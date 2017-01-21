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 Дорогой внедорожник сгорел на столичной улице. ФОТОрепортаж

В Киеве сгорел легковой автомобиль. Огнем повреждены еще две машины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, ночью на улице Механизаторов по неизвестным причинам произошло возгорание автомобиля Range Rover. Пламя охватило рядом стоящие Daewoo и Ford.

Предполагается, что автомобиль подожгли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве на проспекте Лобановского сгорело три автомобиля. ФОТОрепортаж

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невдалі замахи на депутатів - то є все брехня. немає нічого простішого, ніж пристрелити депутата.
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Оффтоп. )))
Российский недоносец "Кузя" за три недели пути наконец вышел из Средиземного моря.
Стопудово дрова кончились - так веслами гребли.
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Не повезло. Он оказался в ненужное время в ненужном месте.
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Рейндж-Ровер - гавно ,стек на землю алюминиевой лужей
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДорогой внедорожник сгорел на столичной улице. ФОТОрепортаж
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