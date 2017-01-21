 Гражданин Украины пытался вывезти в Россию 10 кг "травки" в бензобаке. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, во время досмотра автомобиля Audi, водитель которого выезжал из Украины через пункт пропуска "Гоптовка", пограничники обратили внимание на чрезмерное волнение мужчины - 38-летнего жителя Луганской области. В связи с этим было решено провести углубленный осмотр.
Служебная собака Макс, натренированная на поиск наркотиков, сразу нашла тайник. Более 50 полиэтиленовых пакетов с наркотическим растительным веществом, герметично упакованные и перемотанные скотчем, плавали в бензине в топливном баке. Происхождение "травки" хозяин объяснять отказался.
(Фото Госпогранслужбы)
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А то грибочки курят!!
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Долина вечных снов,
Растений и цветов.....
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