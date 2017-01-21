 "Стоп Путин! Стоп война!": одесситы митинговали возле генконсульства РФ. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", возле входа в Генконсульства РФ участники акции держали государственные и красно-черные флаги, а также лозунги "Крым - это Украина!" и "Стоп Путин, стоп война!"
"Наши требования - вывести иностранные вооруженные формирования, военную технику и наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ, разоружить незаконные группы и восстановить контроль над государственной границей со стороны Украины, а также освободить заложников и незаконно удерживаемых лиц, находящихся под арестом по политически мотивированным и сфабрикованным обвинениям", - заявил один из организаторов акции - лидер одесской организации "Правого сектора" Сергей Стерненко.
Участники акции протеста также требовали прекратить оккупацию Крыма и Севастополя в соответствии с Резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 16 ноября 2016 года.
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@Anakoyher 1 Инаугурация - это просто первый шаг к импичменту.
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Не надо смешивать 2 беды Украины в одну.
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Митинг-хуитинг. Все то пустое и бессмысленное.
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)))))))
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В Украине (если кто не знал) находится 170 квартир депутатов ГосДуры РФ - ни одна не конфискована ... Продолжаем митинговать .
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Но вообще-то в качестве доказательства это плохая карта. Дай лучше ссылку,где можно почитать о тех квартирах. При этом, заметь,я вполне верю твоим словам. Они ж,сука, все любили приехать в Украину и отдохнуть тут от своей россосии.
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«Я часто слышал в вашей стране, что с вашей стороны гибнут лучшие сыны народа, а враг теряет худших, бесстыдных и бесчестных ронинов, наемников, готовых убивать за деньги.
Позвольте с вами не согласиться.
В наших странах разное отношение к жизни и смерти, но жизнь ценят все. Семья павшего может показывать горе, а может скрывать его, но боль утраты равно испытывают семьи самурая и козака (снова, я правильно написал?) Так что я понимаю, о чем говорю. Лучших людей рождает лучшая страна, а худшая страна рождает худших, и это можно изменить только вместе со страной. Горный ключ всегда будет давать чистую родниковую воду, сколько ее ни черпай из родника. Прорванная труба с дерьмом будет давать только дерьмо, сколько его ни откачивай. Значение имеет источник, а не течение. За годы войны вы потеряли множество прекрасных людей - разве вы стали хуже? Ваш противник потерял множество негодяев, разве от этого Россия стала лучше, чем три года назад? Лучшие люди нации - это не монетки в рукаве. Если бы было так - война бы закончилась два года назад вашим поражением. Лучшие люди - это лепестки сливы, которые, облетая с ветвей, заставляют нас испытывать острое чувство потери. Но на следующий год слива снова зацветет. И так будет повторяться всегда, пока корни ее находятся в плодородной земле. А лепестки не улетают в никуда, они улетают в вечность, пролетев сквозь наши души.
Поэтому, оплакивая праведников, не думайте, что они когда-нибудь иссякнут в праведной стране. Ведь в горном ключе никогда не кончается хрустальная вода, как она не кончается в вашем источнике…»
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)))))))))
Я -мінімум з десяток.....
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https://inforesist.org/u-trampa-otkazali-putinu-v-peregovorah-po-sirii-v-astane-otpravyat-tolko-posla/
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