 "Останови войну Путина в Украине": антивоенная акция в Санкт-Петербурге. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, активисты собрались с плакатами и воздушными шарами желтого и голубого цвета. Представитель движения "СПб Солидарность" пришел с табличкой "За вашу и нашу свободу".
Среди главных требований участников мероприятия - вывод из Украины российских оккупационных войск, возврат в Россию всего оружия и военной техники, усиление наблюдательной миссии ОБСЕ до 24 часов в сутки семь дней в неделю и допуск миссии на часть российско-украинской границы, которую Украина временно не контролирует.
Кроме того, активисты требовали освободить граждан Украины, которые незаконно содержатся под арестом как на территории России, так и в оккупированном Крыму по политически мотивированным и сфабрикованным обвинениям.
(Фото со страницы Yana Turbova)
(Фото со страницы Вадим Ф. Лурье)
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В этом кубле умалишенных все такие весть ЖЕМЧУГ
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