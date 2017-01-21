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Все про:ДТП (5380) Мариуполь (3950) военнослужащие (3123)

 1 военнослужащий погиб и 1 госпитализирован в результате ДТП в Мариуполе. ФОТОрепортаж

1 военнослужащий погиб и 1 госпитализирован в результате дорожно-транспортного происшествия в Мариуполе (Донецкая область).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

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"21 января в Мариуполе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух военнослужащих ВС Украины. Предварительно установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением", - говорится в сообщении.

"В результате ДТП один военнослужащий погиб на месте. Второй военнослужащий доставлен в больницу скорой медицинской помощи г. Мариуполь в тяжелом состоянии", - отметили в пресс-центре АТО.

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С целью выяснения причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия продолжается расследование.

Как сообщает mariupol.tv автомобиль "Ниссан" выехал за пределы дороги и врезалось в столб. В результате столкновения авто порвало на части.

дтп мариуполь

дтп мариуполь

дтп мариуполь

дтп мариуполь

дтп мариуполь


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так не справился с управлением, шо по фото непонятно на чём они ехали? серьёзно?
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Как сообщает mariupol.tv автомобиль "Ниссан" выехал за пределы дороги и врезалось в столб. В результате столкновения авто порвало на части.Источник:http://censor.net.ua/p424328
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Как сообщает mariupol.tv автомобиль "Ниссан" выехал за пределы дороги и врезалось в столб. В результате столкновения авто порвало на части.Источник:http://censor.net.ua/p424328
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ниссан? старенький значит. а мне по крылу и дверке показалась "пятерка"
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Он ехал или летел,по частям от авто вроде как летел,но воронки от падения нет.парадокс.
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авто Ниссан....
не справились с управлением....
как водила со стажем...с какой скоростью неслись Орлы? И куда?
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Не сберег свою жизнь - не убил кацаба. Аминь!
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там два флажка лежат ,правый сектор и флаг Украины..причом както театрально,не думаю что их при ударе так выкинуло..также не следует забывать что мариуполь город ватный,..
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это флажок НЕ ПРАВОГО СЕКТОРА, а флаг ОУН, и вообще украинското сопротивления, при чем здесь правый сектор, ты походу из масквабада пишешь?
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на втором фото какой-то предмет похож на пузырь .может боярышник херсонский
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Что предначертано судьбой...
Хоть бы второй выжил.
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шкода..
Небойові...
Хлопці, куди ж ви так поспішали?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия1 военнослужащий погиб и 1 госпитализирован в результате ДТП в Мариуполе. ФОТОрепортаж
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