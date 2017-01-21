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 Конфликт пьяных в Харькове закончился стрельбой. ФОТО

В Харькове произошел конфликт между двумя мужчинами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на патрульную полицию Харькова, на троллейбусной остановке на проспекте Александровском, 75 между двумя пьяными мужчинами возникла ссора. Один из участников выстрелил в оппонента из пневматического револьвера. Второй участник конфликта серьезных повреждений не получил.

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оружие пистолеторужие пистолет

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Он брал пример с Пашинского , но Аваков ему ничего не подарил ...
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с пневматики?)) еще бы плюнул в оппонента )) тоже мне новость для цензора...
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не понял - револьвер пневмат? может все-таки флобер?
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Сегодня стрельбу из пневматики можно приравнять к плевку в лицо, а ведь мог бы чеку из гранаты выдернуть или сбегать в гараж и выехать на БэТэРе.
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