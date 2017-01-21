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Все про:ДТП (5384) Киев (15878) несчастный_случай (155) поезд (571) жертва (136)

 Парень в наушниках попал под поезд в столице. ФОТОрепортаж

В Киеве поезд сбил мужчину. Пострадавший скончался.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, на проспекте Воссоединения парень 1994 г. р. переходил через пути в наушниках. Из-за громкой музыки он не услышал приближающегося поезда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поезд на Харьковщине сбил пьяного мужчину

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Оце таке-мою жінку пограбували через ті навушники.В провулку ввечері йшла,нечула -вичкочив якийся хрін та зірвав ланцюжка.Воно навіть злякатися невстигла.
Нажаль люди забувають,що життя в місті небезпечне і виживання в міських умовах теж потребує уваги,як і в усовах природи.Шкода загиблого хлопця...
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земля ему пухом...
слухае музон...тока уже в другом измерении
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Перепрошую за помилки-нова компактна клавіатура,незавжди луплю куди треба.
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Теж саме у мене з клавіатурою, а ще програма виправляє текст.
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В планшет, наверное. C покемонами сражался
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возраст уже не тот как бы... хотя все возможно сейчас
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Да никуда они не смотрят в наушниках и капюшонах. Вот и...
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он не смотрел...он слушал(наушники...
вопрос для громадян со искателей этого пацана....
В каком направлении должен топать пешеход по линии движения трансплорта?
- на встречу транспорту по полосе его движения....
- спиной к движущемуся транспорту
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несколько раз приходилось выходить из машины и вырывать наушники из ушей, так как улицы узкие и объехать этих мудаков невозможно, а сигнала они НЕ СЛЫШАТ!!!!!!
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А в метро скільки таких безвідповідальних? Іноді аж копняка хочеться вліпити під сраку-бо стоять немов зомбі з тими навущниками та телефонами.Я і сам слухаю музику-але ж неварто забувати ,що ти серед натовпу.
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В районе Левобережная ровно 5 лет назад скоростная электричка сбила парня 21 года, шел в наушниках, переходил пути. Все повторяется.
Недавно 1 мес. назад девушка19 лет перебегала дорогу возле м. Черниговская, Броварский проспект, в наушниках. насмерть.
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да, это было на киевской русановке. после этого случая 2-3 года электричка сильно сигналила, потом перестала. и все повторилось.
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Так на снимке тоже Русановка (точнее дом за путепроводом на снимке - Русановка). Получается, что приблизительно в том же месте.
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однажды шел по тротуару в наушниках и тут какая то мразь на мопеде, чуть сзади не сбила..
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Ну то в цій ситуації ти не винний-а в описаній вище хлопчина вийшов на рейки.
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ей богу запретил бы ношение наушников на улицах и пользование мобильными телефонами при переходе через дорогу. особенно женщинам
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Так больше половины молодежи ездин в наушниках. Зайдут, сядут на место для инвалидов и сидят наушниках и делают вид, что не видят и не слышат инвалидов. Жаль этого парня, ведь мог еще перевоситаться и жить.
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Та да-це недалечко від завода Ефкон,я сам там молодим з роботи ганяв.
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а ефкон ще працює, чи там комфорт-таун вже забудовують?
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Певно вже не працює,я там востаннє (на заводі) був в 2004 році.Якось проїздив там на авто пасажиром десь в 2013-то там все розбурене було.
Славні були часи-першу зміну йдеш на завод-тоді додому грати на компі.А на другий тиждень-друга зміна на заводі- а з ночі і до ранку знову комп
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І отаке-молодий,жив,насолоджувався,слухав музику.
А тепер мішок чорний поліетиленовий...
Бережіть себе,друзі.
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Горе рідним.
Абсолютна безвідповідальність і нехтування правилами безпеки з боку загиблого.
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Виктор Цой "Следи за собой. Будь осторожен." https://m.youtube.com/watch?v=2CFhpiSHYfM
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В каждом ВУЗе, в каждой школе - показать эти фото (и желательно фото там где в наушниках), может спасет чью-то жизнь.
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Блин задолбали уже эти наушники, как дибилы в них ходят там где надо и ненадо: Ж/Д путя, дорога на пешеходных переходах - зона повышенной опасности, сколько раз уже говорили об этом. Теперь пора штрафовать на светофорах за разговор по телефону и наушники, тогда думать будут
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Между Березняками и Ленинградкой. Неужели было сложно по сторонам посмотреть , тем более ночью!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПарень в наушниках попал под поезд в столице. ФОТОрепортаж
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