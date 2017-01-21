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 "Останови войну Путина в Украине": антивоенная акция в Санкт-Петербурге. ФОТОрепортаж

В Санкт-Петербурге (Россия) состоялась акция "Останови войну Путина в Украине 3.0".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, активисты собрались с плакатами и воздушными шарами желтого и голубого цвета. Представитель движения "СПб Солидарность" пришел с табличкой "За вашу и нашу свободу".

Среди главных требований участников мероприятия - вывод из Украины российских оккупационных войск, возврат в Россию всего оружия и военной техники, усиление наблюдательной миссии ОБСЕ до 24 часов в сутки семь дней в неделю и допуск миссии на часть российско-украинской границы, которую Украина временно не контролирует.

Кроме того, активисты требовали освободить граждан Украины, которые незаконно содержатся под арестом как на территории России, так и в оккупированном Крыму по политически мотивированным и сфабрикованным обвинениям.


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(Фото со страницы ‎Yana Turbova)




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(Фото со страницы Вадим Ф. Лурье)
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Бандицкий Питирбюргер Майдан проводить,с ума сойтить не встать с колен... кав
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Спасибо за поддержку, но это ваше же благополучие.
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надо много смелости чтоб вот так выйти в паРаше.
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Кстати Майдан на РАБссии начался 27 февраля 1917 года,назвли типа Февральская рывалюция,но не Вяликая.. Пошти 100 лет протопало с той поры...
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Мало там ЛЮДЕЙ осталось,но это Руськие ,среди руССкой скотской толпы
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Реально...ДО СЛЕЗ!
В этом кубле умалишенных все такие весть ЖЕМЧУГ
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Спасибо им.Но Мордор их сожрет,сожрет и выплюнет,примерно как Сахарова просто освистывали и затюкивали в ВС когда он был депутатом.Освистывали ручные депутаты от власти,сегодняшние хирурги и матаролы.
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видимо, уже начала наблюдаться некая связь с содержимым зомбоящика и холодильника...
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Останови войну Путина в Украине": антивоенная акция в Санкт-Петербурге. ФОТОрепортаж
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