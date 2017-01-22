 Под Гомелем почтили память Михаила Жизневского: "Он погиб за свободу не только Украины, но и Беларуси". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на naviny.by.
В ходе траурного мероприятия под Гомелем отец погибшего Михаил Жизневский отметил, что молодой человек погиб за свободу не только Украины, но и Беларуси. Он добавил, что украинцы - свободолюбивый народ, и этим отличаются от белорусов.
"А чего же захотелось им - презренным век, слепым, глухим? Людьми зваться! Вот за это боролись на Майдане. Так и сегодня хочется сказать, что мы не быдло, как нас считает власть, а народ. А у нас сейчас каждый начальник цеха - маленький диктатор и князь. Больше троих собираться нельзя, активистов и журналистов избивает милиция, а простые работяги батрачат в три смены за сто долларов. Люди превратились в рабов, не понимают, кто виноват, и поэтому ссорятся между собой, хотя нужно объединяться и бороться за свое достоинство, как боролись украинцы. А у нас люди потеряли свое достоинство", - заявил Жизневский.
Сопредседатель Движения солидарности "Разам" Елена Толстая назвала хорошими те времена, когда герои не нужны, и они остаются как потенциал нации для сопротивления.
"Ведь нация, как и всякий организм, если он способен сопротивляться, жив. Михаил стал героем братского народа Украины. У нас, к большому сожалению, нет пространства для героев. Мы в своей стране живем как в гетто. Но я думаю, что наличие таких героев, такого потенциала свидетельствует о том, что, когда настанет время, эти люди себя проявят", - считает Толстая.
Один из лидеров гомельских оппозиционеров Владимир Кацора отметил, что сегодня активисты собрались на этом месте, так как солидарны с украинцами, которые боролись за свободу на Майдане, а теперь борются с российской агрессией и за европейский путь развития.
"У нас это впереди, и я уверен, что мы в этой борьбе за наш путь в Европу, к свободе еще не раз придем сюда и будем помнить нашего героя Жизневского", - подчеркнул Кацора.
Член украинской организации УНА-УНСО гомельчанин Михаил Жизневский был убит 22 января 2014 года на улице Грушевского в Киеве выстрелом в сердце. Он стал одной из первых жертв противостояния с силовиками. 18 ноября 2015 года представитель Генпрокуратуры Украины сообщил, что Жизневского поразила пуля, которую используют в МВД для остановки транспортных средств. 26 ноября 2014 года в Киеве открыли памятник погибшему. Родителям белоруса Нине и Михаилу Жизневским был вручен орден Героя Небесной сотни. В прошлом году украинское правительство назначило им пожизненную стипендию. В Киеве на улице Грушевского установлен памятник белорусу. Сегодня, 22 января, президент Украины Петр Порошенко в Киеве почтил память Героя Небесной сотни.
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Можно Простите )))
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Светлая память Михаилу, когда ни будь его именем будут называть улицы и снимать фильмы
Спасибо тебе Михаил
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Вроде бы совсем недавно и нас подобные названия окружали,но уже глаз режет.
Надеюсь,что и браты беларусы придут к этому,и прерванная жизнь Михася не будет напрасной.
Вечная Память тебе,Михась.
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что еще может резать ?
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назовите мне страну где есть знамя труда ?
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нет я не мыслю лозунгами я мыслю чуть шире
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Вот потомучто у вас Лука у власти и стоит потому что ему и вам все понятно
дам совет сомневатся значит думать Вот США сомневается 200 лет и уровень жизни там выше
вот и весь ответ
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я и так работаю и без тебя это знаю не буть умным тебе не идет
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Хай жиє вільна Беларусь
Українці та білоруси брати навіки!
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идеи революции побеждают, но спустя 2-3 поколения
наиболее эффективен переворот, совершённый группой единомышленников, - тогда реформы начинаются буквально в первый час
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