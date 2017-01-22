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 Порошенко присвоил звание Героя Украины Владимиру Жемчугову. ФОТО

Бывший пленник террористов получил почетную награду.

Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины Владимиру Жемчугову, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Президента.

"Рожденный на Луганщине сын украинской земли стал активным участником движения сопротивления российской оккупации, - пишет Порошенко, - он провел 30 специальных операций по уничтожению военных объектов врага и личного состава оккупационных войск. При попытке захвата врагами, Владимир Павлович принял решение взорвать себя, в результате чего получил тяжелые ранения".

жемчугов

Интервью Цензор.НЕТ с Владимиром Жемчуговым читайте ЗДЕСЬ.

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Говорят, Ху@ло хворает,
Временами очень плох...
Целый мир ему желает -
Вова Путин! Чтоб ты сдох!

https://www.youtube.com/watch?v=F1oP37ga5pY
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хУЙЛОпутин! Чтоб ты сдох!
Розмовляйте вірно.
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Сегодня хозяин с ФСБ платит только за тупые комменты на счет "Антохи"? Понимаю, но согласись это не повод так глупо палиться
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людина схожа на Романа Насірова голову ДФСУ разом з дружиною і двома синами у 50м від трибуни на інавгурації Трампа фото CNN


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Поздравляю Жемчугова, очень рад за него! Достойный человек, который верил в свою страну. Пусть восстанавливается после ранений и долгих лет жизни !
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Жемчугова поставили в один ряд с такими выдающимися личностями как пропихиватель харьковским договорнякрв Литвин, расхититель социалистической собственности Вальцман-старший, рыг и копанковый рабовладелец Звягильский и другие Херои. Плюнул бы шоле ему в харю.
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У меня есть свое мнение на счет обороны ДАП, когда этот аэропорт утратил свою функциональность, но я его озвучивать не буду, поскольку сейчас обзовут агентом Кремля. Единственное на что надеюсь, это на то, что зрадофилы, которые тогда сидели за компами на своих мягких креслах и не давали сделать то, что должны были сделать согласно военной тактики, когда-то получат по заслугам.
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Точно...это зрадофилы с диванов не давали приказа на отвод ребят из ДАПа, а не глава Генштаба Муженко.
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а если бы он дал такой приказ то зриадофилы волали бы потом о зраде что порошенко друг путина,сливает Украину по частям,этих убогих только могила исправит,они зраду в любом болоте найдут
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Приказ ВОВРЕМЯ нужно уметь отдавать.
В этом и заключается военное искусство - умение отдать нужный приказ ВОВРЕМЯ.
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У меня память не короткая в отличие от тебя и я прекрасно помню тогдашнее состояние инфопространства. Когда один из генералов перед сми воткрытую сказал, что аэропорт утратил свой смысл и ребят нужно сохранить живыми, то его тут же чуть не разорвали. Страшно поднялся вой в сми, обозвали предателем, агентом Кремля, нашли каких-то родственников в Рашке.
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я тоже это помню,и очень печально что у нас такое общество, ими можно манипулировать очень просто,у нас любят говорить что это кацапам мозг промывают,нашим еще больше,кто то запустил зраду прикрываясь патриотичными чувствами людей и стадо уже орет и кричит то кому то нужно.
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"Когда один из генералов перед сми воткрытую сказал" - сказал он это еще осенью - в октябре или ноябре, тогда сами киборги еще и не помышляли об отходе.
А выводить ребят нужно было по оперативной обстановке в январе - чувствуешь разницу?

И не надо про Муженко - после его заслуг в Илловайске, Дебальцево, на 32-31 блокпостах, он уже на 10 расстрелов себе заработал.
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Этот Человек действительно заслужил эту награду, он прошел через ад.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко присвоил звание Героя Украины Владимиру Жемчугову. ФОТО
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