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Все про:Одесса (5284) повреждение (93) пожар (2942) рынок (397)

 На одесском "Привозе" сгорели 10 торговых павильонов. ФОТОрепортаж

В Одессе, на территории рынка "Привоз", произошел пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Odessa.Report, возгорание случилось в павильонах с лакокрасочной продукцией. По словам предпринимателей, в павильоне, в котором начался пожар, велись ремонтные работы.

По состоянию на 17:30 пожар был потушен. Огонь уничтожил порядка 10 торговых точек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дорогой внедорожник сгорел на столичной улице. ФОТОрепортаж

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Скільки збитків людям чиясь безголовість принесла... Співчуваю.
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Надо, конечно, много чего надо делать... Но для меня это не повод им не сочуствовать.
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И не только. Зрадоботы тоже потеряли часть прибыли. Теперь про липецк не погавкаешь. Осталась только сумочка Марины.
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а ты конхветки получал с Липецкой хвабрики?? Шо теперь делать будет порохососник?? Без конхветок подохнешь ведь. Ты ж так любишь эти смоктульки Рошен с Липецкой хвабрики, а теперь пришла к тебе беда.
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Не нервничай. Я шоколадом беру. А в липецке его не выпускали.
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Это не интересно. Вот если бы 3221 гривна! А круглой суммой не кого не удивишь.
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ну вот.Я таки завтра собигался на Прывоз купить глосика.
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да шоб он весь сгорел с тем барыжным быдлом и тем бедламом вокруг и теми барыгами во власти хто эту помойку крышует!
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да хрен они сгорят...на каждом кило по 100-200грам недовеса в рыбных рядах...а ХАРИ там чего токо стоят их на весе палят по 10 раз в день...а ОНО стоит и всех за поцов имеет...ей богу как наше правительство
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Рыба далеко от тех палаток. И там гореть нечему.....открытое пространство.
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Для мене , коли я час від часу відвідую Одесу в справах або для відпочинку , "Привоз" - це виключно продуктовий ринок.. Люблю купити рибки, мамалиги, овочів-фруктів..Саме в продуктових рядах, хоч якось , відчувається колорит Одеси.. Навіщо там хімія та всякий мотлох? Хоча , одеситам - видніше що і як повинно бути..
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Это деньги для труханова. Меня самого бесят эти палатки с тапками и прочим хламом внутри самого Привоза. Там и так полно людей и из-за палаток негде толком пройти, давка постоянная.
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есть колоритная одесская шутка...
"К привозу ведет улица, на которой справа - сидят,слева- лежат, а посредине - едут!" - со слов коренной одеситки...
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Про Водопроводную тоже так можно сказать.Справа тюрьма,слева кладбище и т.д...
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С одной стороны бывшее КГБ СБУ, там сидят. С другой больница ,там лежат. Ну а посередине едут ,как по любой улице. Ещё про улицу Еврейскую шутка. По это улице можно попасть аж в Магадан. Это ещё с совка шутка. На Еврейской СБУ и ГУВД области.
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Водопроводная. 3 кладбища, 3 тюрьмы и зона, посередине едут и трясутся, что бы ни на право, на налево.
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Водопроводная не упирается в Привоз. И там 2 кладбища БЫЛО. Тюрьма одна- СИЗО. Зоны да три.
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уже упирается-Старосенную превратили в "привоз" -застроили МАФами. И таки да-там было :- христианское, еврейское (первые захоронения на еврейском комплексе кладбища датировались 1792 годом, караимское, мусульманское и отдельные участки захоронения самоубийц, погибших от чумы и воинские - появились в Одессе в период её зарождения в самом конце Преображенской улицы.....и танятся оно аж до насосной станции( почти до Красного креста)...А ТЕПЕРЬ ТАМ ЗООПАРК, ШАЛМАНЫ, ПРИВОЗ И ПРОЧАЯ НЕЧИСТЬ И НЕЧЕСТЬЮ КРЫШУЕТЬСЯ ЭТОТ БАРДАК
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Старосенная НЕ Привоз. От Еврейского только арка осталась . Зоопарк вообще фиг знает где от Водопроводной. И рассказывай это не мне. :D Я сам тебе расскажу шо и где.
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на трамвайчике...а говаривала бабушка Фонгельген об Водопроводной)
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Ошибочка вышла))) Улица называется Водопроводная.Ведет к ж.д.вокзалу от 1-ой ст.Люстдорфской дороги - слева второе городское кладбище (лежат), справа - тюрьма (сидят).Такие вот дела,да.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0)
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Трипер то здесь при чем ? Ты трахаешь торговок с Привоза?
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Все эти рынки сплошной триппер, снести их к хренам.
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Из мясніх рядов!)..там такие "холодильніе камері!" гЫгант!
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Шоколядный барыга одобряет своих подельников кремлёвких которых он поставил грабить Одессу..правда одеситы и сами те ещё козломордые если выбрали Труханова...Там ваты в Одессе мама не горюй..Одесса давно не та, она сильно одибилилась , деградировала по полной((( Тоже мечтают о сересере и колбасе по 2,20,и ждут пока рациюшка придёт к ним.
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В Одессе бываю постоянно, но на Привозе был единственный раз. Мне больше "Книжка" нравится. А вот людей жалко. Не представляю себе такое жуткое попадалово. Понятно, что это- не просто так вспыхнуло. Лихорадит Одессу. Как не заглянешь на сайт 048... а там Чикаго.
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"На одесском "Привозе" сгорели 10 торговых павильонов"

Сами мы не местныя... А вот при Саакашвили тоже горели торговые павильоны? А до Саакашвили?
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Что ж так Одессу -маму трясет ,проклятые бепепешники и антинародофрунтики , довели любимый город до ручки.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа одесском "Привозе" сгорели 10 торговых павильонов. ФОТОрепортаж
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