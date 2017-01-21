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Все про:Бердичев (41) боеприпасы (821) граната (477) Житомирщина (534) Нацполиция (5552)

 25 гранат найдены на Житомирщине. ФОТОрепортаж

В Житомирской области правоохранители изъяли 25 гранат и запалов к ним.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, в дежурную часть Бердичевского отдела полиции обратился 31-летний житель райцентра и заявил, что нашел металлические предметы, внешне похожие на гранаты. Как выяснили правоохранители, в земле были прикопаны 25 корпусов гранат РГД-5 и Ф-1. В другом тайнике находились запалы к ним.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина пытался вывезти с Донбасса в Винницкую область 2 гранаты и патроны, - Нацполиция. ФОТО

гранатыгранатыгранатыгранаты

(Фото полиции Житомирской области)
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21.01.2017В Одессе водрузили флаг Украины на консульство России (ФОТО, ВИДЕО)

http://uc.od.ua/news/city/1187525.
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Сходить по ссылке невозможно, проверь , дай порадоваться!
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Ты смотри! Уже моя родная Житомерщина гранатами запасается. Наверно от боевиков Порошенка, Авакова и Пашинского.
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А шо делать Гриша? В хозяйстве сгодится, да еще по нынешним временам...
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Согласен! Но не по хозяйски это. Хотябы в тряпку с олеей зарыть.
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Куме, нащо ви квіточки машинним маслом поливаєте? Пропадуть! Квіти - то пусте, а як кулемет заіржавіє - то лихо.
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Саакашвили: Порошенко уже ничто не спасет от тюрьмы

https://www.youtube.com/watch?v=CnolVdT1a98&list=TLGGeZn0o-jec8oyMTAxMjAxNw
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Да перестань! Лохи ему в первом туре новых выборов 64% дадут. Ты еще не знаешь наших!
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вот так просто в земле, в снегу, без газетки? Это чтобы отвлечь от покушения на депутата?
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Цензор.НЕТФотоОбщество25 гранат найдены на Житомирщине. ФОТОрепортаж
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