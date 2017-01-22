 Возле Привоза в Одессе трамвай сошел с рельсов, повредив пять автомобилей. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская", в результате аварии повреждены пять автомобилей, из которых четыре были припаркованы на дороге.
Пострадавших нет. В настоящее время на данном участке Пантелеймоновской движение перекрыто. Оформляются материалы ДТП.
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Колії, давно треба капітально не ремонтувати, а міняти колії.
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На площадке кто-то помер.
Тянут-тянут мертвеца,
Ламца-дрица-а-ца-ца! (с)
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Ищи давай - всё уже есть !
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