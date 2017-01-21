 "Границы": в Брюсселе проходят Дни украинского кино. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, трехдневный фестиваль начался с показа фильма "Земля" Александра Довженко. Немой восстановленный фильм с украинскими и английскими субтитрами демонстрировался в сопровождении живой музыки от этногруппы "ДахаБраха". Зал был переполнен, а тем, кто опоздал, пришлось сидеть на полу.
Один из организаторов фестиваля Денис Иванов рассказал: "Украинское кино сейчас на подъеме, и появляется все больше фильмов, которыми есть желание поделиться. Эти фильмы так или иначе отражают ту реальность, в которой мы живем в Украине. Поэтому и появилась идея основать такой фестиваль, на котором можно было бы демонстрировать новые украинские фильмы, общаться с публикой, показывать музыку, архивные вещи".
"Нынешний фестиваль называется "Границы". В программе в основном документальные фильмы, в которых изучаются физические и ментальные границы. У нас не было задачи сделать пропагандистский фестиваль: мы рассматриваем кино не как пропаганду, а как средство честного разговора с публикой", - добавил он.
На фестивале будут представлены четыре новых фильма, отмеченных международными наградами: "Украинские шерифы" Романа Бондарчука, "Мариуполис" Мантаса Кведаравичюса, "Гнездо горлицы" Тараса Ткаченко и "Родные" Виталия Манского.
Иванов напомнил, что в прошлом году в Брюсселе уже проходили Дни украинского кино, во время которых были представлены несколько фильмов, в том числе режиссера Олега Сенцова, незаконно удерживаемого в российской тюрьме.
(Фото УНИАН)
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