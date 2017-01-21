 На одесском "Привозе" сгорели 10 торговых павильонов. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Odessa.Report, возгорание случилось в павильонах с лакокрасочной продукцией. По словам предпринимателей, в павильоне, в котором начался пожар, велись ремонтные работы.
По состоянию на 17:30 пожар был потушен. Огонь уничтожил порядка 10 торговых точек.
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"К привозу ведет улица, на которой справа - сидят,слева- лежат, а посредине - едут!" - со слов коренной одеситки...
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Имелось ввиду, что это не шутка)))
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0)
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Сами мы не местныя... А вот при Саакашвили тоже горели торговые павильоны? А до Саакашвили?
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