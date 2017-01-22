EN|RU|UK
Темы дня:

Покушение на Геращенко

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины, Общество
  624  30
Все про:День Соборности Украины (231) награда (1038) Порошенко (10462)

 Порошенко наградил выдающихся украинцев ко Дню Соборности Украины. ФОТОрепортаж

Президент Украины Петр Порошенко отметил высокими государственными наградами выдающихся украинцев, которые внесли значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие украинского государства, консолидацию украинского общества, многолетний добросовестный труд. Также своим указом Президент присвоил почетные звания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

Смотрите также: Вече по случаю Дня соборности прошло в центре Киева. ФОТО+ВИДЕО

Орденом Ярослава Мудрого награжден известный правозащитник, член-основатель Украинской Хельсинкской группы, один из "шестидесятников" Мирослав Маринович. Среди награжденных такие известные украинцы как Рефат Чубаров, Ирина Геращенко, Тина Кароль и другие.

день украины соборности награждение


Орденом "За заслуги" награжден участник национально-освободительного движения в ХХ веке с Ивано-Франковщины 90-летний Степан Петраш, воин Украинской Повстанческой Армии, который принимал участие в боевых действиях как против фашистских захватчиков, так и против войск НКВД. Был приговорен к 10 годам лишения свободы. Отбывал приговор сталинского режима в Воркуте, где в 1953 году принял участие в восстании. Освобожден 5 октября 1954 года. В Украину вернулся только в 1972 году. С 2000 года Степан Петраш возглавляет станицу ветеранов ОУН-УПА Калущини. Несмотря на возраст активно проводит патриотическую работу среди учащейся молодежи. Является почетным гражданином г.Калуш.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Цепь единства": в День соборности в Киеве символически объединили два берега Днепра. ФОТО+ВИДЕО

Также среди награжденных орденом "За заслуги" волонтер Виктория Мирошниченко, которая с мая 2014 года занимается волонтерской деятельность и поставками гуманитарной помощи до различных подразделений украинской армии в зоне проведения АТО. В 2014 году Виктория во время выполнения гуманитарной миссии в селе Победа Новоайдарского района Луганской области получил осколочное ранение, но после лечения продолжила свою волонтерскую деятельность.

день украины соборности награждение


С 2015 года постоянно находится в зоне АТО и осуществляет доставку помощи на передовые позиции украинских военных. Под опекой Виктории Мирошниченко находятся почти все детские дома и детские дома Луганской области.

Орденом Княгини Ольги награждена Орыся Теляеву, политзаключенного советского режима.

день украины соборности награждение
Будучи студенткой Черновицкого университета в 1944 году она вступила в ОУН, где принимала активное участие в работе организации, собирала средства на поддержку раненых воинов ОУН-УПА. Была арестована органами НКВД 3 января 1948 года. Орысю подвергали ужасным пыткам, но она выдержала все издевательства и не сломалась, не выдала никого из товарищей. Была осуждена на 10 лет, отбывала приговор сталинского суда в Карагандинский области. Освобождена в 1956 году без права возвращения в Украину.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Щас победобесие завопит, и зраду вспомнят и юльку "воровку"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кацап,а шо у тебя Юлька украла? Батончик Рошен?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А не западло ли "выдающимся" Украинцам принимать награды из рук Барыги? Или не такие они и выдающиеся,типа Гади.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
учителя , врачи, цензор/Профессия учителя стоит на первом месте по вредности . Профессиональные болезни учителей: снижение зрения;сердечнососудистые; желудочно-кишечные; дыхательные. Средняя продолжительность жизни женщин - учителей 70 лет, мужчин 60 лет. Профессия врача не стоит на первом месте по вредности. Однако продолжительность жизни врачей составляет в среднем 54 года.Почему врачи живут меньше учителей?Потому что врачи контактируя с больными испытывают отрицательные эмоции. А вот что говорит учитель со стажем: учитель молод душой, так как рядом дети.И эмоции положительные. Читатели цензора от воплей Все пропало, в штабах измена, котлы, все воруют, посыпаний голов пеплом заряжаются отрицательными эмоциями. Для их нейтрализации жалобные стенания должны быть уравновешены положительными примерами.И тогда посещения цензора будут укреплять здоровье и способствовать долголетию.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Со мной многие могут не согласиться, но Беня заслужил как минимум орден Ярослава Мудрого.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Корбану тоже хотя бы медаль. Невзирая на последующие зашквары.
Просто у многих короткая память...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Беня не відокремлюється від Привата , а з Приватом лажа , а так за Дніпро згоден .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гидрант разбавил бочку с медом, ложкой шоколада, втиснув среди известных и заслуженных людей, переходящую из рук в руки, говорящую голову геращенко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
среди награжденных такие известные украинцы как :
... ирина геращенко, тина кароль и другие....Источник: http://censor.net.ua/p424398

======================================================================
ирина геращенко, тина кароль и другие, карл !!!
ЯПЛАКАЛЪ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Такий переклад просто неможливо читати- аж тіпає!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Як на мене , більшість нагороджених - достойні люди.. Під сумнівом двоє- пані Тіна Кароль та Ірина Геращенко..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Геращенко,Чубаров,Кароль- на каких фронтах эти герои проявили героизм ??????
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ага,лавировали,лавировали да не вылавировали ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
С такой жизнью, пускай себе в задницу эти награды засунет, лучшая награда будет если ты со своим кодлом исчезнешь с Украины навсегда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну исчезнет, а жизнь не улучшится. Кого следующего будем обвинять?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нет в Украине, чужих людей. Наверняка, мы страна - созданная кровью. Так уж случилось. Боролись все. За лучшее. Теперь? Так, как есть. Бороться нужно за ВСЕХ, живвущих,здравствующих и любящихи любивших - СВОЮ СТРАНУ. Сердцем и пониманием. Душой.

Память всем тем, кто отдал свои жизни за Украину. А нам, живущим? Не посрамить и приумножить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"У період з 28 грудня 2014 року по 24 вересня 2015 року Володимир Жемчугов провів 30 спеціальних операцій зі знищення військових об'єктів ворога та особового складу окупаційних військ. Серед проведених спецоперацій пошкодження дев'яти ділянок залізничного полотна, що використовувались противником для транспортування озброєння, військової техніки та боєприпасів з території РФ до тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей; виведення з ладу чотирьох ліній електропередач, трьох газорозподільних станції та трансформаторної підстанції; знищення військової автомобільної техніки та особового складу незаконних збройних формувань. Його самовіддані дії в тилу ворога були особливо успішними та вчасними в період оборони Дебальцевого."

Президент присвоїв звання Герой України Володимиру Жемчугову
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко наградил выдающихся украинцев ко Дню Соборности Украины. ФОТОрепортаж
 Облако тегов
акция Антитеррористическая операция армия РФ безопасность военнослужащие война Геращенко_Антон Германия День Соборности Украины Донбасс ДТП жертвы история Киев Крым майдан награда Нацполиция память плен покушение Порошенко протест Россия СБУ США терроризм Трамп убийство Харьков
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти