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 На Оболони внедорожник Porsche на встречке влетел в микроавтобус. ФОТОрепортаж

В Оболонском районе Киева на проспекте Героев Сталинграда произошло лобовое столкновение внедорожника Porsche и микроавтобуса Mercedes.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook сообщества Киев Оперативный Live.

По предварительным данным, водитель автомобиля Porshe вылетел на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Mercedes. Водителя микроавтобуса доставали спасатели ГСЧС.

"В это время водитель элитного автомобиля, пытался скрыться с места происшествия, вёл себя неадекватно, кидался на людей", - говорится в сообщении.

Обоих водителей госпитализировали.

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так кто на кого ставит водила иномарки
1 мент
2прокурор
3депутат
4другой чиновник
5мажер среднестатистичный)))
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Ставлю на прокурора. Причем , районного...
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все-таки , налицо видны демократическе, так сказать... кг-мм... эээ... завоевания...
раньше это звучало бы так : На Оболони микроавтобус на встречке влетел во внедорожник Porsche.
прогресс, однако...
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Это "панаехали" или местные алкаши так резвятся?
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так Африка же, удивительно что не по тротуару ка обычно проехались, а то бы патриоты Украины цензора.нет написали бы про премию дарвину то есть про тех их сограждан которых не задавили на тротуаре или пешеходной переходе, чего-то тут особенно радуются когда кого то собьют задавят или где-то пожар или какое-то другой несчастье, что диву даёшься даже на российских ресурсах так не радуются горю блжнего
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поршивец размазан по асфальту, как там тот водитель выжил, это загадка.
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Оболонского района не коснулся Закон о декоммунизации? Там до сих пор есть проспект Героев Сталинграда? А памятника панфиловцам и сралену там не осталось?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Оболони внедорожник Porsche на встречке влетел в микроавтобус. ФОТОрепортаж
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