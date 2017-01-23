 На Оболони внедорожник Porsche на встречке влетел в микроавтобус. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook сообщества Киев Оперативный Live.
По предварительным данным, водитель автомобиля Porshe вылетел на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Mercedes. Водителя микроавтобуса доставали спасатели ГСЧС.
"В это время водитель элитного автомобиля, пытался скрыться с места происшествия, вёл себя неадекватно, кидался на людей", - говорится в сообщении.
Обоих водителей госпитализировали.
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1 мент
2прокурор
3депутат
4другой чиновник
5мажер среднестатистичный)))
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раньше это звучало бы так : На Оболони микроавтобус на встречке влетел во внедорожник Porsche.
прогресс, однако...
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