя власти.
СРАТЬ ОНА ХОТЕЛА НА ОРУЖИЕ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ.
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1,12 промилле - это трезвый человек.
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