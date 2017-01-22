 Мемориальный крест воинам УНР установили в Днепре. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, памятник сделан в форме креста, который использовался в наградах и символах УНР. Он установлен неподалеку от места, где похоронены 14 воинов УНР, которые воевали в полку "Сечевых стрельцов - Вольных казаков".
Автор мемориального знака - заслуженный художник Украины Гарник Хачатрян.
Общественные активисты считают, что установка мемориала погибшим в боях Армии УНР будет достойным восстановлением исторической справедливости, поскольку первая попытка установления мемориала здесь была в январе 1919 года, сразу после захоронения бойцов. 4 января, на следующий день после боев с большевиками и Махно, воины УНР провожали в последний путь своих собратьев. Траурная процессия растянулась на несколько кварталов. На Соборной площади, на месте захоронения был установлен деревянный крест, а община города начала сбор средств на установку памятника. Однако установить мемориал так и не успели - уже через несколько недель большевики, собрав подкрепление, снова заняли Екатеринослав.
На открытие памятного креста сошлись сотни днепрян, чтобы отметить День соборности Украины. Архиепископ Днепропеторовський и Криворожский УПЦ КП Симеон освятил крест, а Олег Скрипка презентовал днепрянам марш новой армии "Зродились ми великої години".
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