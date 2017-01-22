 "Три дебила - это сила": в оккупированном Крыму расклеили листовки с оккупантами Аксеновым, Захарченко и Плотницким, - волонтер Синицын. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет волонтер Роман Синицын на Facebook.
"Неизвестные украинские патриоты вчера расклеили дофига листовок следующего содержания в Коктебеле и Феодосии. Придет время, и такие же неизвестные украинские патриоты будут жечь и отстреливать российские оккупационные войска и их пособников", - пишет он.
(Фото со страницы Roman Sinicyn)
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