 Конфликт пьяных в Харькове закончился стрельбой. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на патрульную полицию Харькова, на троллейбусной остановке на проспекте Александровском, 75 между двумя пьяными мужчинами возникла ссора. Один из участников выстрелил в оппонента из пневматического револьвера. Второй участник конфликта серьезных повреждений не получил.
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