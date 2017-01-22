 Ситуация на дорогах Донецкой и Ивано-Франковской областей критическая. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, критическая по уровню аварийности ситуация была зафиксирована в Ивано-Франковской и Донецкой областях.
Высокий уровень аварийности (рост количества ДТП - от 10% до 50%) зафиксирован во Львовской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.
(Инфографика Нацполиции)
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