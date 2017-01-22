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Все про:граната (479) Кропивницкий (Кировоград) (358) патрульная полиция (1121)

 Мужчина принес гранату в развлекательное заведение в Кропивницком, - полиция. ФОТО

В одном из развлекательных заведений Кропивницкого патрульные обнаружили боевую гранату.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на патрульную полицию города, поздно вечером полицейские получили сообщение о взрывоопасном предмете в одном из развлекательных заведений на улице Полтавской. По словам заявителя, неизвестный достал из кармана предмет, похожий на гранату, и положил его на стол.

Стражи порядка прибыли по указанному адресу, оцепили место происшествия и вызвали экспертов взрывотехнической службы.

60-летнего мужчину, который принес взрывоопасный предмет, сразу задержали и доставили в городской отдел полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 25 гранат найдены на Житомирщине. ФОТОрепортаж

гранатаграната

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Он просто хотел сказать - война -не время для развлечений.
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в 60-т лет жизнь только начинается, самый возраст по развлекательным заведениям ходить и спутницу с собой в кармане можно носить, а не под руку водить.
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Да что за помешательство коллективное, каждый день ЧП с гранатами!
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Украинцы - по своей "форме", абсолютно не злобные. Каждое - ЧМО - считает за правило, тащить с собой то "волыну", то гранатку. Всюду и везде? А роль системы где? Правоохранителей и т.п.?
Ждем общего, постепенного - коллапса? Не контролируемые силы и личности? Имеют свойство- выходить из-под контроля. Последствия? Не предсказуемы.
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Не стоИт.. потому и с гранатой.. для поднятия.. духа.. !!!
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пора для таких любителей отдельный батальон создавать (очень уж их до хера).
и название есть - "Дикая дивизия"
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Не всем в этой жизни "повезло" не каждый смог жирный кусок народного добра положить в свой карман и превратить уворованное в сахарные заводы и "пароходы" ,вот и маются люди по жизни, кто как может.
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Ф-1 весомый аргумент в предложении - жизнь или кошелек . При том в радиусе 200 метров .
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Кому еще не ясно, что короткостволы нельзя продавать? По крайней мере, до окончания войны и наведения относительного порядка в стране.
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это ж надо было город сельским название назвать, еще бы "Капустником" назвали, ничего по нормальному сделать не могут эти казнокрады...
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Рюзкий мир
В Чите полицейские устроили драку и избили хозяина кафе за замечание

Следственный комитет по Забайкальскому краю проверяет сообщения о драке полицейских во время застолья в одном из кафе Читы, говорится в пресс-релизе на сайте СК.
Сообщение о драке полицейских в одном из городских кафе с видеозаписью было опубликовано в сообществе "Регион-75 | Чита" в социальной сети "ВКонтакте". Сообщение опубликовано от анонимного источника, который называет себя сотрудницей этого кафе.
По ее словам, 20 января в кафе был банкет полицейских, которые отмечали звание. Перед закрытием кафе
полицейские вышли на улицу, где сильно избили хозяина и двоих сотрудников кафе, размахивая пистолетом, прикладом которого пробили голову одному из пострадавших.

Затем, рассказывает сотрудница кафе, полицейские положили людей на растяжку и под крики "работает полиция" избили около десяти человек, отобрав мобильный телефон и документы. Причиной для драки, по ее словам, стало замечание в их адрес, что они отломили эмблему с капота автомобиля, принадлежавшего хозяину кафе.

Как сообщает издание "Чита.ру", предположительно, речь идет о читинском кафе #time_buuza. В пресс-службе краевого Минздрава изданию сообщили, что 20 января два человека обращались за медицинской помощью после драки в одном из городских кафе. В пресс-службе ведомства добавили, что пострадавшие получили помощь и ушли домой, но на следующий день обратились повторно, и их госпитализировали в отделение травматологии.
https://vk.com/wall-99639910_110393
https://www.chita.ru/news/97033/
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Цензор.НЕТФотоОбществоМужчина принес гранату в развлекательное заведение в Кропивницком, - полиция. ФОТО
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