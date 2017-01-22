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 Под Гомелем почтили память Михаила Жизневского: "Он погиб за свободу не только Украины, но и Беларуси". ФОТО

22 января на кладбище около деревни Знамя Труда в Гомельском районе активисты оппозиционных партий и общественных объединений и движений из Минска, Светлогорска, Бобруйска и Гомеля почтили память похороненного здесь белоруса Михаила Жизневского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на naviny.by.

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В ходе траурного мероприятия под Гомелем отец погибшего Михаил Жизневский отметил, что молодой человек погиб за свободу не только Украины, но и Беларуси. Он добавил, что украинцы - свободолюбивый народ, и этим отличаются от белорусов.

"А чего же захотелось им - презренным век, слепым, глухим? Людьми зваться! Вот за это боролись на Майдане. Так и сегодня хочется сказать, что мы не быдло, как нас считает власть, а народ. А у нас сейчас каждый начальник цеха - маленький диктатор и князь. Больше троих собираться нельзя, активистов и журналистов избивает милиция, а простые работяги батрачат в три смены за сто долларов. Люди превратились в рабов, не понимают, кто виноват, и поэтому ссорятся между собой, хотя нужно объединяться и бороться за свое достоинство, как боролись украинцы. А у нас люди потеряли свое достоинство", - заявил Жизневский.

жизневский михаил


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Сопредседатель Движения солидарности "Разам" Елена Толстая назвала хорошими те времена, когда герои не нужны, и они остаются как потенциал нации для сопротивления.

"Ведь нация, как и всякий организм, если он способен сопротивляться, жив. Михаил стал героем братского народа Украины. У нас, к большому сожалению, нет пространства для героев. Мы в своей стране живем как в гетто. Но я думаю, что наличие таких героев, такого потенциала свидетельствует о том, что, когда настанет время, эти люди себя проявят", - считает Толстая.

Один из лидеров гомельских оппозиционеров Владимир Кацора отметил, что сегодня активисты собрались на этом месте, так как солидарны с украинцами, которые боролись за свободу на Майдане, а теперь борются с российской агрессией и за европейский путь развития.

жизневский


"У нас это впереди, и я уверен, что мы в этой борьбе за наш путь в Европу, к свободе еще не раз придем сюда и будем помнить нашего героя Жизневского", - подчеркнул Кацора.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Места самых горячих баталий Революции Достоинства 22 января 2014 года: тогда и сейчас. ВИДЕО

Член украинской организации УНА-УНСО гомельчанин Михаил Жизневский был убит 22 января 2014 года на улице Грушевского в Киеве выстрелом в сердце. Он стал одной из первых жертв противостояния с силовиками. 18 ноября 2015 года представитель Генпрокуратуры Украины сообщил, что Жизневского поразила пуля, которую используют в МВД для остановки транспортных средств. 26 ноября 2014 года в Киеве открыли памятник погибшему. Родителям белоруса Нине и Михаилу Жизневским был вручен орден Героя Небесной сотни. В прошлом году украинское правительство назначило им пожизненную стипендию. В Киеве на улице Грушевского установлен памятник белорусу. Сегодня, 22 января, президент Украины Петр Порошенко в Киеве почтил память Героя Небесной сотни.
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ну бывают опечатки что теперь расттрелять что ли теперече
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А без элементов сортира никак? Или сразу когнитивный диссонанс!
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а не хамство на страничке о герое ... попросту юродствовать?
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А какой в Беларуси патриархат? Там вроде православных и не много, большинство католики, но все таки. Неужели мацковский?
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даже за кредит Луке, туда медвепуты делегировали своего митрополита, чем вызвали ропот местных ожидателей престола, так, что не только мы ожидаем когда рухнет мордор!
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Луккашенко там патриарх и президент и Кокеист и Экономист и эфективный менеджер
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Там московский и еще есть униатская, местная греко-католическая, церковь.
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Очень жалко что там таких людей мало
Светлая память Михаилу, когда ни будь его именем будут называть улицы и снимать фильмы
Спасибо тебе Михаил
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около деревни Знамя Труда (с)

Вроде бы совсем недавно и нас подобные названия окружали,но уже глаз режет.
Надеюсь,что и браты беларусы придут к этому,и прерванная жизнь Михася не будет напрасной.
Вечная Память тебе,Михась.
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это совковкое название и у вас совок и Кокеист у власти
что еще может резать ?
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американское ? немецкое ? турецкое ?
назовите мне страну где есть знамя труда ?
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Не нужно передёргивать. Вы написали -"совковое название". Так ответьте, что для вас из этих двух слов, совок? Знамя или труд?...или пардон, вы только лозунгами мыслите?
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знамя и труд все совкове
нет я не мыслю лозунгами я мыслю чуть шире
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"знамя и труд все совкове" - Изумительно! Больше вопросов нет.
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вот мне ничего не понятно, но вам все понятно
Вот потомучто у вас Лука у власти и стоит потому что ему и вам все понятно
дам совет сомневатся значит думать Вот США сомневается 200 лет и уровень жизни там выше
вот и весь ответ
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Я тоже дам совет - работать надо,как работают в США и Европе, а не критиковать, как там у соседей деревня называется - тогда и уровень жизни выше будет
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Какие мы стобой соседи? у нас даже границы общей нету
я и так работаю и без тебя это знаю не буть умным тебе не идет
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Якщо це давне поселення, то в нього була інша назва, а всі ці Знамена, Червоні Орачі,40-річчя без вражаю-совок "голимий" ))))
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Вечная слава беларусскому патриоту, который отдал жизнь за Украину. Низкий поклон и крепкого здоровья его родителям. Им тяжело жить сейчас в Беларуси и подвергаться нападкам.
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Герою України Михайлу Жизневському Слава!
Хай жиє вільна Беларусь
Українці та білоруси брати навіки!
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"Революции делают романтики, а пользуются плодами - негодяи».Герои отдали свои жизни за лучшее будущее народа.Но негодяи этим воспользовались.Страшно жалко так потерять лучших,так тратить самое бесценное.Вечная память!
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Никого не хочу обидеть и вешать ярлыки - каждый сам делает свой выбор. Но зачем врать про сто долларов в три смены? Подскажите, украинцы, как "бороться за свое достоинство, как боролись украинцы" , но не получить ту власть, которая, судя по новостям и цензоровским комментариям к ним, держит народ за ничто и обворовывает страну? Это вообще возможно? Или надеяться на авось? Такое впечатление, что с некоторого момента народ тихонько отстраняют от революции и начинают работать другие механизмы. Просьба не спамить или хотя бы не оскарблять.Источник: http://censor.net.ua/p424417
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любая революция приводит к власти контрреволюцию
идеи революции побеждают, но спустя 2-3 поколения
наиболее эффективен переворот, совершённый группой единомышленников, - тогда реформы начинаются буквально в первый час
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Цензор.НЕТФотоОбществоПод Гомелем почтили память Михаила Жизневского: "Он погиб за свободу не только Украины, но и Беларуси". ФОТО
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