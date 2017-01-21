 1 военнослужащий погиб и 1 госпитализирован в результате ДТП в Мариуполе. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.
"21 января в Мариуполе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух военнослужащих ВС Украины. Предварительно установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением", - говорится в сообщении.
"В результате ДТП один военнослужащий погиб на месте. Второй военнослужащий доставлен в больницу скорой медицинской помощи г. Мариуполь в тяжелом состоянии", - отметили в пресс-центре АТО.
С целью выяснения причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия продолжается расследование.
Как сообщает mariupol.tv автомобиль "Ниссан" выехал за пределы дороги и врезалось в столб. В результате столкновения авто порвало на части.
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не справились с управлением....
как водила со стажем...с какой скоростью неслись Орлы? И куда?
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Хоть бы второй выжил.
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Небойові...
Хлопці, куди ж ви так поспішали?
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