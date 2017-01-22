 Из-за аварии в Киеве затоплена улица, автомобиль провалился в яму. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр организации и безопасности дорожного движения Киева, из-за аварийного прорыва сетей "Киевводоканала" улица Генерала Жмаченко на участке от Дарницкого бульвара до здания №26 полностью закрыта для сквозного проезда.
В результате аварии проезжую часть и часть тротуара залило водой. Автомобиль ВАЗ, который ехал по тротуару, провалился в яму.
(Фото со страницы Центр організації та безпеки дорожнього руху м.Києва)
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включают в тариф "конечному" потребителю?!
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Те,которые до сих пор не установили водяные счётчики и отдуваются за подобные "неожиданности".
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Если присмотреться внимательно то можно увидеть что потребитель за каждую Гкалл заплатил как мин. 2 дол лишних, хотя платил четко по счетчику.
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Тут все прекрасно и сверхдержавно
Pavel Pryanikov@netovetz
мужчина из города Артем Приморского края, пытаясь вывести вшей, отравил всю семью
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Просто место такое, паршивое.
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А никто не проверял - сколько пешеходов в той яме? Ну раз она на тротуаре.
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