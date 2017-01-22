 Порошенко наградил выдающихся украинцев ко Дню Соборности Украины. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента Орденом Ярослава Мудрого награжден известный правозащитник, член-основатель Украинской Хельсинкской группы, один из "шестидесятников" Мирослав Маринович. Среди награжденных такие известные украинцы как Рефат Чубаров, Ирина Геращенко, Тина Кароль и другие.

Орденом "За заслуги" награжден участник национально-освободительного движения в ХХ веке с Ивано-Франковщины 90-летний Степан Петраш, воин Украинской Повстанческой Армии, который принимал участие в боевых действиях как против фашистских захватчиков, так и против войск НКВД. Был приговорен к 10 годам лишения свободы. Отбывал приговор сталинского режима в Воркуте, где в 1953 году принял участие в восстании. Освобожден 5 октября 1954 года. В Украину вернулся только в 1972 году. С 2000 года Степан Петраш возглавляет станицу ветеранов ОУН-УПА Калущини. Несмотря на возраст активно проводит патриотическую работу среди учащейся молодежи. Является почетным гражданином г.Калуш.Также среди награжденных орденом "За заслуги" волонтер Виктория Мирошниченко, которая с мая 2014 года занимается волонтерской деятельность и поставками гуманитарной помощи до различных подразделений украинской армии в зоне проведения АТО. В 2014 году Виктория во время выполнения гуманитарной миссии в селе Победа Новоайдарского района Луганской области получил осколочное ранение, но после лечения продолжила свою волонтерскую деятельность.

С 2015 года постоянно находится в зоне АТО и осуществляет доставку помощи на передовые позиции украинских военных. Под опекой Виктории Мирошниченко находятся почти все детские дома и детские дома Луганской области.Орденом Княгини Ольги награждена Орыся Теляеву, политзаключенного советского режима.Будучи студенткой Черновицкого университета в 1944 году она вступила в ОУН, где принимала активное участие в работе организации, собирала средства на поддержку раненых воинов ОУН-УПА. Была арестована органами НКВД 3 января 1948 года. Орысю подвергали ужасным пыткам, но она выдержала все издевательства и не сломалась, не выдала никого из товарищей. Была осуждена на 10 лет, отбывала приговор сталинского суда в Карагандинский области. Освобождена в 1956 году без права возвращения в Украину.