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 "Три дебила - это сила": в оккупированном Крыму расклеили листовки с оккупантами Аксеновым, Захарченко и Плотницким, - волонтер Синицын. ФОТОрепортаж

В оккупированном Крыму неизвестные расклеили листовки, высмеивающие оккупантов в Крыму и на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет волонтер Роман Синицын на Facebook.

"Неизвестные украинские патриоты вчера расклеили дофига листовок следующего содержания в Коктебеле и Феодосии. Придет время, и такие же неизвестные украинские патриоты будут жечь и отстреливать российские оккупационные войска и их пособников", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Донецке звучал гимн Украины. ВИДЕО

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листовки

(Фото со страницы Roman Sinicyn)
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Три дебила - это сила": в оккупированном Крыму расклеили листовки с оккупантами Аксеновым, Захарченко и Плотницким, - волонтер Синицын. ФОТОрепортаж
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