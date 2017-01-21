 Автобус со школьниками в Италии врезался в столб и сгорел: 16 погибших. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Русскую службу Би-Би-Си, ночью в Вероне автобус, перевозивший группу венгерских школьников в возрасте от 14 до 18 лет, врезался в столб, после чего начался пожар. Подростки возвращались в Венгрию после каникул, которые они проводили во Франции.
В результате ДТП погибли 16 человек, 39 получили ранения. Тела погибших сильно обгорели.
(Фото ЕРА)
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Жаль деток. Бедные родители.
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когда их уже запретят.?
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