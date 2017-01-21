 Участницы Марша женщин в Вашингтоне хотят обратить внимание Трампа на дискриминацию. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", мероприятие началось с митинга. Он проходил с участием таких звезд, как певицы Кэти Перри и Шер, актрисы Данай Гурира, Падма Лакшми, Америка Феррера, Скарлетт Йоханссон и феминистка Глория Стайнем. После митинга протестующие направились к Белому дому.
Организаторы марша хотят показать Трампу в его первый полный рабочий день в офисе, что права женщин являются правами человека. Демонстранты призывают к расовому и гендерному равенству, доступному медицинскому обслуживанию и обеспечению права на аборт. Другие вопросы, поднимаемые на мероприятии, - это ликвидация насилия в отношении женщин, экологические вопросы, защита прав наемных рабочих, людей с ограниченными возможностями, иммигрантов и ЛГБТ.
Власти Вашингтона подтвердили, что 1800 автобусов были зарегистрированы на парковку в городе в субботу. Это означает, что только на автобусах должны приехать почти 100 000 человек.
Организаторы говорят, что 673 подобных марша запланированы в городах США и других стран - в частности, в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лондоне, Берлине, Найроби и Сиднее.
Напомним, 20 января, во время инаугурации президента США Дональда Трампа, несколько сотен человек, часть из которых были в масках, прошли маршем через центр Вашингтона. Активисты в черной одежде разбили витрины магазинов и перекрыли движение, после чего завязалась драка с полицией.
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и это ТОЛЬКО ПЕРВЫЙ!!! его день работы... вряд ли этот досидит до конца хотя бы первой каденции.. проблемный рыжий мальчик...
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за родину абидна?
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бабы против Трампа, кто кого?
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Через некоторое время Джордж Клуни раскритиковал Трампа за нападки на Мэрил Стрип.кто там недавно писал что хиппи, безработные чернокожие , латиносы против Трампа из-за пособий? тут вот ещё вспомнила про противников Трампа на пособиях которые не работают а только воруют и тд
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20 января 2017, 12:33 Мексика выдала США наркобарона "Эль Чапо"
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1)Женщины(ну часть конечно!!!) борятся за равенство с мужчинами, но при сохранении отношения к ним как женщинам, а не как мужчинам. Только рожать им тяжело! Надо больше прав и больше пособий! Только чем больше прав тем меньше детей и меньше семейного уюта!
2)про негров скал.
3) общества защиты животных! Собаки тебя могут покусать или загрызть, но попробуй их тронь!
4) общества защиты ЛГБТ. Мало того что за извращение нет статей УК, то теперь они требуют прав, хотят брать воспитание детей! хотят пропагандировать свои извращения! (не могу удержаться: Лещенко Серожа теперь защитник ЛГБТ!!!!
и т.д. и т.п.!!!
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дайте пжлст ссылочку на амириканские СМИ
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Эта ж нада? мало того шо голые, так еще и умные. Даже Горбулину нехер браться.
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Женщины, как тот Янукович, на двух стульях хотят усидеть, хотят и равноправия и привилегий, особого отношения к себе, и все им вечно не так, только постоянно воду мутят.
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