 25 гранат найдены на Житомирщине. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, в дежурную часть Бердичевского отдела полиции обратился 31-летний житель райцентра и заявил, что нашел металлические предметы, внешне похожие на гранаты. Как выяснили правоохранители, в земле были прикопаны 25 корпусов гранат РГД-5 и Ф-1. В другом тайнике находились запалы к ним.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
(Фото полиции Житомирской области)
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http://uc.od.ua/news/city/1187525.
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звыняюсь.
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https://www.youtube.com/watch?v=CnolVdT1a98&list=TLGGeZn0o-jec8oyMTAxMjAxNw
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