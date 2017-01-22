 Порошенко присвоил звание Героя Украины Владимиру Жемчугову. ФОТО

рисвоил звание Героя Украины Владимиру Жемчугову, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Президента.

"Рожденный на Луганщине сын украинской земли стал активным участником движения сопротивления российской оккупации, - пишет Порошенко, - он провел 30 специальных операций по уничтожению военных объектов врага и личного состава оккупационных войск. При попытке захвата врагами, Владимир Павлович принял решение взорвать себя, в результате чего получил тяжелые ранения".

Президент Украины Петр Порошенко п