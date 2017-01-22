EN|RU|UK
Темы дня:

Покушение на Геращенко

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Происшествия
  5264  29
Все про:авария (1071) Киев (15894) Киевводоканал (63) подтопление (36) прорыв (58)

 Из-за аварии в Киеве затоплена улица, автомобиль провалился в яму. ФОТОрепортаж

В Киеве произошла авария на трубопроводе. В результате улицу затопило водой, один автомобиль попал в яму.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр организации и безопасности дорожного движения Киева, из-за аварийного прорыва сетей "Киевводоканала" улица Генерала Жмаченко на участке от Дарницкого бульвара до здания №26 полностью закрыта для сквозного проезда.

В результате аварии проезжую часть и часть тротуара залило водой. Автомобиль ВАЗ, который ехал по тротуару, провалился в яму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабная авария в Славянске: улицу затопило питьевой водой. ФОТО

аварияаварияаварияаварияавария

(Фото со страницы Центр організації та безпеки дорожнього руху м.Києва)
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
автомобиль кагбэ не на дороге...не паркуйся на газонах
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зато у Ахметова с украденым Киевэнерго и грабительскими тарифами всё нормально .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там це вже не вперше-завтра на фірму там не поїду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
интересно, а ги-га))калории, которые идут на порывы, обогрев среды, земли и тд,
включают в тариф "конечному" потребителю?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Естественно.
Те,которые до сих пор не установили водяные счётчики и отдуваются за подобные "неожиданности".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну вода, то понятно, вот гига калории и их цена єто более прибыльное дело, кажись!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Напрасно Вы беспокоитесь:рыжий татарин своего хрен упустит:хоть в "гига",хоть в кило(Ваттах),хоть в кубах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да это пофиг - есть счетчик у тебя или нет. Производитель тепла определяет стоимость и его цену по затратам на выходе. Дальше наступает черед поставщика. Поставщик покупает тепло у производителя и продает его потребителю. На примере это выглядит так: Поставщик(тепловые сети) купил 1000 Гкалл тепла у производителя(котельной) за 1000 вечнозеленых - получается 1 Гкалл = 1 дол. Далее в виду изношености сетей утекло 50%, счетчики показали что потребители съели 500 Гкалл. Так какую цену заплатит потребитель за 1 Гкалл, а вот какую - 4 доллара. То есть цена у потребителя задралась в четверо против производителя. Откуда эта цифра? Просто - 1 дол производителю, 1 дол на восполнение потерь, 1 дол за услугу и 1 дол себе на прибыль.
Если присмотреться внимательно то можно увидеть что потребитель за каждую Гкалл заплатил как мин. 2 дол лишних, хотя платил четко по счетчику.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гринёв Игорь ‏@igorg1975 49 мин.49 минут назад
Тут все прекрасно и сверхдержавно

Pavel Pryanikov‏@netovetz

мужчина из города Артем Приморского края, пытаясь вывести вшей, отравил всю семью
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так паркуються ті, хто йде в лікарню. Тротуар завжди порожній-люди там майже не ходять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
это абсолютно неважно пустой он или заполненный. тротуар и подушка под ним не рассчитаны на нагрузку от авто кроме того что это просто запрещено. теперь сам себе злобный буратино пусть разбирается с утопленником.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не бухти, ок? Там при ремонте предыдущего прорыва такая техника ездила, что мама не горюй...
Просто место такое, паршивое.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та то ж вона ту яму ночью выпорпала, так, соевые?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Отлично!!! Ехал по тротуару и попал в яму! Лететь надо было, но тогда бы воздушная яма попалась бы.

А никто не проверял - сколько пешеходов в той яме? Ну раз она на тротуаре.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а причём тут что там у россиян? ) или от этого киевлянам проблем убавится там ездить где прорыв что вы тут опубликовали на. кому нужную информацию про Приморский край
 показать весь комментарий
Ответить
 
да то советская, не убиваемая лапшерезка на колесах, уже наверное лет 40 ездит, вытащит, стекло протрет и дальше поедет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это типа как наказание,чтобы бычара по тротуару не ездил
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияИз-за аварии в Киеве затоплена улица, автомобиль провалился в яму. ФОТОрепортаж
 Облако тегов
акция Антитеррористическая операция армия РФ безопасность военнослужащие война Геращенко_Антон Германия День Соборности Украины Донбасс ДТП жертвы история Киев Крым майдан награда Нацполиция память плен покушение Порошенко протест Россия СБУ США терроризм Трамп убийство Харьков
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти