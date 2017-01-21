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Все про:авто (3947) граница (2741) наркотики (1235) пограничники (1042) Россия (64801) Харьковщина (978) изъятие (286) марихуана (61)

 Гражданин Украины пытался вывезти в Россию 10 кг "травки" в бензобаке. ФОТОрепортаж

На границе с Россией в Харьковской области пограничники обнаружили около 10 кг зелья - предположительно, марихуаны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, во время досмотра автомобиля Audi, водитель которого выезжал из Украины через пункт пропуска "Гоптовка", пограничники обратили внимание на чрезмерное волнение мужчины - 38-летнего жителя Луганской области. В связи с этим было решено провести углубленный осмотр.

Служебная собака Макс, натренированная на поиск наркотиков, сразу нашла тайник. Более 50 полиэтиленовых пакетов с наркотическим растительным веществом, герметично упакованные и перемотанные скотчем, плавали в бензине в топливном баке. Происхождение "травки" хозяин объяснять отказался.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Грузии отменили тюремное наказание за употребление марихуаны

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(Фото Госпогранслужбы)
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Треба було ще добавити і забезпечити перетин кордону
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.2Происхождение "травки" хозяин объяснять отказался" - дополнительно 5 лет отсидки и больше никто отказываться не рискнет.
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Таки ордєн дать нада!!!!
А то грибочки курят!!
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Таможня и погрнацы должны обеспечить беспрепятственное поступление таких товаров на Роиссю. Протянем этим "братьям" "руку помощи"!
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Максу хоть косячок потом забейте, за верную службу.
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Чё за дурдом везти траву через границу? Редкий сорт или как? Своей земли мало и там и тут? Или там не растет?
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Долина, Чуйская долина,
Долина вечных снов,
Растений и цветов.....
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ДА ПУСТЬ БЫ СЕБЕ ВЕЗ ТОННУ,ДВЕ,ДЕСЯТЬ! ДЛЯ КАЦАПОВ РАЗВЕ ЖАЛКО!
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Цензор.НЕТФотоОбществоГражданин Украины пытался вывезти в Россию 10 кг "травки" в бензобаке. ФОТОрепортаж
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