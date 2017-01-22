 43-метровый флаг Украины развернули в Станице Луганской. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Станично-Луганскую райгосадминистрацию, в ходе акции был развернут 43-метровый флаг Украины. Мероприятие прошло под лозунгом "Станица Луганская - это сердце мира Украины".
В акции приняли участие, среди прочих, и жители оккупированных территорий. Вместе все участники спели гимн Украины.
(Фото со страницы Станично-Луганська районна державна адміністрація)
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Шо опять донимаешь?))
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Ты,это... давай завязывай))
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Слава Украине!
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ахахахахахаха
Южноукраинск, Украина!!!
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Мы предлагали украинским телеканалам осветить мое присутствие на инаугурации Дональда Трампа. Все они отказались, зато некоторые из них дружно тиражируют фотки, снятые людьми с российскими связями, на которых я уже на выходе с церемонии ожидаю оставшуюся часть своей группы. Бездари остаются бездарями. Мне нечего доказывать и рассказывать!В последние несколько недель у меня были контакты с командой Трампа, многих из них я знаю лично и собираюсь интенсивно сотрудничать с друзьями Украины в этой администрацией, какие бы утверждения не разгоняли наши враги. То они тайком снимут меня в аэропорту, то на выходе с церемонии и потом приплетают всякую чушь. Все это только подтверждает, что мы на правильном пути и враги нас боятся. Пусть продолжают разгонять «чернуху», а мы будем продолжать работать со всеми нашими партнерами и друзьями для того, чтобы усилить международные позиции Украины.��Лучше бы они тратили свой ресурс на усиление международных позиций страны, а не на погони за мной по аэропортам и туалетам.
Мне не нужно спекулировать моими личными международными дружескими связями для того, чтобы завоевать доверие наших граждан. Мое поле битвы - сама Украины и украинская политика, из которой уберем вцепившихся в нее барыг.
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Саакашкиви в Сенате США. Полуторачасовое выступление. Куда ему до Ляшка с Порошенком ? Этих двоих гигантов XXI-го столетия по 12 часов обычно слушают и в Сенате и в Конгресе.
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Можно кричать "уря" и "слава", но что из этого...
Гоголя тоже обвиняли в непатриотизме, потому что он видел вокруг "свиные рыла" и писал о них ...
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Історія повторюється через 100 років.
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Не підкажете,коли вона востаннє відвідувала бійців,допомагала,цікавилась?
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