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Все про:пожар (2944) Херсонщина (573) жертвы (798) ГСЧС (658)

 Пожар на Херсонщине: погибли 3 человека. ФОТО

В Херсонской области произошел пожар в частном доме. В результате погибли 3 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, в поселке Большая Александровка случилось возгорание в частном одноэтажном доме на ул. Садовой. Во время тушения в одной из комнат обнаружили трех погибших: хозяина 1939 года рождения и двух мужчин 1965 г. р.

Предполагается, что пожар произошел из-за неосторожности при курении. Установлено, что мужчины часто злоупотребляли спиртным.

На месте происшествия работала 1 единица техники и 8 спасателей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На одесском "Привозе" сгорели 10 торговых павильонов. ФОТОрепортаж

пожарпожар

(Фото Главного управления ГСЧС в Херсонской области)
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