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Все про:боеприпасы (823) задержание (4851) несовершеннолетние (52) подростки (124) Нацполиция (5554) Донецкая область (3557) изъятие (288)

 16-летний житель Донецкой области хранил дома 600 патронов и наркотики. ФОТОрепортаж

В Донецкой области (село Новгородское возле прифронтового Торецка) задержан 16-летний парень, который нашел 20 пачек патронов и спрятал их дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, парень состоит на профилактическом учете в Торецком отделении полиции.

Он нашел боеприпасы еще летом возле блокпоста. Юноша сохранил 600 патронов калибра 5,45 мм и 2 крупнокалиберных патрона в качестве трофея. Полицейские также изъяли у подростка коноплю, которую он хранил для собственного употребления.

Мать мальчика во время визита правоохранителей имела признаки алкогольного опьянения. Во время беседы с правонарушителем полицейские выяснили, что женщина не уделяет достаточно внимания воспитанию парня.

В помещении, где проживает семья, антисанитарные условия, нет необходимых продуктов питания. Пол и мебель очень грязные.

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Правоохранители составили административный протокол по ст. 184 Кодекса об административных правонарушениях (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) и предупредили женщину, что ей грозит лишение родительских прав.

В отношении парня открыты уголовные производства сразу по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 309 (хранение наркотических веществ).


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(Фото полиции Донецкой области)
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видно что упаковке кирдык а наркота где ....забыли подкинуть ???
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на предпоследней фотке, пакет с травой развернутый
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гля как прохобот клюнул ....понятно что не шоколадка что то много борьбы со травкой а на 1300 грн в месяц как бы и пофик главное что мусора по 7000 грн получают о чем при праффесоре и не мечтали ...от руки до брусчатки один шаг посмотри видос выше
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с чего ты решил что я порохобот ? мне похуй сколько они получают, я в отличии от тебя в чужие карманы не заглядываю, и не люблю когда заглядывают в мой.
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долбень посмотри на фокус ...предпоследняя фотка с патронами и последняя фотка только самих патрон
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Задержан ? Ну он же не Аваковский сынок и не мажор-убийца !
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так и ему ничего не будет, максимум условный дадут, а если следак сжалится и напишет что "нашел, спрятал дома, с целью отнести в полицию, но боялся какой либо ответственности" - то вобще ничего не будет.
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Твой сын тоже патроны и план хранит ? Так отмазываешь ,как родного
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если пацан пошел нарвал в огороде траву, и курит ее вместо того что бы заливаться водярой - это его личная проблема.
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Да пусть курит. Я сам курил по молодости.Но патроны низя. В костер бросит и сам себя завалит .....в лучшем случае.
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это да. но там война прошлась, и игрушки у детей не такие как в других местах. поэтому строго наказывать его не нужно, там патроны под ногами найти можно, если поискать.
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Его не накажут.Я сам в детстве разбирал снаряды и мины с Халхин Гола японские. Пронесло ,уцелел. Зато как бахало !!!!
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Такой хрени по Украине уже немеряно. И скоро, кто считает себя "неприкосновенным" почувствует на своей шкуре.
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ну так для "личного использования" - срока не будет, потому что мало и для себя.
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Oleg Mamont

мусорской троль ...что ему сделать может в очко клаву засунуть ему или его мамке
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вася, обоснуй предъяву. я замусоренным никогда не был, и двумя постами по факту отмазал пацана.
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так ты парафин а парафину и печатать в ответку взапдло фу кыш под нары
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сверни губы гумплен, и пиздуй стирай носки, мотя.
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ну да типа ты тут раздупляеш незрячих на какой фотке наркота а на какой ее нет особенно предпоследняя и последняя фотки аргументы наркоту положили и убрали
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кто ганджубасс ?? типа ганджа на фотках страшнее патрон выглядит вы не заметили
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Дивно було б, якби він книжки вдома зберігав, а так для любителя рузького міра все скрєпненько, все як має бути.
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Создать коалицию с надей, подключить людей медведчука и будет полный коленкор.
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Цензор.НЕТФотоОбщество16-летний житель Донецкой области хранил дома 600 патронов и наркотики. ФОТОрепортаж
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