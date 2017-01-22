EN|RU|UK
Темы дня:

Покушение на Геращенко

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Происшествия, Фоторепортаж
  1196  23
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5391) Одесса (5288) трамвай (176)

 Возле Привоза в Одессе трамвай сошел с рельсов, повредив пять автомобилей. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 22 января, около 17 часов на перекрестке Пантелеймоновской и Александровского проспекта в Одессе трамвай по ходу движения сошел с рельсов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская", в результате аварии повреждены пять автомобилей, из которых четыре были припаркованы на дороге.

Пострадавших нет. В настоящее время на данном участке Пантелеймоновской движение перекрыто. Оформляются материалы ДТП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТП в Киеве: трамвай сошел с рельсов и врезался в столб. ФОТО

трамвайтрамвайтрамвайтрамвай

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одессе мужчина погиб под колесами трамвая. ФОТО

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не хило водій поганявся
Колії, давно треба капітально не ремонтувати, а міняти колії.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тут скорее дело в колесных парах,нежели в рельсах,реборды стерты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в Каменском (Днепродзержинск) трамвай в 16.30 ударил в левое крыло део. И до сих пор на цензоре нету этой новости. А я ведь лично это видел.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Соевые, а ну ка дружненько расскажите, что в этом персонально Михо Саакашвили виноват.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А как ещё умеешь путлера возвысить,давай есчо приемчики рашист.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Новость из разряда "в лифте сегодня застряли" в Одессе лично я два раза в жизни находился в трамвае, сошедшем с рельс.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шел трамвай десятый номер,
На площадке кто-то помер.
Тянут-тянут мертвеца,
Ламца-дрица-а-ца-ца! (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты смеешься,на задней площадке стоял старый дед с двумя огромными собаками кавказцами, было не до шуток когда их начало по салону носить
 показать весь комментарий
Ответить
 
анусов,давай за поребрик .из навоза трамваи лепи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
россеяне все ахмеды или мамеды..стесняющиеся своего флана..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Столько пацаков на Цензоре, и где-же патриот злобный енот, или крот, как там его позывной, запамятовал
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бедный мой любимый город. Трясет мою Одессу , ох и трясет...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВозле Привоза в Одессе трамвай сошел с рельсов, повредив пять автомобилей. ФОТОрепортаж
 Облако тегов
акция Антитеррористическая операция военнослужащие война Геращенко_Антон День Соборности Украины Донбасс допинг-контроль ДТП евромайдан история Киев Крым Луганщина майдан награда Олег Богачук память плен покушение Порошенко протест Россия СБУ спорт США терроризм Трамп убийство Харьков
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти