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 Автобус со школьниками в Италии врезался в столб и сгорел: 16 погибших. ФОТО

В Италии автобус врезался в столб. В результате погибли 16 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Русскую службу Би-Би-Си, ночью в Вероне автобус, перевозивший группу венгерских школьников в возрасте от 14 до 18 лет, врезался в столб, после чего начался пожар. Подростки возвращались в Венгрию после каникул, которые они проводили во Франции.

В результате ДТП погибли 16 человек, 39 получили ранения. Тела погибших сильно обгорели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вследствие столкновения легковушки и грузовика на Закарпатье погибли 3 человека. ФОТОрепортаж

дтп

(Фото ЕРА)
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Да, здесь рассматривается как основная версия: уснул.
Жаль деток. Бедные родители.
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какой ужас.. бедные дети.. родители.. соболезную...
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Своєї чорнухи за день мало, тепер закордонну будете постити? Самим не остогидло?
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в то время как космические корабли бороздят дальние дали , мы ездим на керосинках..
когда их уже запретят.?
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