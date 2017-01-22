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Все про:акция (1984) День Соборности Украины (235) Луганщина (3590) флаг (726)

 43-метровый флаг Украины развернули в Станице Луганской. ФОТОрепортаж

В Станице Луганской (Луганская область) состоялась акция, посвященная Дню соборности Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Станично-Луганскую райгосадминистрацию, в ходе акции был развернут 43-метровый флаг Украины. Мероприятие прошло под лозунгом "Станица Луганская - это сердце мира Украины".

В акции приняли участие, среди прочих, и жители оккупированных территорий. Вместе все участники спели гимн Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Цепь единства": в День соборности в Киеве символически объединили два берега Днепра. ФОТО+ВИДЕО

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(Фото со страницы Станично-Луганська районна державна адміністрація)
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ну надо тебе медаль присудить, пока виртуально


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сравнение неуместно.... концерт Зиброва по количетву пришедших людей и рядом не стоял с инагурацией Обамы - (почти 2 миллиона человек)
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Йди в спам зі своєю дурнею.
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Это не дурня,просто не до конца показан смысл,девятка не меняется при умножении на любое одиночное число, в конце при сложении все-равно получается девять !
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Це має щось спільне з темою обговорення?
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Примерно и как цвет неба))))))))))))
Шо опять донимаешь?))
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Оооо... ты сегодня опять в йожика играешь...
Ты,это... давай завязывай))
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а шо має до роботи? З самого ранку вже гасла пафосні викрикує і до людей чіпляється)) Хоч під "чуї", хоч під "...уї", дрищата натура таки пре)))
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Вічний конфлікт між адептами секти Тимошенко і українцями.
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Ну разве что отдаленный намек на то что кацапов надо умножать на ноль .
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Ну так давай, напоржать. Родственик?
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...у нас уже вторую неделю по ночам крещенские морозы, а по дням весеннее солнце и неба лазурь... ... ...жаль, что немцы по-украински ни гу-гу...*)
Слава Украине!
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НЕКОТОРАЯ рАШНЯ ДО СИХ ПОР ДУМАЕТ, ЧТО ЮГ УКРАИНЫ ЗА НИХ
ахахахахахаха
Южноукраинск, Украина!!!
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Убеждает это террористов, что их не ждут?
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Террористов убеждают добрым словом и пистолетом...
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Доброе слово для антуража . А вот без пистолета никак .
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Чего с ними антуражиться еще? С териками разговор должен быть длиною в выстрел.
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если бы развернули не 43 метра а 143 то наверное террористы разбежались бы от страха
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не террористы а оккупационные фашистские российские войска
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СМИ = СРУ тебе троллятина это сообщила ? )))
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Ми пропонували українським телеканалам висвітлити мою присутність на інавгурації Дональда Трампа. Всі вони відмовилися, зате деякі з них дружно тиражують фотки, зняті людьми з російськими зв'язками, на яких я вже на виході з церемонії очікую решту своєї групи. Нездари залишаються нездарами. Мені нема чого доводити і розповідати! В останні кілька тижнів у мене були контакти з командою Трампа, багатьох з них я знаю особисто і збираюся інтенсивно співпрацювати з друзями України в цій адміністрації, які б твердження не розганяли наші вороги. То вони потайки знімуть мене в аеропорту, то на виході з церемонії і потім приплітають всяку нісенітницю. Все це тільки підтверджує, що ми на правильному шляху і вороги нас бояться. Нехай продовжують розганяти «чорнуху», а ми будемо продовжувати працювати з усіма нашими партнерами і друзями для того, щоб посилити міжнародні позиції України. Краще б вони витрачали свій ресурс на посилення міжнародних позицій країни, а не на погоні за мною в аеропортах і туалетах. Мені не потрібно спекулювати моїми особистими міжнародними дружніми зв'язками для того, щоб завоювати довіру наших громадян. Моє поле битви - сама Україна і українська політика, з якоі приберемо вчепившихся в неї бариг.
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Мы предлагали украинским телеканалам осветить мое присутствие на инаугурации Дональда Трампа. Все они отказались, зато некоторые из них дружно тиражируют фотки, снятые людьми с российскими связями, на которых я уже на выходе с церемонии ожидаю оставшуюся часть своей группы. Бездари остаются бездарями. Мне нечего доказывать и рассказывать!В последние несколько недель у меня были контакты с командой Трампа, многих из них я знаю лично и собираюсь интенсивно сотрудничать с друзьями Украины в этой администрацией, какие бы утверждения не разгоняли наши враги. То они тайком снимут меня в аэропорту, то на выходе с церемонии и потом приплетают всякую чушь. Все это только подтверждает, что мы на правильном пути и враги нас боятся. Пусть продолжают разгонять «чернуху», а мы будем продолжать работать со всеми нашими партнерами и друзьями для того, чтобы усилить международные позиции Украины.��Лучше бы они тратили свой ресурс на усиление международных позиций страны, а не на погони за мной по аэропортам и туалетам.
Мне не нужно спекулировать моими личными международными дружескими связями для того, чтобы завоевать доверие наших граждан. Мое поле битвы - сама Украины и украинская политика, из которой уберем вцепившихся в нее барыг.
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https://www.youtube.com/watch?v=n4MYgVnuy3A
Саакашкиви в Сенате США. Полуторачасовое выступление. Куда ему до Ляшка с Порошенком ? Этих двоих гигантов XXI-го столетия по 12 часов обычно слушают и в Сенате и в Конгресе.
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Так как станицы это были в Украине, а не раше пердаше.
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Справді, дисонансом на фоні нашого прапора виглядає великий напис "Станица Луганская" на символічній стелі з назвою населеного пункту. Там кілька км до кордону з РФ. Місцева влада могла б трохи "подсуетиться" й замінити кілька літер, щоб було "СтаницЯ ЛугансЬка". У таких речах дрібниць не буває...
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вообще убрать "станица". Дурное какое-то слово. Переименовать на "Луганське" или еще как...
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В кацапурии станицы до сих пор. И мы тут такие со своей луганской.
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Флаг это хорошо,жаль что некому рубильник на Лугандон рубануть,все электричество ЛохНР из Украины получает,и нихрена не платит.
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Можно быть патриотом и любить Украину по-разному...
Можно кричать "уря" и "слава", но что из этого...
Гоголя тоже обвиняли в непатриотизме, потому что он видел вокруг "свиные рыла" и писал о них ...
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Поховання вояків Запорозького корпусу армії УНР у селі Можняківка, Луганської області, що захищали державний кордон Української держави у червні-жовтні 1918 р від московсько-більшовистскьких агресорів.
Історія повторюється через 100 років.



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Надо было позвать экспертов из книги Гиннеса для фиксации рекорда.
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тебя кацапа забыли спросить... ты сам фиксируйся...
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Почему-то здесь периодически появляются новости с такими заголовками типо как: "Растянули самый большой флаг Украины в мире" или "Сшили самую большую вышиванку" ну и в таком духе. Неужели украинцы думают, что с ними кто-то в этом соревнуется???
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а вот вам видео с Киева https://www.youtube.com/watch?v=M_MPYQfyGBE
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Приємно спостерігати , як кацапня гівном сходить в коментарях під цією темою..
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Більше потрібно таких патріотичних акцій. Спочатку деякі люди будуть спостерігати з вікон, потім виходуть на вулиці, а пізніше понесуть прапор самі.
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Що це??? Юлька трансформер ?
Не підкажете,коли вона востаннє відвідувала бійців,допомагала,цікавилась?
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Це власне не сама Станиця, а ділянка біля автовокзалу, окраїна. Як видно по фото, там база ВСУ. За залізничний переїзд, у саму Станицю, вони не заходили. Народ там з 1991р. на Україну плювався, зараз певно, тим більше. Ми з нашими родичами постійно на цю тему гризлися. Так що, скоріш за все, ці фото не представляють настрої станичників
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Сразу видно, что ты даже не представляешь себе что там и как. "Базы ВСУ" в том месте нет и быть не может, потому что от автовокзала до сепарского блокпоста по прямой всего 1000 метров. Люди с флагом стоят там, где их прекрасно видно сепарам.
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Ну шо народ украинский, ще не?... Шо то мало народу на фотографиях, а те кто есть в большинстве своем в камуфляже....
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Зачем ? Зачем эти перфомансы ? Украина теперь славиться такими перфомансами , а не реальными делами , реформами например ...
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Ну вот реально лучше бы отремонтировали что -нибудь чем бабки на флаги тратить.
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Цензор.НЕТФотоОбщество43-метровый флаг Украины развернули в Станице Луганской. ФОТОрепортаж
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