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 Ситуация на дорогах Донецкой и Ивано-Франковской областей критическая. ИНФОГРАФИКА

За минувшие сутки (21 января) вследствие ДТП погибли 4 человека, травмированы 83.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, критическая по уровню аварийности ситуация была зафиксирована в Ивано-Франковской и Донецкой областях.

Высокий уровень аварийности (рост количества ДТП - от 10% до 50%) зафиксирован во Львовской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.


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(Инфографика Нацполиции)
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100% шаЙтун, но тут чуть другое- ДП шатун-коленвал, кремлевские агенты, ямы на асфальте повыкапывали, снег тоже накидали, а как ты уследишь за такими действиями?они ж агенты-их не видно-спецнаС шайтуты.
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Стабильный, ежемесячный заголовок, только название областей меняется в зависимости от времени года.
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Только никто же не скажет - А ДОРОГ ТО И НЕТ, какая в хрена ситуация?!
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новость вроде о ситуации на дорогах и погоде но зрада и тут шастает от троллей.....
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Цензор.НЕТФотоОбществоСитуация на дорогах Донецкой и Ивано-Франковской областей критическая. ИНФОГРАФИКА
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