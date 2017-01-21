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 "Стоп Путин! Стоп война!": одесситы митинговали возле генконсульства РФ. ФОТОрепортаж

В Одессе прошла акция "Стоп Путин! Стоп война!", которая является частью мирового флешмоба StopPutinsWarInUkrainе. В ней приняли участие около 50 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", возле входа в Генконсульства РФ участники акции держали государственные и красно-черные флаги, а также лозунги "Крым - это Украина!" и "Стоп Путин, стоп война!"

"Наши требования - вывести иностранные вооруженные формирования, военную технику и наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ, разоружить незаконные группы и восстановить контроль над государственной границей со стороны Украины, а также освободить заложников и незаконно удерживаемых лиц, находящихся под арестом по политически мотивированным и сфабрикованным обвинениям", - заявил один из организаторов акции - лидер одесской организации "Правого сектора" Сергей Стерненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Стоп Путин! Стоп война!": В Киеве протестовали против агрессии РФ в рамках всемирной акции. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Участники акции протеста также требовали прекратить оккупацию Крыма и Севастополя в соответствии с Резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 16 ноября 2016 года.

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тётя Роза ‏@Anakoyher 1 Инаугурация - это просто первый шаг к импичменту.
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та заспокойтесь вже, ліберастики. Вам так чи так - триндець.
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а толку??? если есть время свободное, таблички "стоп коррупция" в руки и на Киев
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Мухи отдельно, котлеты отдельно.

Не надо смешивать 2 беды Украины в одну.
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Та поставить мину на пути следования Хуйла или запустить по его вертолету с РПГ. Может повезет и то окажется не клон. Войне конец.
Митинг-хуитинг. Все то пустое и бессмысленное.
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бесит уже само наличие дип. представительств педерации..
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если я правильно понимаю, на последнем фото красавец Додж
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вроде путин далеко а активисты в масках. не верят они однако в победу европейских ценностей
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Нє абіжай хамяка Стьопку в черепушке Карлы.....Тваринка неВИННННаАААА!!
)))))))
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А как на это отреагировал их руцкий мер с пришитой головой?
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Долго смеялись ... ((
В Украине (если кто не знал) находится 170 квартир депутатов ГосДуры РФ - ни одна не конфискована ... Продолжаем митинговать .
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Если это карта к твоему предыдущему комменту про квартиры, то ты плохо посчитал. Там 121+114+6+63+77

Но вообще-то в качестве доказательства это плохая карта. Дай лучше ссылку,где можно почитать о тех квартирах. При этом, заметь,я вполне верю твоим словам. Они ж,сука, все любили приехать в Украину и отдохнуть тут от своей россосии.
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Позорище, 50 чел всего. А если за рубежом на акцию выходит мало народа в поддержку Украины так обижаемся, возмущаемся тут на цензоре, сидя на диванчике. Аж стыдно за наш народ.
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Надо информацию во время и везде размещать об этом. Люди не знали.
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У «Горького Лука» есть статья в виде письма из Японии, где персонаж из страны восходящего солнца писал следующее:

«Я часто слышал в вашей стране, что с вашей стороны гибнут лучшие сыны народа, а враг теряет худших, бесстыдных и бесчестных ронинов, наемников, готовых убивать за деньги.

Позвольте с вами не согласиться.

В наших странах разное отношение к жизни и смерти, но жизнь ценят все. Семья павшего может показывать горе, а может скрывать его, но боль утраты равно испытывают семьи самурая и козака (снова, я правильно написал?) Так что я понимаю, о чем говорю. Лучших людей рождает лучшая страна, а худшая страна рождает худших, и это можно изменить только вместе со страной. Горный ключ всегда будет давать чистую родниковую воду, сколько ее ни черпай из родника. Прорванная труба с дерьмом будет давать только дерьмо, сколько его ни откачивай. Значение имеет источник, а не течение. За годы войны вы потеряли множество прекрасных людей - разве вы стали хуже? Ваш противник потерял множество негодяев, разве от этого Россия стала лучше, чем три года назад? Лучшие люди нации - это не монетки в рукаве. Если бы было так - война бы закончилась два года назад вашим поражением. Лучшие люди - это лепестки сливы, которые, облетая с ветвей, заставляют нас испытывать острое чувство потери. Но на следующий год слива снова зацветет. И так будет повторяться всегда, пока корни ее находятся в плодородной земле. А лепестки не улетают в никуда, они улетают в вечность, пролетев сквозь наши души.

Поэтому, оплакивая праведников, не думайте, что они когда-нибудь иссякнут в праведной стране. Ведь в горном ключе никогда не кончается хрустальная вода, как она не кончается в вашем источнике…»
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Вірна у самураів філософія. Та й Воїни вони гарні.
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ТИ , Шановний Пане,там хоч раз був????
)))))))))
Я -мінімум з десяток.....
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тут не о том,кто где был...а о чистоте родника.
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Сейчас Одессу нужно поддрержать всеми силами.Хуйло нашел слабое место.
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50 человек на всё Одессу ? ................................................................................
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коли треба буде вату палити - буде рівно стільки скільки треба.
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В России готовы быстро перезапустить липецкую фабрику Roshen,ватаны уже отработали такую же фабрику в Крыму, там же они перезапустили под себя всё что не строили,это детсады, пансионаты, школы,насосные,подстанции,банки,университеты,фабрики ,заводы,аэропорты и многое другое. СКОРО ЭТО ВСЁ ЛЯЖЕТ И ПОКРОЕТСЯ ПЕСКОМ
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Первое посылание нахер хуйла от трампа - путину отказали в переговорах по Сирии в Астане. Отправят посла. Ранее хуйло раструбило что приглашает Трампа принять участие в переговорах по Сирии которые должны пройти в Астане.

https://inforesist.org/u-trampa-otkazali-putinu-v-peregovorah-po-sirii-v-astane-otpravyat-tolko-posla/
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Стоп Путин! Стоп война!": одесситы митинговали возле генконсульства РФ. ФОТОрепортаж
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