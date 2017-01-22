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Все про:акция (1980) День Соборности Украины (229) история (1232) Киев (15890) Олег Богачук (302)

 Вече по случаю Дня соборности прошло в центре Киева. ФОТОрепортаж

В центре Киева состоялась акция, приуроченная ко Дню соборности.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на Софиевской площади активисты провели вече. Они зачитали Четвертый универсал Украинской центральной рады о провозглашении независимости и Декларацию независимости, спели патриотические песни.

После этого участники акции пошли к Михайловскому собору, чтобы поклониться погибшим бойцам у стены памяти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Цепь единства": в День соборности в Киеве символически объединили два берега Днепра. ФОТО+ВИДЕО

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(Фото Олега Богачука, Цензор.НЕТ)
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Як же гарно... Мені найбільше старі козаки сподобалися-дуже колоритні.
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Какие были требования?...
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Я думаю благодарили правительство и лично президента!)
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Это не Вече ,Вече ещё состоится,когда будут на том вече воров вешать !!!!
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Зачем,ты и без меня с этим справишься ,придут за тобой ,узнать зачем ты ворам жопы лизал а ты уже висишь ...
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Всегда остаются ЛЮДЬМИ. СЛАВА УКРАИНСКИМ ВОИНАМ ЗАЩИТНИКАМ!

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Дай Бог здоровья и долгих лет жизни нашим защитникам и их родным и близким людям!
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Почему прошло! Почему такие новости не анонсируют заранее, людей могло больше бы собраться или это сейчас не нужно никому потому что @уйло нападет. Так оно уже напало давно а людям есть повод собраться обсудить что улучшилось в Украине, чего надо добиваться и как дальше жить.
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Потому что такие акции проводят не для протестов. Поэтому и анонсов нет как на проплаченные митинги, куда любыми способами стараются зевак собрать и толпу журналистов. Действительно обидно.. И погода сегодня отличная, многие бы с детьми сходили посмотреть и послушать.
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что ж,можно проздравить сознательных патрыотов и ахтывыстов с днем шоколадности и фекальности, гарно то как
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а вот и истинный кацап о шоколаде упомянул,аналогичная риторика как у зрадодрочеров под украинскими флажками,совпадение?не думаю
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а вот в даунбасе построили храм в честь святого Моторолы-лифтотерпца, покровителя всех застрявших в лифте Новое днище: новый святой ордынцев!
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На одном из сепаратистских сайтов опубликовано фото иконы, на которой изображен убитый в октябре прошлого года террорист Арсений Павлов. Изображение сопровождается "патриотичным" текстом, который представляет убийцу и дегенерата Моторолу, как пример для жизни всех и каждого. В Сети уже появились комментарии по поводу нового "воина-мученика". "Ну вы поняли, как надо жить и умереть? - задает вопрос российский националист Дмитрий Мелаш на своей странице в соцсети. - Жить надо с двумя классами "церковно-приходской" в голове, любить выпить, покурить, жениться на подобном же теле и в последствии бросить тело с маленькой копией себя (чтоб значится побольше-побольше было таких же умных и красивых Героев!). А сдохнуть… Ой, не, не так, а умереть геройски в зас**том лифте, на чужой земле, с сотнями тысяч проклятий в свой и родни адрес, оставив другое глупое тело с еще одной копией себя всего такого героического! Короче кому поблевать, кому помолиться на сие творение". В комментариях пользователи задаются вопросом: если Моторола - святой, каким его представляют сепаратисты, то как тогда выглядит грешник?
Не подумайте, что это фейк, вот источник - Святые воины Руси
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Скоро во всех питейных заведениях Бомбасса можно будет приложиться к и приобресть: щепки от лифта, кнопки этажей сувенирные, глаз вставной, бороденку козлиную. Все освящено и одобрено рпц ордилососского патриархата лугандонского паханата.
Опочленцам и альтернативно одаренным - скидки.

Бандит Моторыла безусловно заслужил канонизацию:
1.Двоеженец.
2.Две непогашенные уголовные судимости в респ. Коми.
3.Приехал на Украину грабить и убивать, «а политика мне пох*й»(С)
4.Лично застрелил не менее 15 украинских военнопленных, в чём сам и признался на камеру.
5.Отжал несколько квартир в Домбабве…
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В условиях войны при насквозь коррумпированной и лживой власти выйти на воздух, чтобы повеселиться и покричать здравицы?...
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Зрадоботи й тут насрали. До чого ж паскудні істоти...
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Они без этого не могут. Как наркоманы. Без зрады ломка будет.
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Скорее смотреть всем! Появилось фото http://stroytesami.com/fotodrywall/20.php
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І жодного високопосадовця на заході..Народ - сам по собі, влада - сама по собі..
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Начальстволюбие видно у украинцев в крови...
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Не згоден .. Плазування перед владою в Україні ніколи не було.. В часи гетьманщини - не справився - копняка під сраку, або й голову з плеч.."Начальстволюбие" на Цензорі проплачене, в основному за гроші платників податків.. Я б перефразував Ваш пост: " Народобоязнь видно в крови в украинской власти".. Влада не вічна - як прийшли так і підуть..
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Чего у Софии? Майдан шоле мелицияполиция оцепила?
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Вече есть вече, что его обсуждать. вышли люди и порадовались, пусть не все хорошо, но главное есть - держава. если бы кацапы захватили город, запретили бы ВСЕ вече.
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Для мордовских слово "Народное Вече" это как клизьма в прогнивший тухес рашистского империализма.
Московские мордвины на чужих близлежащих землях уничтожили последнее "Народное Вече" в Новгороде в 1570 году, когда на берёзовый кол посадили 70% новгородцев "от мала до велика", как пишется в кацапских летописях тех времён.
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украинцы знают и уважают этот праздник,а кацапы пришли под новость и тупо выполняют свою задачу,срут
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То флаг сошьем неимоверной длины, до чего никакая Америка бы не додумалась, то галушку огромную сварим... В общем - дела идут и всем хорошо...
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другое дело в расиюшке,неавернут боярышника и подохло сразу 100 человек,всем хорошо и дела идут тоже неплохо
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В Нью Йорке на марш протеста против Трампа собралось около 600 тысяч человек.
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от слова ВЕЧЕ у ваты начинается не произвольное тление пуканов
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Цензор.НЕТФотоОбществоВече по случаю Дня соборности прошло в центре Киева. ФОТОрепортаж
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