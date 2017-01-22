 Памятную доску в честь лидера ОУН Коновальца открыли в столице. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net, памятную доску установили на улице Сечевых Стрельцов, на здании, в котором в 1918 году были их казармы.
Во время церемонии руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил: "Сегодня мы отмечаем две важные даты. 22 января 1918 года была провозглашена независимость Украины. 22 января 1919 года провозглашен Акт воссоединения, который объединил Украинскую Народную Республику и Западноукраинскую Народную Республику. К этим событиям непосредственное отношение имеет полковник Евгений Коновалец".
"Евгений Коновалец - одна из ключевых фигур в украинской истории ХХ столетия. И не случайно он один из символов борьбы за независимость. Он осознавал необходимость создания вооруженных сил уже в то время, когда политики высшего ранга этот вопрос только обсуждали. Он один из тех, кто провел действительно эффективную антитеррористическую операцию в Киеве в январе 1918 года и спас Киев от большевистского заговора. Он существенно повлиял на следующее поколение борцов 40-х - 50-х годов ХХ века", - сказал историк.
Вятрович отметил, что нет ничего удивительного в том, что во времена СССР о Коновальце либо молчали, либо говорили неправду. "Для советской и современной российской историографии и пропаганды он абсолютный антигерой. Но мы видим, как эта пропаганда делает таких антигероев и из наших современников. Думаю, что для тех, кто до сих пор боится Коновальца под влиянием советских и российских мифов это, наоборот, должно стать основанием задуматься и прочитать что-нибудь про Коновальца. Тем более, что материала достаточно", - добавил он.
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У гурама аленьева мозг точно нипричём. Это даже не обсуждается.
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то что я думаю оно так и останется, для этого не обязательно цеплять везде доски или ставить памятники которые ничем не подкреплены и ничего не значат а только..)
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