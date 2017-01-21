 Армия Индонезии успешно испытала украинские БТР. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net, индонезийские военные вместе с украинскими партнерами успешно начали новый этап тестирования.
БТР-4М разработан Харьковским конструкторским бюро. В новой версии бронетранспортера установлен двигатель Deutz и пакет обновлений, который позволяет использовать БТР как амфибию. При этом БТР-4М может преодолевать препятствия в воде.
Минобороны Индонезии заключило контракт с "Укроборонпромом" на поставку пяти БТР-4М в феврале 2014 года. Технику доставили в Индонезию в сентябре 2016-го.
(Фото Dicky Asmoro / Handre Saleh)
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Кошерно ...
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Дело в том, что намедни пресс-центр ГП КБ "Южное" отчитался о проделанной работе за 2016-й год, а так же поделился планами на будущее. Что интересно, в этом отчёте было уделено внимание и ОТРК "Гром-2", в частности, КБ "Южное" подчеркнуло, что проводит разработку данного комплекса и высокоточной баллистической ракетой к нему исключительно за не бюджетные средства. Кроме того, КБ "Южное" в своем сообщении признало, что для ОТРК "Гром-2" ведётся работа и над дозвуковой крылатой ракетой "Коршун-2".
И главное, ГП КБ "Южное" отдельной строкой отмечает: "Все эти разработки могут и должны быть взяты на вооружение Украинской армии."
А теперь по ходу действия событий. Если быть точным, то испытания "Гром-2" должны были начаться ещё в 2013-м году, но бюрократия рванула "стоп-кран". Позже испытания были перенесены на осень 2016, но о них тоже, мало, что известно, в основном умы стратегов будоражила "Ольха". Тем не менее, в августе прошлого года, в газете «Конструктор», которую издает конструкторское бюро «Южное» (№ 16/969 от 25.08.2016), было опубликовано фото сбора прототипа-ходового макета самоходной пусковой установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» на базе 5-осного шасси. Кроме того, в сеть попали фото сборки ракет для "Гром-2".
Конечно, мало кому известно, что на самом деле происходит в стенах КБ "Южное", но учитывая подтекст пресс-релиза и ту немногочисленную информацию, которая имеется, наш комплекс вполне таки может грянуть уже в этом году!
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Ведь об этих фактах писали еще пять месяцев назад в не секретной газете "Конструктор".
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Согласно предварительным данным, все работы на украинских предприятиях, занимающихся разработкой комплекса, приостановлены. Источники, знакомые с ситуацией, также опровергли распространенную украинскими СМИ информацию о том, что Киев планирует принять ОТРК «Гром» на вооружение уже в 2017 году.
http://svpressa.ru/war21/article/164609/
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Jan. 11th, 2017 at 11:47 AM
Намедни Государственное предприятие "Харьковское конструкторское бюро машиностроения» (ХКБМ), являющееся частью концерна Укроборонпром, продемонстрировало фото новой версии БТР-4, на котором был размещён весьма необычный боевой модуль БМ2-30, изюминкой которого была спарка двух 30 мм пушек.
Данный бронетранспортер будет представлен на международной выставке IDEX 2017, которая пройдёт с 19 по 23 февраля, в солнечном Абу-Даби и, как вы поняли, ориентировано сие чудо техники именно на ближневосточного покупателя. Уж больно любители рахат-лукума любят и всякого рода футуристические заморочки, чему и пытается соответствовать "Укроборонпром".
По заверениям производителя - данная структурная концепция позволяет увеличить плотность огня и существенно повысить вероятность попасть в цель с первого выстрела. И знаете, охотно верю! Правда в былые времена, когда на вооружённые силы вливали непомерные объемы средств (да-да, я имею ввиду самый пик гонки вооружений) концепция двух стволов себя не проявила особо жизнеспособной. Но, то такое...
И, к слову сказать, как не вспомнить боевой модуль "Дуплет" для БМП-2, который в мае 2016 года засветился в виде макета на выставке SOFEX 2016 и так же обладавший наличием двух 30-мм пушек ЗТМ2 со спаренными 7,62-мм пулемётами КТ-7,62, а так же двумя парными ПТУР "Барьер" и АГС. Но, то тоже такое, ведь для БМП-2... хотя и поубойней будет, согласитесь!
Как бы там ни было, а желаем удачи нашему обновлённому "Буцефалу" и не могу не заметить, как всё больше и больше проявляется в "Укробронпроме" элементов из культового "Warhammer 40K"... У них там, что, фанклуб?
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в спам, парашенец
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bmpd.livejournal.com/1182598.html
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Бронеавтомобиль GKN «Saxon» ICV
Новый вариант «полицейского» бронеавтомобиля
«Saxon» появился в 1984 г. В передней части корпуса установлен сварной
щит из металлических полос, который предназначен для разборки уличных
баррикад, с боков экраны с металлической сеткой. Экраны откидываются
вперед под углом 90° к оси машины, давая защиту полицейским или
cолдатам, находящимся вне машины
. К металлической сетке экрана может подаваться электрическое напряжение. Смотровые блоки прикрыты
металлической сеткой, предохраняющей их от камней. Над люком командира
смонтирована башня с гранатометом Arwen 37V в шаровой установке.
Гранатомет может вести огонь сигнальными, дымовыми гранатами и гранатами
со слезоточивым газом CS.
Башня оборудована наблюдательными приборами,обеспечивающими круговой обзор. Вместо гранатомета может быть установлен
водомет, струя воды бьет на расстояние до 60 м, а на дистанции в 14-20 м
сбивает с ног человека. В случае вооружения бронеавтомобиля водометом в
корпусе устанавливаются водяные баки и фильтра-насосная установка,
позволяющая забирать воду из любого резервуара. Водомет может быть
установлен в течение четырех часов.
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Министр обороны ВБ, который их в утиль списал в 2006 году, назвал аморальной поставку легкобронированных грузовиков реально воюющей стране.
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Старье для Украинской Армии . Для выпуска БТР 4Е нет денех !
А Япония только в 2016 году помогла Украине на $ 1.5 миллиарда !
Где танки "оплот" и БТР 4 Е ?
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В этот день родился Джон Мозес Браунинг (1885-1926)
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На самом деле он родился в 1855 году.
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Сьогодні до Донецького главку завітали діти з Маріупольської школи-інтернату №2, які нещодавно повернулися з Києва після зустрічі з Гройсманом та Аваковим. Про це у Фейсбук написал очільник Донецької поліції В'ячеслав Аброськін.
Діти вітали нас із Днем Соборності та ділилися враженнями від мандрівки. По-перше, майже всі вже визначились з майбутніми професіями - виключно "поліцейські" або "міністри".
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Проституткам и уголовникам - тоже.
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BRDM vs. Saxon AT105 hill-climb test
что лучше:
БРДМ или SAXON.
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Украинской Армии - нет .
Что были в остатке от боев 2014 - передали нац. гвардии .
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Чем больше продаст Украина - тем меньше продадут русские...
Вообще - оружейный бизнес - второй после первого - товарооборота наркотиков...
За оружейные рынки - русские и американцы готовы родную мать продать...
Торговля оружием - сакральная тема русских кремлеботов...
Услышав нечто подобное у них очко сжимается до минимума.
Уж больно дорогая тема.
Так, что сра-ть кремлеботы будут тут за все жизни Суркова...
А последние разработки русских - это супер-пупер шлем...
К счастью - шлем работает на Украину - он оказался тяжелее воздуха и перегрузил даже донецкий лифт...
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Мне не сложно повторить свою личную мысль...
Это - ПЗДЦ!!!
Танки - в Таиланд, Бетеры - в Индонезию....
Дохера чего, что мы не знаем, тоже идет - туда...
Укроборомпром работает на импорт и в карман Барыги и его компании.
Где деньги от продажи Украиной вооружения и техники - это "военная тайна"
А вот для Украины Кабмин согласовывает и гарантирует оплату Укроборомпрому заказ аж на 10 танчиков "Оплот" для ВСУ в 2017-2018г. ??????????????????
А, су%%%ка, наши бойцы, с рогатками, волонтерскими Мициками, совковыми "буханками", допотопными, ссср-овскими пукалками, обмотанными скотчем воюют...
И не надо мне пропагандистскими видео-роликами тыкать, где шоколад, в камуфляже, под классную музыку, осматривает полигон, где, на этом же полигоне все, самое новое, летает, ездит, стреляет и плавает)))))))))))
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