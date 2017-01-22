 Порошенко присвоил звание Героя Украины Владимиру Жемчугову. ФОТО

"Рожденный на Луганщине сын украинской земли стал активным участником движения сопротивления российской оккупации, - пишет Порошенко, - он провел 30 специальных операций по уничтожению военных объектов врага и личного состава оккупационных войск. При попытке захвата врагами, Владимир Павлович принял решение взорвать себя, в результате чего получил тяжелые ранения".
ЗДЕСЬ.
Временами очень плох...
Целый мир ему желает -
Вова Путин! Чтоб ты сдох!
https://www.youtube.com/watch?v=F1oP37ga5pY
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Розмовляйте вірно.
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В этом и заключается военное искусство - умение отдать нужный приказ ВОВРЕМЯ.
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А выводить ребят нужно было по оперативной обстановке в январе - чувствуешь разницу?
И не надо про Муженко - после его заслуг в Илловайске, Дебальцево, на 32-31 блокпостах, он уже на 10 расстрелов себе заработал.
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