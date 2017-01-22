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Все про:история (1234) Киев (15892) память (675) мемориальная доска (81) Вятрович (55) Коновалец (3)

 Памятную доску в честь лидера ОУН Коновальца открыли в столице. ФОТО

В Киеве открыли памятную доску в честь командира Сечевых стрельцов и лидера Организации украинских националистов (ОУН) Евгения Коновальца.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net, памятную доску установили на улице Сечевых Стрельцов, на здании, в котором в 1918 году были их казармы.

Во время церемонии руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил: "Сегодня мы отмечаем две важные даты. 22 января 1918 года была провозглашена независимость Украины. 22 января 1919 года провозглашен Акт воссоединения, который объединил Украинскую Народную Республику и Западноукраинскую Народную Республику. К этим событиям непосредственное отношение имеет полковник Евгений Коновалец".

"Евгений Коновалец - одна из ключевых фигур в украинской истории ХХ столетия. И не случайно он один из символов борьбы за независимость. Он осознавал необходимость создания вооруженных сил уже в то время, когда политики высшего ранга этот вопрос только обсуждали. Он один из тех, кто провел действительно эффективную антитеррористическую операцию в Киеве в январе 1918 года и спас Киев от большевистского заговора. Он существенно повлиял на следующее поколение борцов 40-х - 50-х годов ХХ века", - сказал историк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Останки Бандеры, Петлюры и Коновальца должны быть перевезены в Украину, - Кириленко

Вятрович отметил, что нет ничего удивительного в том, что во времена СССР о Коновальце либо молчали, либо говорили неправду. "Для советской и современной российской историографии и пропаганды он абсолютный антигерой. Но мы видим, как эта пропаганда делает таких антигероев и из наших современников. Думаю, что для тех, кто до сих пор боится Коновальца под влиянием советских и российских мифов это, наоборот, должно стать основанием задуматься и прочитать что-нибудь про Коновальца. Тем более, что материала достаточно", - добавил он.

доска коновалецдоска коновалец

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Секрет под нижним баннером Срочно http://stroytesami.com/fotodrywall/20.php
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Яд для ваты . Пусть сожрут друг друга от злости .
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Им Вова платит зарплату вазелином "Норка" .
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У друзей Поляков))
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Боляче, дуже неквапливо, через десятиляття брехні й замовчувань - але історична правда та пам'ять повертаються до українців..
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Але, на жаль, ватники можуть дуже скоро спаплюжити цю дошку. Бидла дуже багато понаїхало до Києва в останні роки
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гыыыыы, на всякого коновальца найдется свой судоплатов
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Та це свіже гівно на Цензорі-воно вже сьогодні клало купки в різних темах.
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Привет.

У гурама аленьева мозг точно нипричём. Это даже не обсуждается.
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На всякого хуйла знайдеться своя табакерка або тістечка з отрутою під "Мадеру"..
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иди сам вздёрнись, мало того, что фашистская, так еще и черножопая тварь! Судоплатова хоронили БЕЗ НАГРАД, только потому что он признал что это была его величайшая ошибка!
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и на каждого судоплатова -свой костромин
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Материал? Вызовет - неоднозначные отклики и комментарии. Мы ведь так и не вышли еще из "детского времени". Слишком мал, но слишком напряжен это период 25 лет. Казалось бы - добродушный период и не добродушный. У многих одни ценности, а у других совершенно иные. Как быть? Сделать ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ценности - общечеловеческими. А другого пути нет.
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По фотке сложно конечно, но напоминает какое-то литьё. Надеюсь, что так и есть, а не гипс крашеный.
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А на улице Коновальца клепки не хватило такую табличку прибыть?
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зато, говорят, сей коновалец очень любил шоколадные конфеты рошен...
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Да хоть не кремлёвских петухов из говна,как ты, и то хорошо.
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а почему не доску в честь Махно? что этот Коновалец, кто такой, мне например не интересен, надо чтобы все взгляды учитывались, вот повесили этого кому нравится а мне пустое место, ну так пусть повесят и в честь Махно напр.
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Закажи доску, договорись в выделении под неё места и повесь. Проблем-то?!
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а зачем? пусть другие делают так что не расстраивать тех кому не нравится)
то что я думаю оно так и останется, для этого не обязательно цеплять везде доски или ставить памятники которые ничем не подкреплены и ничего не значат а только..)
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Твоя думка має надзвичайно високу цінність для нас.. Нестор Іванович Махно шинкував як білу так і червону наволоч значно південніше .. Пам'ятники та меморіальні дошки йому потрібно встановлювати в Дніпрі, Запоріжжі, Херсонщині.. До речі - я б каховську тачанку не зносив, а після деякої реставрації перетворив би її на пам'ятник саме "Махновській тачанці".. Це було б справедливо, як на мене..
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"для нас") типичный случай форумов, планктон или стадо хомячков, никогда не говорит за себя, так придаёт уверенности в себе), уйдите( вы со своими доносами не стоите того чтобы с вами говорили, вы ничто и не имеет значение что вы напишите
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это за то что подгавкивали али хасанам, люциферам, иванам разлоговым шоколаду, ксении вб, и прочим никам павликов морозовых что я не троль, и не всё припоминаю), а так просто ерундой страдаю на форумах поразговаривать
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а мне шо махно шо пихто . если тебе нравиться дома у себя повесь и любуйся мертвецами .
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почему нет, я ж не против этого памятного знака, мне всё равно, но не нравится что нету того что Мне нравится, а значит мне будет не нравится что этот есть а того что мне хочется нету
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а почему написали "касарни" на доске.. ведь вроде "казармы" должно быть...
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Американцы всё таки умный народ . После единственной гражданкой войны у себя , не стали ставить памятники людям , называть улицы именами людей . Потому что у каждого свои герои .вообще из людей делать идолов нельза . все люди как люди .
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Слава Україні! Сегодня вечером зайду на кацапские новостные сайты. Что там будет, что там будет!
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тока вова скромно почему то не упомянул,шо робяты энтого коновальца грохнули польского министра, а на примере коновальца надо бы помнить до чего доводит любовь к коробке шоколадных конфеток
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Молодцы киевляне, но в Житомире именем Коновальца назвали улицу, прежде называвшуюся именем партизанского командира Сабурова, бывшего энкаведиста и преступника (почитайте ДОКУМЕНТЫ, рассекреченные в 90-х годах о партизанском движении в Украине и о "гастролях сабуровских "молодцов" в полесских селах, грабивших украинцев, насиловаших женщин и девушек) - кацапско-советская пропаганда этот компромат хранила по 7 замками, а истинных ПАТРИОТОВ нашей Украины обливала грязью, что и делает сейчас! Слава Украине! Героям слава!
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Цензор.НЕТФотоОбществоПамятную доску в честь лидера ОУН Коновальца открыли в столице. ФОТО
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