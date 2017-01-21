 Парень в наушниках попал под поезд в столице. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, на проспекте Воссоединения парень 1994 г. р. переходил через пути в наушниках. Из-за громкой музыки он не услышал приближающегося поезда.
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Нажаль люди забувають,що життя в місті небезпечне і виживання в міських умовах теж потребує уваги,як і в усовах природи.Шкода загиблого хлопця...
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слухае музон...тока уже в другом измерении
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вопрос для громадян со искателей этого пацана....
В каком направлении должен топать пешеход по линии движения трансплорта?
- на встречу транспорту по полосе его движения....
- спиной к движущемуся транспорту
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Недавно 1 мес. назад девушка19 лет перебегала дорогу возле м. Черниговская, Броварский проспект, в наушниках. насмерть.
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Славні були часи-першу зміну йдеш на завод-тоді додому грати на компі.А на другий тиждень-друга зміна на заводі- а з ночі і до ранку знову комп
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А тепер мішок чорний поліетиленовий...
Бережіть себе,друзі.
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https://ok.ru/video/4365816145
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Абсолютна безвідповідальність і нехтування правилами безпеки з боку загиблого.
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