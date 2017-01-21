 Пожар на Херсонщине: погибли 3 человека. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, в поселке Большая Александровка случилось возгорание в частном одноэтажном доме на ул. Садовой. Во время тушения в одной из комнат обнаружили трех погибших: хозяина 1939 года рождения и двух мужчин 1965 г. р.
Предполагается, что пожар произошел из-за неосторожности при курении. Установлено, что мужчины часто злоупотребляли спиртным.
На месте происшествия работала 1 единица техники и 8 спасателей.
(Фото Главного управления ГСЧС в Херсонской области)
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