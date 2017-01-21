 Дорогой внедорожник сгорел на столичной улице. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, ночью на улице Механизаторов по неизвестным причинам произошло возгорание автомобиля Range Rover. Пламя охватило рядом стоящие Daewoo и Ford.
Предполагается, что автомобиль подожгли.
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