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Все про:Индонезия (74) испытания (140) море (292) БТР (193)

 Армия Индонезии успешно испытала украинские БТР. ФОТОрепортаж

Военно-морские силы (ВМС) Индонезии успешно испытали поставленные из Украины бронетранспортеры БТР-4М в Яванском море.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net, индонезийские военные вместе с украинскими партнерами успешно начали новый этап тестирования.

БТР-4М разработан Харьковским конструкторским бюро. В новой версии бронетранспортера установлен двигатель Deutz и пакет обновлений, который позволяет использовать БТР как амфибию. При этом БТР-4М может преодолевать препятствия в воде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевский бронетанковый завод в 2016-м передал ВСУ и Нацгвардии более 50 новых БТР-3

Минобороны Индонезии заключило контракт с "Укроборонпромом" на поставку пяти БТР-4М в феврале 2014 года. Технику доставили в Индонезию в сентябре 2016-го.


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(Фото Dicky Asmoro / Handre Saleh)
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пять БТРов делать два года...дайте людям работу,берите заказы по всему миру,конкурируйте...мать вашу уети...Не утопли хоть??
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Гораздо приятнее было бы прочитать новость: ВСУ за последний месяц 70 БТР-4
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Ну это же техника уже НАТО образцов или советские разработки ?
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Стецьки не спите перемога)))Загрузите южмаж уроды.Война на повестке дня.Кстати одно из колекции невыполненых обещаний соевого.
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О необходимости принятия на вооружение ВСУ новых оперативно-тактических комплексов говорится уже достаточно давно. Данная необходимость обусловлена не только фактором морального и технического старения имеющихся на вооружении комплексов "Точка-У", но и крайне низкой их сдерживающей составляющей относительно современных аналогов, в частности, того же "Искандер-М". И, как мне кажется, в этом году вопрос с украинским ОТРК может из сферы обсуждения и догадок перейти в фазу полноценных, официальных испытаний.
Дело в том, что намедни пресс-центр ГП КБ "Южное" отчитался о проделанной работе за 2016-й год, а так же поделился планами на будущее. Что интересно, в этом отчёте было уделено внимание и ОТРК "Гром-2", в частности, КБ "Южное" подчеркнуло, что проводит разработку данного комплекса и высокоточной баллистической ракетой к нему исключительно за не бюджетные средства. Кроме того, КБ "Южное" в своем сообщении признало, что для ОТРК "Гром-2" ведётся работа и над дозвуковой крылатой ракетой "Коршун-2".
И главное, ГП КБ "Южное" отдельной строкой отмечает: "Все эти разработки могут и должны быть взяты на вооружение Украинской армии."
А теперь по ходу действия событий. Если быть точным, то испытания "Гром-2" должны были начаться ещё в 2013-м году, но бюрократия рванула "стоп-кран". Позже испытания были перенесены на осень 2016, но о них тоже, мало, что известно, в основном умы стратегов будоражила "Ольха". Тем не менее, в августе прошлого года, в газете «Конструктор», которую издает конструкторское бюро «Южное» (№ 16/969 от 25.08.2016), было опубликовано фото сбора прототипа-ходового макета самоходной пусковой установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» на базе 5-осного шасси. Кроме того, в сеть попали фото сборки ракет для "Гром-2".
Конечно, мало кому известно, что на самом деле происходит в стенах КБ "Южное", но учитывая подтекст пресс-релиза и ту немногочисленную информацию, которая имеется, наш комплекс вполне таки может грянуть уже в этом году!




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Одно не понятно,почему на южмаше об этом не знают.Секретность,это от совка.
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Если Вы на южмаше, то можете им пересказать мой пост. Могу даже ссылку дать, если у них есть компьютер и интернет.
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и это понятно.
Ведь об этих фактах писали еще пять месяцев назад в не секретной газете "Конструктор".
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Скажите в Киеве на повестке дня что?Сдать сколько еще областей?
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Стемняюсь спросить: Ты кацап или придурок?
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«Гром» среди ясного неба: Эр-Рияд заморозил финансирование украинского «Искандера»

Согласно предварительным данным, все работы на украинских предприятиях, занимающихся разработкой комплекса, приостановлены. Источники, знакомые с ситуацией, также опровергли распространенную украинскими СМИ информацию о том, что Киев планирует принять ОТРК «Гром» на вооружение уже в 2017 году.
http://svpressa.ru/war21/article/164609/
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мокша, иди в тамбур. Там тебя ждет нохчи Доку. Ему эту лабуду парь
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Укроборонпром черпает вдохновение с Warhammer 40K?
Jan. 11th, 2017 at 11:47 AM



Намедни Государственное предприятие "Харьковское конструкторское бюро машиностроения» (ХКБМ), являющееся частью концерна Укроборонпром, продемонстрировало фото новой версии БТР-4, на котором был размещён весьма необычный боевой модуль БМ2-30, изюминкой которого была спарка двух 30 мм пушек.

Данный бронетранспортер будет представлен на международной выставке IDEX 2017, которая пройдёт с 19 по 23 февраля, в солнечном Абу-Даби и, как вы поняли, ориентировано сие чудо техники именно на ближневосточного покупателя. Уж больно любители рахат-лукума любят и всякого рода футуристические заморочки, чему и пытается соответствовать "Укроборонпром".
По заверениям производителя - данная структурная концепция позволяет увеличить плотность огня и существенно повысить вероятность попасть в цель с первого выстрела. И знаете, охотно верю! Правда в былые времена, когда на вооружённые силы вливали непомерные объемы средств (да-да, я имею ввиду самый пик гонки вооружений) концепция двух стволов себя не проявила особо жизнеспособной. Но, то такое...
И, к слову сказать, как не вспомнить боевой модуль "Дуплет" для БМП-2, который в мае 2016 года засветился в виде макета на выставке SOFEX 2016 и так же обладавший наличием двух 30-мм пушек ЗТМ2 со спаренными 7,62-мм пулемётами КТ-7,62, а так же двумя парными ПТУР "Барьер" и АГС. Но, то тоже такое, ведь для БМП-2... хотя и поубойней будет, согласитесь!
Как бы там ни было, а желаем удачи нашему обновлённому "Буцефалу" и не могу не заметить, как всё больше и больше проявляется в "Укробронпроме" элементов из культового "Warhammer 40K"... У них там, что, фанклуб?

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Наши воины воюют на металлоломе а новую технику продаем, что твориться в стране!
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на первом плане шикаладный гешефт, на втором плане - второй план...
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сам видел???

в спам, парашенец
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жаба вонючая поросенко, наши ребята с кремневыми винтовками и на допотопных газонах
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Ващето "это", насколько я помню, британцы дали на халяву.
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Не на халяву, а по дешевке - как металлолом.
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ці бронетранспортери - поліцейські, не пристосовані для боєвих дій. Їхнє призначення - розганяти демонстрантів.
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Хороша халява -металлом за $ 55 000 ...
Бронеавтомобиль GKN «Saxon» ICV
Новый вариант «полицейского» бронеавтомобиля
«Saxon» появился в 1984 г. В передней части корпуса установлен сварной
щит из металлических полос, который предназначен для разборки уличных
баррикад, с боков экраны с металлической сеткой. Экраны откидываются
вперед под углом 90° к оси машины, давая защиту полицейским или
cолдатам, находящимся вне машины
. К металлической сетке экрана может подаваться электрическое напряжение. Смотровые блоки прикрыты
металлической сеткой, предохраняющей их от камней. Над люком командира
смонтирована башня с гранатометом Arwen 37V в шаровой установке.
Гранатомет может вести огонь сигнальными, дымовыми гранатами и гранатами
со слезоточивым газом CS.
Башня оборудована наблюдательными приборами,обеспечивающими круговой обзор. Вместо гранатомета может быть установлен
водомет, струя воды бьет на расстояние до 60 м, а на дистанции в 14-20 м
сбивает с ног человека. В случае вооружения бронеавтомобиля водометом в
корпусе устанавливаются водяные баки и фильтра-насосная установка,
позволяющая забирать воду из любого резервуара. Водомет может быть
установлен в течение четырех часов.
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Даже Аваков отказался. Сказал , что сильно быстро горят от коктейля молотова.
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Их таки купили.
Министр обороны ВБ, который их в утиль списал в 2006 году, назвал аморальной поставку легкобронированных грузовиков реально воюющей стране.
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так а шо, бандитам и барыгам пох какие схемы крутить и как оно для государства выходит. Главное шоб гешефтик капал. Тут только вчера узнали что оказываеца Липецкая фабрика вполне себе работала, и платила налоги в бюджет пидорашки, а не так как порохососня сказки расказывала мол давно хвабрика арестована и не работает. Барыжке главное гешефтик, а на чём он будет хоть и на матери родной.. . Говорят барыжка патологически жаден.
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помню колонну этого хлама по дороге на Донецк, еле ползла.
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Отличный п@здёшь.Как всё быстро забываеться.Я не буду спорить что британский хлам нам впарили по 50 с чем то косарей.Но у всех резкая амнезия и имперские замашки?А ну 2014 у нас что бтр на потоке стояли?Или денег навалом было на их производство?А?Забыли какими войсками мы оборонялись и какой техникой?Или выдумаете создать броню по быстрому ето как посцать сходить?Это вам не машинки с ковеера.Так что в 2014 мы рады были бы и етому хламу !!!НЕ ПОКУПАЕМ А ПОКУПАЛИ НА ТОТ МОМЕНТ !!Иного выхода не было европа телилась войска голые техника старая и роздолбаная.Ето мы сейчас умничаем и россуждаем а тогда...Тогда телами закрыли войну...Так что не постите Х@ЙНЮ !!
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порося поедет в феврале у трампа клянчит оружие, боже какая это бесстыдная попрошайка,ни стыда, ни совести, в синагоге за шекель перднет
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http://censor.net.ua/photo_news/248573/na_repetitsii_parada_dlya_yanukovicha_i_putina_utonul_ukrainskiyi_bronetransporter_fotoreportajvideo
Старье для Украинской Армии . Для выпуска БТР 4Е нет денех !
А Япония только в 2016 году помогла Украине на $ 1.5 миллиарда !
Где танки "оплот" и БТР 4 Е ?


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Есть повод

В этот день родился Джон Мозес Браунинг (1885-1926)

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По вашим данным он умер в возрасте 41 года.
На самом деле он родился в 1855 году.
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Дети-сироты после встречи с Гройсманом и Аваковым хотят быть министрами и полицейскими

Сьогодні до Донецького главку завітали діти з Маріупольської школи-інтернату №2, які нещодавно повернулися з Києва після зустрічі з Гройсманом та Аваковим. Про це у Фейсбук написал очільник Донецької поліції В'ячеслав Аброськін.
Діти вітали нас із Днем Соборності та ділилися враженнями від мандрівки. По-перше, майже всі вже визначились з майбутніми професіями - виключно "поліцейські" або "міністри".
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Срочно запретить министрам встречи с детьми.
Проституткам и уголовникам - тоже.
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незнаю ли все кто скулит с процентом ватных мозгов, но одно не понимает - да продаёт и продаёт завод а государство Украина, заказывает у того же завода столько, сколько позволяет рэсурсы, ведь завод покупает метал, электричество и в конце канцов платят зарплаты своим работникам - или вы крикунишьки готовы работать даром ?? - ну даваи, откажитесь все от зарплаты, чтоб могли ещё несколько штук заказать заводу - ведь пистеть не мешки носить, ну что - кто готов
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Мозгов у многих понять ето нет.Типа нада сразу кучу всего и побольше.А каким образом и за счёт чего незадумываються.Совковый менталитет не качеством а количеством.Непонимают что одна ракетка точечная может заменить 10 танков.
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так литера "М" - это не "модернизированный", а "морской"?
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значит нормальная разработка если она работает даже в условиях тропиков. Для крыма ее и адаптировать не придется.
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Денех 0 - для массового выпуска модели БТР-4Е «Буцефал»
Украинской Армии - нет .
Что были в остатке от боев 2014 - передали нац. гвардии .

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Что ? Подгорает ? Читай статистику сколько поступило в этом году...
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Нада одеть наушники а то звук пуканов которые рвуться у путинцев просто зашкаливает ))))
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Если покупают - значит техника надежная...
Чем больше продаст Украина - тем меньше продадут русские...

Вообще - оружейный бизнес - второй после первого - товарооборота наркотиков...
За оружейные рынки - русские и американцы готовы родную мать продать...

Торговля оружием - сакральная тема русских кремлеботов...
Услышав нечто подобное у них очко сжимается до минимума.
Уж больно дорогая тема.
Так, что сра-ть кремлеботы будут тут за все жизни Суркова...

А последние разработки русских - это супер-пупер шлем...
К счастью - шлем работает на Украину - он оказался тяжелее воздуха и перегрузил даже донецкий лифт...


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И главное деньги от продажи мы можем использовать на свою армию и производство техники.У нас думают что танками и бтр мы срём и колоннами они должны иди по всей Украине.Но никто даже непонимает на сколько ето сложный технологически и затратный путь.Всё будет мы за 2 года возородили войска.Так что зрадофилам и п@здунам не нада бежать впереди паравоза.
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а тем временем в Московском ресторане "Батони" состоялась сходка бандюков Кавказа и славянской шайки.впервые главным вором в законе может стать славянин,сjобщает сайт URA.RU
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Для тех, кто банит все, что порочит их красочный мир пАбед и пЕрЕмог пети-офшерного))))

Мне не сложно повторить свою личную мысль...

Это - ПЗДЦ!!!
Танки - в Таиланд, Бетеры - в Индонезию....

Дохера чего, что мы не знаем, тоже идет - туда...
Укроборомпром работает на импорт и в карман Барыги и его компании.

Где деньги от продажи Украиной вооружения и техники - это "военная тайна"

А вот для Украины Кабмин согласовывает и гарантирует оплату Укроборомпрому заказ аж на 10 танчиков "Оплот" для ВСУ в 2017-2018г. ??????????????????

А, су%%%ка, наши бойцы, с рогатками, волонтерскими Мициками, совковыми "буханками", допотопными, ссср-овскими пукалками, обмотанными скотчем воюют...
И не надо мне пропагандистскими видео-роликами тыкать, где шоколад, в камуфляже, под классную музыку, осматривает полигон, где, на этом же полигоне все, самое новое, летает, ездит, стреляет и плавает)))))))))))
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Украина по продаже оружия вышла на 9 место в мире,при Индюковиче была на 58 месте.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАрмия Индонезии успешно испытала украинские БТР. ФОТОрепортаж
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