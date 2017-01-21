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Все про:демонстрация (98) женщины (511) марш (520) права человека (621) протест (5211) США (11741) Вашингтон (34) Трамп (518)

 Участницы Марша женщин в Вашингтоне хотят обратить внимание Трампа на дискриминацию. ФОТО

В Вашингтоне проходит Марш женщин. Его участницы хотят обратить внимание президента Дональда Трампа на права женщина в США.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", мероприятие началось с митинга. Он проходил с участием таких звезд, как певицы Кэти Перри и Шер, актрисы Данай Гурира, Падма Лакшми, Америка Феррера, Скарлетт Йоханссон и феминистка Глория Стайнем. После митинга протестующие направились к Белому дому.

Организаторы марша хотят показать Трампу в его первый полный рабочий день в офисе, что права женщин являются правами человека. Демонстранты призывают к расовому и гендерному равенству, доступному медицинскому обслуживанию и обеспечению права на аборт. Другие вопросы, поднимаемые на мероприятии, - это ликвидация насилия в отношении женщин, экологические вопросы, защита прав наемных рабочих, людей с ограниченными возможностями, иммигрантов и ЛГБТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правозащитники в США запустили кампанию за импичмент Трампа

Власти Вашингтона подтвердили, что 1800 автобусов были зарегистрированы на парковку в городе в субботу. Это означает, что только на автобусах должны приехать почти 100 000 человек.

Организаторы говорят, что 673 подобных марша запланированы в городах США и других стран - в частности, в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лондоне, Берлине, Найроби и Сиднее.

Напомним, 20 января, во время инаугурации президента США Дональда Трампа, несколько сотен человек, часть из которых были в масках, прошли маршем через центр Вашингтона. Активисты в черной одежде разбили витрины магазинов и перекрыли движение, после чего завязалась драка с полицией.

митинг протест демонстрация марш

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да таких демонстраций не было с времен Вьетнама.. маладца США.. дали дураку гармонь..
и это ТОЛЬКО ПЕРВЫЙ!!! его день работы... вряд ли этот досидит до конца хотя бы первой каденции.. проблемный рыжий мальчик...
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посмотрим в какую сторону этот рыжий мальчик хулиганить будет!
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как бы поздно не было нажмет кнопочку.. и все пол Аравийского полуострова раз ..и нема...
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ну сам он может нажать кнопочку разве что на сливном бачке
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Хотят равноправия? пусть тогда не ноют по поводу особого отношения к ним..никаких подарков и уступок..равноправие же))
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та хіба то жінки? лезбійки на сходняк збіглися і за жінок типо впрягаються.
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ога, слева нанял трансвеститов силиконовых, справа в обычном коллективы обычных женщин, ну что сравнивать, так можно и путина с моделями играющими роль выпускниц и тд поставить, соображайте хоть , легко ж это парировать, что за тормоза
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Д ык,мало того,что хуйло,что ни рожи,ни кожи,так ещё и со старыми жирными хабалками рядом.
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за что, за тебя что ли? нет, дурак так дурак , ну и что, что с Украины, , позорься на здоровье
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Да, не переживай шибко!!! Ишшо и по ... эт с Украины наотчебучивали сколь всево - видать тяперича шибко грамотны ...
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смотри деревянный, над тобой же надругаются, и не факт что ты сразу заметишь вот например кратко без диалогов - ты вышивата туповатая, на российском ресурсе ты ставишь это фото, тебе другие показывают
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да, ведь этот ресурс считается проукраинским, хотя некоторые люди по секрету говорят...
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если он проукраинский, тогда чего здесь шароебисся?
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потому что украинка, у тебя забыла спросить), ты иди позорь страну
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шота кацапсятиной от твоих постов сквозит....
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так путин этим цыпам по самое , сами знаете по что. Киздюк эдакий
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так и трамп урод, речь о другом, о том что на тех фото "трамп в окружении женщин" что на тех что я запостила, просто картинка , имиджемекеры трампа и путина, и моделям итд. что работают с ними насрать одинаково на обоих, главное гонорар, у трампа имидж такого хамовитого мачо пользующегося успехом у женщин, сейчас это особенно нелепо выглядит из-за его возраста , карикатура уже, путин же тоже строит из себя разведчика по типу штирлица, дзюдоиста, ну и молодая жена у него, после вечно пьяного грубого ельцина это подкупило многих, все делают одну и ту же ошибку солидный возраст к лицу только нормальным мужчинам а те которые вот так молодятся вызывают в лучшем случаи жалость, в худшем отвращение , но это я так считаю, ну ещё кто-то, другим наверное это нравится , на какую-то категорию это действует значит, ну и ладно
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"я хренею без бояна"! от массовой компании глобалистов которые устроили травлю ВО ВСЕМ МИРЕ избранного президента США даже в других странах! масштабы противостояния поражают. Одно ясно, многим влиятельным С-котам он со своей командой наступил на хвосты. такого в история не помнит, даже при Никсоне такой истерии не было. ЧТО ТО БУДЕТ
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глобальна громадянська війна, шо ти хотів. час американським трудящим брати в руки дрючки і бити цю пітушню по голові.
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Что и следовало ожидать: они тоже за кружевные трусики и не хотят в ТС)
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Стрип вспомнила, как в 2015 году Трамп передразнил репортера-инвалида The New York Times. Позже Дональд Трамп ответил на обвинения Стрип, назвав ее "приверженкой Хилари [Клинтон]" и переоцененной актрисой.
Через некоторое время Джордж Клуни раскритиковал Трампа за нападки на Мэрил Стрип.кто там недавно писал что хиппи, безработные чернокожие , латиносы против Трампа из-за пособий? тут вот ещё вспомнила про противников Трампа на пособиях которые не работают а только воруют и тд
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Это мировой заговор! из всех СМИ только ФОКС был адекватный, все остальные работали на одну мельницу
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Есть аналогия с выражением: негры с утра до ночи борятся за свои права против своих обязанностей! Сколько можно?
1)Женщины(ну часть конечно!!!) борятся за равенство с мужчинами, но при сохранении отношения к ним как женщинам, а не как мужчинам. Только рожать им тяжело! Надо больше прав и больше пособий! Только чем больше прав тем меньше детей и меньше семейного уюта!
2)про негров скал.
3) общества защиты животных! Собаки тебя могут покусать или загрызть, но попробуй их тронь!
4) общества защиты ЛГБТ. Мало того что за извращение нет статей УК, то теперь они требуют прав, хотят брать воспитание детей! хотят пропагандировать свои извращения! (не могу удержаться: Лещенко Серожа теперь защитник ЛГБТ!!!!

и т.д. и т.п.!!!
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Трамп восстановит права женщин а США. Справедливость восторжествует.
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уже на вторые сутки президентства дядька просто загнобил гамериканских женщин..
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В Кливленде 130 женщин вышли обнаженными на акцию протеста против Дональда Трампа

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ссылочку, а то я сичас поставлю что голые мужики вышли в поддержку Трампа
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http://fakty.ua/219755-v-klivlende-130-zhencshin-vyshli-obnazhennymi-na-akciyu-protesta-protiv-donalda-trampa
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ну не знаю, это ж "факты" как бы наши, а чего они ссылочку не дали на первоисточник?
дайте пжлст ссылочку на амириканские СМИ
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ГОЛОС РУССКОЯЗЫЧНОЙ АМЕРИК? ну не знаю... какой -то сайт странноватый
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если умеешь пользоваться гугл поиском по картинке ссылок будет много выбирай какой понравится
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это было, в понедельник, 18 июля 2016г, в Кливленде (штат Огайо)
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Так они в июле уже знали, что выберут Трампа???
Эта ж нада? мало того шо голые, так еще и умные. Даже Горбулину нехер браться.
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Трамп розбурхав громадськість. Чим це закінчиться?
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Участницы Марша женщин в Вашингтоне хотят обратить внимание Трампа на дискриминацию.
Женщины, как тот Янукович, на двух стульях хотят усидеть, хотят и равноправия и привилегий, особого отношения к себе, и все им вечно не так, только постоянно воду мутят.
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есть женщины и есть проститутки, которые за деньги готовы на все и унижение тут не причем, так как имено унижение через насилие для проституток эта их профессиональная стихия от которого они испытываю оргазм
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трамп не є сексистом - у нього в бізнесі башато жінок на високих посадах. не тільки іванка. так що тут ці голівудськи тетки трошки помилились. трамп не проти жінок - він за чоловіків. до того ж, значна частина згвалтувань в сша і також, наприклад, в деяких крахїнах европи скоюється нелегалами. В сша - мексиканці, у яких в культурі відсутня повага до жінки або дівчини, в европі - араби та африканці. трамп виступає проти нелегалів. тому я щось не розумію цих ліберальних голівудських теток - вони чи тупі чи про що.
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В США пора мужикам выходить против дискриминации. Там на бабу посмотрел не так, в суд тянут.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомУчастницы Марша женщин в Вашингтоне хотят обратить внимание Трампа на дискриминацию. ФОТО
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