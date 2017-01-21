 16-летний житель Донецкой области хранил дома 600 патронов и наркотики. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, парень состоит на профилактическом учете в Торецком отделении полиции.
Он нашел боеприпасы еще летом возле блокпоста. Юноша сохранил 600 патронов калибра 5,45 мм и 2 крупнокалиберных патрона в качестве трофея. Полицейские также изъяли у подростка коноплю, которую он хранил для собственного употребления.
Мать мальчика во время визита правоохранителей имела признаки алкогольного опьянения. Во время беседы с правонарушителем полицейские выяснили, что женщина не уделяет достаточно внимания воспитанию парня.
В помещении, где проживает семья, антисанитарные условия, нет необходимых продуктов питания. Пол и мебель очень грязные.
Правоохранители составили административный протокол по ст. 184 Кодекса об административных правонарушениях (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) и предупредили женщину, что ей грозит лишение родительских прав.
В отношении парня открыты уголовные производства сразу по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 309 (хранение наркотических веществ).
(Фото полиции Донецкой области)
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мусорской троль ...что ему сделать может в очко клаву засунуть ему или его мамке
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